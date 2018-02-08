Отпущенный в РФ подследственный Керимов попытается спасти Дагестан от коррупции?

Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, получив разрешение посетить Россию "по личным причинам", мог вернуться в Москву не ради переговоров с владельцами банка "Возрождение" о получении контроля над банком, а из-за посадок и кадровой революции в Дагестане.

Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана, он представляет в Совете Федерации Законодательное собрание республики, а его коллега, вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, - главу Республики Дагестан Владимира Васильева.

После того как четыре члена кабинета министров Дагестана оказались арестованы по обвинениям в крупном мошенничестве и хищениях, а пост главы правительства занял экс-министр экономики Татарстана 40-летний Артем Здунов, полномочия сенатора Керимова в СФ не прекратились. Он продолжает представлять в СФ законодательное собрание Дагестана, хотя и удаленно - из Франции.

Правда, в этом году, несмотря на постоянную необходимость отмечаться во французской полиции, он стал "частым" гостем в РФ. В январе он побывал в Москве в течение выходных с 19-го по 21 января. Теперь он вновь получил разрешение. Накануне Reuters сообщал, что Керимов едет на переговоры с владельцами банка "Возрождение" братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком и для встречи с представителями Центробанка по этому вопросу.

Однако, как сообщает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Керимов отправился в Россию в связи с недавними событиями в Дагестане.

"Керимов примчался в Москву (отпустили до конца недели) разруливать "дагестанский кейс". Но опоздал", - написал в своем Telegram-канале Венедиктов.

Масштабные проверки в Дагестане продолжаются. Выемки документов проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных республике бюджетных средств. Представители межведомственной комиссии, прибывшей в Дагестан из Москвы для проверки состояния законности в регионе, совместно с правоохранителями проводят массовые выемки документов почти во всех министерствах и службах республики.

От редакции: Забавно, что либерала, убеждённого сторонника капитализма Венедиктова нисколько не удивляет факт того, что столь опасного (крупного финансового) подозреваемого Франция запросто отпускает в РФ (вот оно, классовое снисхождение Фемиды: богач в любой стране имеет льготы)... А вдруг не вернётся? Ведь расплачиваться за финансовые преступления придётся из тех самых "форбсовых" миллиардов - а ещё и свободой. Неужели тот, кто успешно обманывал далеко не одно государство, вследствие чего и имеет свой сенаторский статус - поведёт себя внезапно как джентльмен и вернётся в тюрьму? Впрочем, если к французской Фемиде тут тоже есть вопросы, то с Сенатом нашей сырьевой империи - всё давно ясно. Это добрая традиция - усаживать олигархат в Совет Федерации (самых крутых из воров, "статусных"), чтобы они там "заботились о народе", который уже успешно ограбили... Вот покойник Березовский тоже ведь был сенатором, а ещё недавний путинский "кошелёк", банкир и православный меценат Пугачёв - вам это не кажется системной особенностью? Базовые институты укомплектованы либо сидевшими за первоначальное накопление капитала, либо теми, кем интересуется интерпол - и имея неприкосновенность, они продолжают грабить доступные им фонды, как на родине, так и за её пределами. Власть воров настолько обнаглела и разохотилась, что запросто запускала лапы в индустрию Белоруссии, например.

Керимов со "своим" Уралкалием - тоже загадочно приватизированной монополией производства калийных удобрений, - пытался устранить конкурентов в бывшей советской республике путём поглощения. Тогда он получил жёсткий отпор - но не лично поплатился за поползновения. Кто его защищал тогда от суда в Белоруссии? Да всё тот же всевидящий Путин! Уж если работаешь на свой класс, на паразитов земли советской - так заступишься и за последнего подонка. Причём тут Дагестан? При том что тамошнюю коррупцию уже втихаря не подавить - и снова путинская Система даёт не просто сбой, а закономерный чад... Сколько ещё сможет так обманывать себя сама Россия-то? Воров делать неприкосновенными, а едва они возвращаются туда, откуда выводили заграницу наворованное - их встречают с венками и гимном гимнюка про "священную державу". Так что впору ставить не вопрос о "кейсе" каком-то дашестанском - пора уже самим научиться своих же воров изолировать от общества с пользой для него: система ФСИН вполне может быть реформирована обратно в ГУЛаг, где вот эти недавние "випы" и будут восстанавливать разворованный ими социализм.

Д.Ч.