Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Отпущенный в РФ подследственный Керимов попытается спасти Дагестан от коррупции?

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 2

коррупция силовигархия вертикаль дагестан
Отпущенный в РФ подследственный Керимов попытается спасти Дагестан от коррупции?

Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, получив разрешение посетить Россию "по личным причинам", мог вернуться в Москву не ради переговоров с владельцами банка "Возрождение" о получении контроля над банком, а из-за посадок и кадровой революции в Дагестане. 

Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана, он представляет в Совете Федерации Законодательное собрание республики, а его коллега, вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, - главу Республики Дагестан Владимира Васильева. 

После того как четыре члена кабинета министров Дагестана оказались арестованы по обвинениям в крупном мошенничестве и хищениях, а пост главы правительства занял экс-министр экономики Татарстана 40-летний Артем Здунов, полномочия сенатора Керимова в СФ не прекратились. Он продолжает представлять в СФ законодательное собрание Дагестана, хотя и удаленно - из Франции. 

Правда, в этом году, несмотря на постоянную необходимость отмечаться во французской полиции, он стал "частым" гостем в РФ. В январе он побывал в Москве в течение выходных с 19-го по 21 января. Теперь он вновь получил разрешение. Накануне Reuters сообщал, что Керимов едет на переговоры с владельцами банка "Возрождение" братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком и для встречи с представителями Центробанка по этому вопросу. 

Однако, как сообщает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Керимов отправился в Россию в связи с недавними событиями в Дагестане. 

"Керимов примчался в Москву (отпустили до конца недели) разруливать "дагестанский кейс". Но опоздал", - написал в своем Telegram-канале Венедиктов. 

Масштабные проверки в Дагестане продолжаются. Выемки документов проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных республике бюджетных средств. Представители межведомственной комиссии, прибывшей в Дагестан из Москвы для проверки состояния законности в регионе, совместно с правоохранителями проводят массовые выемки документов почти во всех министерствах и службах республики.

От редакции: Забавно, что либерала, убеждённого сторонника капитализма Венедиктова нисколько не удивляет факт того, что столь опасного (крупного финансового) подозреваемого Франция запросто отпускает в РФ (вот оно, классовое снисхождение Фемиды: богач в любой стране имеет льготы)... А вдруг не вернётся? Ведь расплачиваться за финансовые преступления придётся из тех самых "форбсовых" миллиардов - а ещё и свободой. Неужели тот, кто успешно обманывал далеко не одно государство, вследствие чего и имеет свой сенаторский статус - поведёт себя внезапно как джентльмен и вернётся в тюрьму? Впрочем, если к французской Фемиде тут тоже есть вопросы, то с Сенатом нашей сырьевой империи - всё давно ясно. Это добрая традиция - усаживать олигархат в Совет Федерации (самых крутых из воров, "статусных"), чтобы они там "заботились о народе", который уже успешно ограбили... Вот покойник Березовский тоже ведь был сенатором, а ещё недавний путинский "кошелёк", банкир и православный меценат Пугачёв - вам это не кажется системной особенностью? Базовые институты укомплектованы либо сидевшими за первоначальное накопление капитала, либо теми, кем интересуется интерпол - и имея неприкосновенность, они продолжают грабить доступные им фонды, как на родине, так и за её пределами. Власть воров настолько обнаглела и разохотилась, что запросто запускала лапы в индустрию Белоруссии, например.

Керимов со "своим" Уралкалием - тоже загадочно приватизированной монополией производства калийных удобрений, - пытался устранить конкурентов в бывшей советской республике путём поглощения. Тогда он получил жёсткий отпор - но не лично поплатился за поползновения. Кто его защищал тогда от суда в Белоруссии? Да всё тот же всевидящий Путин! Уж если работаешь на свой класс, на паразитов земли советской - так заступишься и за последнего подонка. Причём тут Дагестан? При том что тамошнюю коррупцию уже втихаря не подавить - и снова путинская Система даёт не просто сбой, а закономерный чад... Сколько ещё сможет так обманывать себя сама Россия-то? Воров делать неприкосновенными, а едва они возвращаются туда, откуда выводили заграницу наворованное - их встречают с венками и гимном гимнюка про "священную державу". Так что впору ставить не вопрос о "кейсе" каком-то дашестанском - пора уже самим научиться своих же воров изолировать от общества с пользой для него: система ФСИН вполне может быть реформирована обратно в ГУЛаг, где вот эти недавние "випы" и будут восстанавливать разворованный ими социализм.    

Д.Ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Свидетель Хачикян написал 08.02.2018 21:50
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана - Влади&#769;мир Абдуали&#769;евич Васи&#769;льев,
имя при рождении Алик Абдуалиевич Асанбаев, у всех, кроме евреев, национальность ребенка определяется по отцу. У этого "Васильева" отец - казах, следовательно и сам он - казах. Глава Дагестана - казах, ладно русский, государствообразующая нация, но казах! Что, в России русским можно только гранатами себя подрывать, и вообще жизнь класть за всю эту чурбанскую лавочку, больше не на что не годятся?
Ответить
Рано еще радоваться-Ахматыч ничего не согласовал!
Игорь Рыклин написал 08.02.2018 21:08
Разумеется,каждый честный человек приветствует робкие попытки наведения
порядка в Дагестане.И автор статьи бесконечно прав и вызывает уважение.
Но посмотрим глубжее. Кому поручили наводить порядок в мусульманском
анклаве? Васильев-мусульманин, Здунов-тоже,остальных привезут тоже из
своих.А у них совсем другой менталитет.Русский хочет есть-он идет рабо-
тать,чтобы получить деньги на еду.А для муслима главное хачу кушят и не
имеет значения как добыть еду.
Кроме того,не надо забывать,что за всем процессом внимательно следит Гла-
варЬ Кавказа,выпестованный Путиным Рамзан Ахматыч. Только он будет ут-
верждать назначения.Если нет-в Президент-отеле стоит полк чеченских голо-
ворезов,который через10 минут после "Аллах акбар" оккупирует Кремль.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движения
Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движен...
07.02.2018
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлер...
08.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сколько русских можно убить без последствий? (0)
Белоснежка и семь гномов в избирательном бюллетене (0)
Перерождение КПРФ можно считать состоявшимся окончательно (0)
100 лет Россия не "ломает шапок" (об одном небольшом завоевании революции) (0)
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером (2)
"Кореш" одного из лучших людей Путинской России арестован Басманным судом (3)
Отпущенный в РФ подследственный Керимов попытается спасти Дагестан от коррупции? (2)
Нефтерубль падает перед долларом ниц после очередного фондового обвала в США (1)
Триколорные шапки спортсменам из РФ разрешили носить, но только корейского производства (9)
Путин и Эрдоган поговорили, но не об Африне (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oпаньки
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков о потерях "Вагнера". М.Калашников о том, зачем США тяжелый "Фолкон"
Дарья Митина Дарья Митина: Кулинарнoе
Дарья Митина Дарья Митина: На халяву Бoженька ничегo никoму не даёт
Дарья Митина Дарья Митина: Бабушка Русскoй Ревoлюции
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss