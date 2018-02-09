Сколько русских можно убить без последствий?

Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
Отмечается, что "это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне". Никаких дополнительных подробностей на этот счет не приводится.
В Пентагоне пока не прокомментировали ТАСС данные сведения.
Тем временем Игорь Стрелков сообщает:
"По данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного).
Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых (тут: https://russian.rt.com/world/video/478399-syria-basha.. ), ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре.
Но не начинать же "3-ю Мировую войну" из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Тем более, что часть из них - "даже не россияне", а "военных РФ" среди них, может, и вообще не было? Ответ ясен заранее".
- Напомню, что войну не начали и из-за убитых турками российских военных, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Причем до сих пор остается неясным, зачем турки это сделали? Такое ощущение, что просто так. А тут - американцы! Думаю, вопрос в том, колебались ли они хоть немного, прежде чем наносить удар по русским или даже не задумались ни на секунду? И можно ли считать этот удар вмешательством США в избирательную кампанию президента РФ? Ведь даже во времена Леонида Ильича Тишайшего ответ следовал неминуемо. Это только в последнее время взяли моду утираться. Кстати, наши спецслужбисты ездили только что в США, несмотря на санкции, - давать разрешение на отстрел русских? По моему, со времен Грибоедова такого позора не бывало...
Синдром Марфана у Рахманинова написал 09.02.2018 12:41
Лозунг Великая Сырьевая Держава!
Национальный Лидэр!
....
Крымнаш!
Сирия !
Это все в прошлом, мы не зацикливаемся на мелочах и ждем нового лозунга от любимого нашего Владимыча.
события написал 09.02.2018 11:44
kjki написал 09.02.2018 11:33
Светослав............................... написал 09.02.2018 11:28
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Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии, передает РИА "Новости" заявление официального представителя Пентагона Даны Уайт. "Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим, на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель", -- сказала Уайт. По ее словам, связь с военными россии поддерживалась и во время, а также после атаки сил коалиции.
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По всей видимости, то, что произошло сегодня ночью под Дейр-эз-Зором, находится в ряду точно таких же событий, как 24 ноября 15 года, когда турки сбили российский самолет, обстрел российско-сирийской авиабазы Шайрат, удары дронов по Хмеймиму и Тартусу в новогоднюю ночь, сбитый Су-25 майора Филипова. Теперь вот Дейр-эз-Зор.
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Путина четко выдерживают в рамках и границах, за пределы которых ему в Сирии запрещено выходить. Внутри этих рамок еще возможен даже диалог и торговля по мелким вопросам, но за пределами рамок немедленно действует жесткий и недвусмысленный ответ, показывающий мелкому и зарвавшемуся диктатору его настоящее место.
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Внутри россии, безусловно, все это интерпретируется несколько иначе, но это вполне объяснимо -- развалившему страну и ведущему ее к гибели ничтожеству требуется проводить стандартный набор мероприятий, в числе которых создание образа "осажденной крепости", предвоенной обстановки, а как известно, "коней на переправе не меняют". Вопрос, а кто довел страну до такого сиротского состояния, в обстановке психоза обычно не задается: некогда, нужно натужно орать лозунги, выкатывая бельма.
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Война в Сирии прочно находится в фазе дележки территории, причем наиболее грамотно поступают как раз американцы: заняв территории восточнее русла Евфрата, они категорически не лезут в абсолютно неразрешимую кашу противоречий на правом берегу. Даже откровенно проасадовские источники, у которых есть в голове хоть грамм мозгов, говорят о неразрешимости проблем в ряде анклавов, сомневаются в военном решении конфликта и прямо говорят о непреодолимом барьере из внешних игроков, которые не дадут решить конфликт в интересах сирийцев ни военными, ни политическими средствами.
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Влад 599 написал 09.02.2018 11:28
начало написал 09.02.2018 10:28
кому служит Пентагон? написал 09.02.2018 10:23
поэтому выполняет все указания Сша написал 09.02.2018 10:20
Мимо проходил. написал 09.02.2018 10:02
юрьевич написал 09.02.2018 09:25
ф3 написал 09.02.2018 09:13
стрелков мутная личность написал 09.02.2018 09:03
может вообще был сговор с амерами
стрелков мутная личность...Пути выгодна смерть самых активных и пассионарных
Александр Загонов* написал 09.02.2018 08:36
History написал 09.02.2018 07:36
Это наша традиция, не считаться с человеческой жизнью. Последние 100 лет истории нашей страны посмотрите, можно так мысленно пробежаться.
Несогласный Сергей написал 09.02.2018 07:27
стоик1114 написал 09.02.2018 07:03
ю
допинг - преступление против русских?
ю
Лошадь в президенты - преступление против русских?
Печкин написал 09.02.2018 04:26
Без последствий для кого? написал 09.02.2018 02:34
А тут каких то сто.
Что русские вообще делают в Сирии? Почему они там не "командуют парадом" , а на линии огня?
Что за такой хитроплан?
А может Путину выгодна смерть самых активных и пассионарных как и на Донбассе? Модет вообще был сговор с амерами. Настамнет и бомбите сколько хотите.
гы написал 09.02.2018 02:04
Подготовка рядового пехотинца обходится в цену 2-3 автоматов.
....... . . написал 09.02.2018 02:02