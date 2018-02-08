"Кореш" одного из лучших людей Путинской России арестован Басманным судом

Басманный суд в Москве арестовал до 5 апреля гендиректора второй по величине металлургической компании Украины "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно материалам дела, Мкртчану предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") УК РФ. Суть предъявленных обвинений пока остается неизвестной.

О задержании Мкртчана 7 февраля сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на источник, близкий к руководству "Индустриального союза Донбасса", связав дело "с растратой средств", которые были выделены на проекты металлургической компании, на другие бизнес-проекты Мкртчана.

Депутат Верховной Рады, экс-губернатор Донецкой области и исполнительный директор ИСД Сергей Тарута сообщил "Украинской правде", что Мкртчану предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Речь может идти о кредитах "Внешэкономбанка", которые шли как на развитие "Индустриального союза Донбасса", так и на деятельность других предприятий, которыми бизнесмен владеет в России.

Тарута отметил, что с 2010 года лично не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД, а в 2014 году его активы были арестованы российскими судами, решения которых он сейчас оспаривает в международных инстанциях.

Информацию о том, что речь может идти о хищении части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад, подтверждает "Коммерсант". Газета напоминает, что в 2009 году на развитие и различные проекты ИСД было выдано несколько миллиардов долларов, среди инвесторов СМИ называли тогда ВЭБ. По предварительной информации, часть этих средств была выведена через офшорные компании и похищена.

Адвокат Мкртчана Александр Костанянц сказал РБК, что тот не совершал хищения. "Имел место корпоративный спор. Этот спор не может рассматриваться как мошенничество, потому что в данном случае не было хищения путем обмана, это свободные экономические отношения, и под стражу заключать [Олега Мкртчана] преждевременно", - заявил адвокат.

Олег Мкртчан входит в число 100 богатейших людей Украины 2016 года по версии журнала Forbes с состоянием в $127 млн. Cреди его близких друзей называют российского сенатора Сулеймана Керимова, находящегося под залогом во Франции по подозрению в махинациях с недвижимостью с целью уклонения от налогов.

Мкртчан - один из трех основателей "Индустриального союза Донбасса". Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД являлись Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Как отмечается на официальном сайте корпорации, она была основана в 1995 году в Донецке и входит в число крупнейших компаний, занимающих ключевые позиции по производству стали в Центральной и Восточной Европе. С производственной мощностью, достигающей 10 млн тонн стали в год, корпорация "ИСД" значится среди 40 крупнейших металлургических компаний мира.

В корпорацию входят такие металлургические активы, как ПАО "Алчевский металлургический комбинат" (Украина), ПАО "Алчевсккокс" (Украина), ПАО "Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского" (Украина), ISD-Dunaferr (Венгрия); ISD-Huta Chestochowa (Польша).

Мкртчян был также владельцем краснодарского футбольного клуба "Кубань", но в 2016 году на безвозмездной основе передал принадлежащие ему акции команды администрации Краснодарского края, поскольку он не может продолжать вкладывать в нее средства в связи с ограниченностью финансовых возможностей.

Тем временем в Дагестане, внезапно утратившем своего сенатора Керимова как государственно действующее лицо, продолжает разоблачаться преступное сообщество, именующееся кратко словом "власть".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в четверг, 8 февраля, прилетел в Махачкалу и встретился с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым. Они договорились навести совместными усилиями порядок в республике.

О содержании беседы отчиталась официальный представитель СК Светлана Петренко. Бастрыкин на встрече сказал, что "главная задача - совместными усилиями сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан" (цитата по сайту СК).

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