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Московский листок

Перерождение КПРФ можно считать состоявшимся окончательно

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 0

путин кпрф зюганов грудинин
Перерождение КПРФ можно считать состоявшимся окончательно

Отсутствие у КПРФ собственного партийного кандидата в президенты свидетельствует о глубочайшем внутрипартийном кризисе, как кадровом, так и идеологическом. Курс руководства КПРФ на упразднение всякой демократии внутри партии привел к тому, что рядовые члены партии уже давно лишены всякой возможности влиять на политику партии даже на региональном уровне.

Президиум ЦК КПРФ во главе с Зюгановым на протяжении многих лет ведет циничную торговлю депутатскими мандатами. Выдвиженцами от КПРФ по большей части становятся представители буржуазии. Многие региональные отделения, выражавшие несогласие с такой политикой, были подвергнуты разгромам со стороны руководства КПРФ. В результате таких погромов были отчислены из партии тысячи коммунистов и тысячи ушли сами. В Москве, Ленинграде, Красноярске, Краснодаре и ещё многих регионах значительная часть коммунистов были выдавлены из партии, а в Татарстане и Челябинске коммунисты покинули КПРФ практически в полном составе.

Курс руководства КПРФ на продвижение во власть по своим спискам представителей крупного бизнеса закономерно привел к обуржуазиванию самой партии. И подобно другим буржуазным парламентским партиям, КПРФ сегодня полностью встроена в нынешнюю «вертикаль власти». Выдвижение крупного бизнесмена, бывшего члена «Единой России», доверенного лица Путина, миллиардера Грудинина демонстрирует окончательный сдвиг КПРФ вправо.

Перерождение КПРФ в буржуазную партию можно считать состоявшимся окончательно. КПРФ сегодня не только не способствует делу коммунизма, но и извращает саму коммунистическую идею и представления трудящихся о коммунистах. При полном отсутствии внутрипартийной демократии, коммунистическая модернизация КПРФ невозможна. Те, кто считает для себя возможным оставаться в настоящее время в рядах КПРФ, полностью разделяют всю ответственность за пробуржуазную политику партийного руководства.

Сотрудничать с КПРФ, особенно оказывать поддержку её кандидатам на выборах, значит наряду с КПРФ способствовать укреплению олигархической власти в России.


Члены Межрегионального объединения коммунистов (МОК)

Сергей Токмаков,

Андрей Слепов,

Хасан Наботов,

Игорь Филиппов



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