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Московский листок

Белоснежка и семь гномов в избирательном бюллетене

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 0

путин выборы
Белоснежка и семь гномов в избирательном бюллетене

Число восемь в бюллетене на президентских выборах зафиксировано Центризбиркомом. "Белоснежка и семь гномов", вынесенные в заголовок - это как посмотреть. Можно буквально: "семь стариков и одна девушка", тоже популярный в свое время вариант производства студии "Мосфильм". А можно и что-нибудь новенькое: Самовыдвиженец и остальные. Гномы.

Девушка порадовала, за шесть лет заработала 403 млн рублей, если в понятных всем долларах, то без малого 7 миллионов. Конечно, и поболе заработки видали, но ясно - не пропадет девушка, и гномов себе, если надо, купит по необходимости. Даже на вес.

У товарища Максима, как у настоящего коммуниста, миллионов поменьше - 26 миллионов рублей доходов и 52 миллиона на банковских счетах. В общем-то, по долларовому раскладу его даже миллионером навать нельзя. Ну, значит, пролетарий...

157 миллионов рублей за те же 6 лет у Грудинина выглядят даже вполне прилично. Видимо, ему следует после выборов пересмотреть бизнес-стратегию ЗАО "Совхоз имени Ленина", если все его девелоперские проекты плюс кубника дают в 2,5 раза меньше, чем один небольшой домик, под номером 2, кажется...

Но самый бедный у нас Самовыдвиженец. Всего 38 миллионов заработал, и почти всё проел - 13 миллионов всего на счету. Ну совсем как бывший президент Уругвая Мухика, живший в дачке щитового типа и ездивший на "фольксвагене" 20-летней выдержки.

Может, скинуться надо Самовыдвиженцу? Костюмчик справить, ботинки на смену, то, сё... Вон в прорубь лазал, так срам смотреть - тулупчик как у нашего сторожа, и валенки. Худенький такой. Как ему еще 6 лет сдюжить?

А.Б.



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