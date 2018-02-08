Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером Игорь Стрелков, руководитель общественного движения «Новороссия": « Дело в том, что согласно самому замыслу, который неоднократно озвучивался, кандидат от народных лидеров должен был быть представителем всех патриотических сил. Он должен представлять их всех, должен был выработать программу, совместную со всеми. Но была сделана не очень мягкая подтасовка: Грудинин был выдвинут фактически от КПРФ. А Зюганова, я никогда этого не скрывал, всегда считал его спойлером...»



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