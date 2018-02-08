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Московский листок

Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером

Опубликовано 08.02.2018 в разделе комментариев 2

Игорь Стрелков, руководитель общественного движения «Новороссия": « Дело в том, что согласно самому замыслу, который неоднократно озвучивался, кандидат от народных лидеров должен был быть представителем всех патриотических сил. Он должен представлять их всех, должен был выработать программу, совместную со всеми. Но была сделана не очень мягкая подтасовка: Грудинин был выдвинут фактически от КПРФ. А Зюганова, я никогда этого не скрывал, всегда считал его спойлером...»



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Всего комментариев к статье: 2
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Да камуняги все такие, как Зюганов. Все они падлы и мразоты.
только так! написал 08.02.2018 23:53
.
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А Зюганова, я никогда этого не скрывал, всегда считал его спойлером...
алексс настоящий написал 08.02.2018 22:14
Тварью продажной он всегда был.Тот же Мавроди,только от политики.Разводил стариков,не понявших в какой заднице они очутились.И на их голосах неплохо так заработавший капиталец.Нужно быть вовсе безмозглым дабы считать Зю и его друга Гру коммунистами.
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