100 лет Россия не "ломает шапок" (об одном небольшом завоевании революции)

Революция, столетие которой Россия официально НЕ отмечала в минувшем году, помимо прочего, отменила огромное множество всяких унизительных, бытовых мелочей, густой паутиной опутывавших каждого простого человека.

Например, Корней Чуковский отмечал, что революция упразднила "такие подобострастные формулы, утверждавшие неравенство людей, как милостивый государь, господин, ваш покорный слуга, покорнейше прошу, покорнейше благодарю, соблаговолите, соизвольте, извольте, честь имею быть и т. д. А также: ваша светлость, ваше сиятельство, ваше благородие, ваше высокопревосходительство (сохранившиеся у нас лишь в языке дипломатов) и т. д. Уничтожено унизительное слово прошение.

Вместо чернорабочий стали говорить разнорабочий..."

Одним из таких многочисленных унизительных для народа обычаев было "ломание шапок" перед начальством. На днях отмечался (хотя, скорее, тоже НЕ отмечался) 140-летний юбилей выстрела Веры Засулич в генерала Трепова. А что, если разобраться, послужило поводом для покушения? Именно нежелание "ломать шапку" перед начальством со стороны политзаключённого-народника Боголепова. Вернее, один раз Боголепов поздоровался с генералом Треповым, как того требовали тюремные правила, а вот второй раз подобострастно сдёргивать шапку перед его высокопревосходительством посчитал уже чрезмерностью. В конце концов, ведь, встречаясь с обычным человеком дважды на дню, мы не здороваемся с ним во второй раз! Вспыльчивый генерал разгневался, сбил шапку с узника, потом приказал его выпороть, и... события покатились известным нам образом, вплоть до выстрела Засулич в генерала и её громкого оправдания судом присяжных.

Ну, а революция традицию "ломать шапки" и вовсе упразднила. Посмотрим на картины или фотографии с изображениями главы революционного правительства и простых людей — рабочих, крестьян.

Кто-нибудь ломает перед Владимиром Ильичём шапку? Нет, все или почти все спокойно стоят перед ним в головных уборах. Выражения "ломать шапку" и "шапки долой!" в советских словарях снабдили пометкой "устар.". И в наше время никому уже не приходит в голову, что это — тоже завоевание революции, за которое заплачено и трагической судьбой Боголепова, и риском на грани самопожертвования Веры Засулич, и её пулей, которую до гроба таскал в себе Трепов, и ещё многим...

А в обсуждении юбилея покушения Засулич в ЖЖ встретил на днях такой комментарий: "Я всегда этот случай представлял себе так — идёт генерал и простому люду подобает с лёгким поклоном его приветствовать и шапку снимать... И вроде как это нормально было. Большевики потом не зря в букварях детей учили — "мы не рабы, рабы не мы". К слову, немцы тоже на оккупированных территория вводили похожие правила о снятии шапок перед немцами (у Эренбурга читал). Я к тому, что если б не советская власть — так до сих пор бы мир делился на господ и чернь."

Да, а ведь верно, история имела продолжение в 1941-1945. Перечитаем упомянутую статью Ильи Эренбурга. Она была напечатана в "Красной звезде" в конце 1941 года. Журналист писал:

"По-разному складывались судьбы народов. Итальянцы, поляки, сербы, греки хорошо знают, что такое национальный гнёт. Русский народ много пережил на своём веку. Он знал опричнину и крепостное право. Он знал голод, войны, мор. Но никогда он не знал национального унижения. Никогда русских не попрекали за то, что они русские. Презренный Гитлер решил посягнуть на русскую честь, на русскую гордость.

Передо мной грязная бумажка — приказ германского коменданта города Красноармейска.

"24 октября 1941 г.

Приказ.

Гражданское население города Красноармейска, встречая германского военнослужащего, должно приветствовать его путём снятия головного убора.

Все лица, неподчинившиеся этому распоряжению, будут наказаны, согласно германским военным законам".

По улице идёт немецкий солдат. Он только что ограбил чей-то дом. Из его карманов торчат серебряные ложечки и дамская кофта. От него разит шнапсом. Этот мерзавец убил раненого русского. Он весело насвистывает "Ах, майя Пупхен". И вот перед ним ломать шапку? Перед его начальником обер-лейтенантом, двуногим зверем, который пытает арестованных? Перед всей окаянной немчурой?

Они наводят револьверы: "Снимай шапку, не то застрелю!". Потом они умиленно пишут в своих газетах: "Русские приветствуют немцев, обнажая головы". Им мало убить — они хотят ещё унизить.

Они не знают русской души. Мы всё им припомним. Мы им припомним не только разрушенные города, мы им припомним и нашу смертельную обиду. Шапками они не отделаются — придётся им расплачиваться головой."

Удивительным образом текст Эренбурга перекликается с рисунком Кукрыниксов и сатирическими стихами к нему Самуила Маршака за тот же 1941 год:

Днём фашист сказал крестьянам:

"Шапку с головы долой!"

Ночью отдал партизанам

Каску вместе с головой.

Рисунок Кукрыниксов состоит из двух картинок: на первой седой крестьянин под направленными на него дулом и прикладом покорно снимает шапку перед немецким офицером, на второй - сносит этому офицеру голову топором...

Можно было бы подумать, что идею для рисунка и подписи к нему художникам и поэту подсказала именно статья Эренбурга. Но нет, это не так, потому что произведение "Маршкукрыниксов", как оно было подписано, появилось в "Правде" за 9 сентября 1941 года, раньше, чем статья Эренбурга в "Красной звезде". Получается, что одна и та же мысль, с одним и тем же выводом, приходила в головы совершенно разным людям...

Многое мерзкое, казалось бы, навсегда отправленное революцией в небытие, воскресло в нашей жизни после контрреволюции начала 1990-х годов. Обращение "господин". Титулования... положим, они вернулись ещё не во всей своей старорежимной красе, но судей уже четверть века титулуют подобострастным феодальным титулом "Ваша Честь!". Кое-где в бывшем СССР воскресло даже целование руки больших начальников. Ломание шапок перед начальством, в том числе просто перед богатеями, тоже входит в оборот...

Что ж, пусть те господа, которым нравится видеть перед собой обнажённые и покорно склонённые головы "простонародья", припомнят, чем за этот милый, невинный пустячок пришлось расплатиться их предшественникам, в 1917 и 1941-1945 годах. Рисунок "Маршкукрыниксов" им в помощь...