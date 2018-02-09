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Московский листок

Сколько русских можно убить без последствий?

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 23

сша война рф
Сколько русских можно убить без последствий?

Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Отмечается, что "это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне". Никаких дополнительных подробностей на этот счет не приводится.

В Пентагоне пока не прокомментировали ТАСС данные сведения.

Тем временем Игорь Стрелков сообщает:

"По данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного).

Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых (тут: https://russian.rt.com/world/video/478399-syria-basha.. ), ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре. 

Но не начинать же "3-ю Мировую войну" из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Тем более, что часть из них - "даже не россияне", а "военных РФ" среди них, может, и вообще не было? Ответ ясен заранее".

- Напомню, что войну не начали и из-за убитых турками российских военных, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Причем до сих пор остается неясным, зачем турки это сделали? Такое ощущение, что просто так. А тут - американцы! Думаю, вопрос в том, колебались ли они хоть немного, прежде чем наносить удар по русским или даже не задумались ни на секунду? И можно ли считать этот удар вмешательством США в избирательную кампанию президента РФ? Ведь даже во времена Леонида Ильича Тишайшего ответ следовал неминуемо. Это только в последнее время взяли моду утираться. Кстати, наши спецслужбисты ездили только что в США, несмотря на санкции, - давать разрешение на отстрел русских? По моему, со времен Грибоедова такого позора не бывало...



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Всего комментариев к статье: 23
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Re: Американцы опять щелкнули Окурка по носу
Синдром Марфана у Рахманинова написал 09.02.2018 12:41
Славунчик это все х ерня, ибо нам русским нацистам абсолютно одно***йственно что происходит в реальной жизни.
Лозунг Великая Сырьевая Держава!
Национальный Лидэр!
....
Крымнаш!
Сирия !
Это все в прошлом, мы не зацикливаемся на мелочах и ждем нового лозунга от любимого нашего Владимыча.
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вопрос несколько опережает
события написал 09.02.2018 11:44
Он будет задан. Обязательно. На трибунале.ВСЕМ, без исключения!На любой территории и без срока давности.
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(без названия)
kjki написал 09.02.2018 11:33
Путин терпила, и из всех русских сделал терпил и лохов. Никакой гордости за страну.
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Американцы опять щелкнули Окурка по носу
Светослав............................... написал 09.02.2018 11:28
Эльмюридка:
.
Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ заранее уведомила российских военных об ударе по проправительственным силам в Сирии, передает РИА "Новости" заявление официального представителя Пентагона Даны Уайт. "Коалиция наблюдала медленное наращивание сил, поддерживающих режим, на протяжении недели. Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою цель", -- сказала Уайт. По ее словам, связь с военными россии поддерживалась и во время, а также после атаки сил коалиции.
.
По всей видимости, то, что произошло сегодня ночью под Дейр-эз-Зором, находится в ряду точно таких же событий, как 24 ноября 15 года, когда турки сбили российский самолет, обстрел российско-сирийской авиабазы Шайрат, удары дронов по Хмеймиму и Тартусу в новогоднюю ночь, сбитый Су-25 майора Филипова. Теперь вот Дейр-эз-Зор.
.
Путина четко выдерживают в рамках и границах, за пределы которых ему в Сирии запрещено выходить. Внутри этих рамок еще возможен даже диалог и торговля по мелким вопросам, но за пределами рамок немедленно действует жесткий и недвусмысленный ответ, показывающий мелкому и зарвавшемуся диктатору его настоящее место.
.
Внутри россии, безусловно, все это интерпретируется несколько иначе, но это вполне объяснимо -- развалившему страну и ведущему ее к гибели ничтожеству требуется проводить стандартный набор мероприятий, в числе которых создание образа "осажденной крепости", предвоенной обстановки, а как известно, "коней на переправе не меняют". Вопрос, а кто довел страну до такого сиротского состояния, в обстановке психоза обычно не задается: некогда, нужно натужно орать лозунги, выкатывая бельма.
.
Война в Сирии прочно находится в фазе дележки территории, причем наиболее грамотно поступают как раз американцы: заняв территории восточнее русла Евфрата, они категорически не лезут в абсолютно неразрешимую кашу противоречий на правом берегу. Даже откровенно проасадовские источники, у которых есть в голове хоть грамм мозгов, говорят о неразрешимости проблем в ряде анклавов, сомневаются в военном решении конфликта и прямо говорят о непреодолимом барьере из внешних игроков, которые не дадут решить конфликт в интересах сирийцев ни военными, ни политическими средствами.
.
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обосрутся на америку гавкнуть
Влад 599 написал 09.02.2018 11:28
ничего штатам не будеть
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АПЛ Курск -
начало написал 09.02.2018 10:28
пиндосской безнаказанности! Без Красного Знамени не будет ни Страны, ни - Побед! Восстановление Советской Власти это наше право на Жизнь!
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Re: Колебались ли американцы?
кому служит Пентагон? написал 09.02.2018 10:23
Пентагон служит томуже кому и большинство правительств Мира....Вова тоже им служит...иначеб не стал учавствовать в их Заговоре...Русских убивали и убивают миллионами....Вова пиариться на смартях Русских есла с этого можно поиметь Типа Рейтинг и все такое...А если с этого ниче кроме проблем по цеху не поимееш..то вылезеют разные тролли и кричат что наемники есть наемники...а что оные борються с террористическими Добровольцами Дело третье...Профессиональные Военные тоже заключают контракты..только с государством...тоже типа наемники...но им если чео героев дають...А остальные пох на них...Очень показательно
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Путин походу перевербован разведкой пиндосов еще в ГДР
поэтому выполняет все указания Сша написал 09.02.2018 10:20
Сказали-выполнять план "Барбаросса-2.0", он и старается.
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Колебались ли американцы?
Мимо проходил. написал 09.02.2018 10:02
Оно канешна, да не совсем. Американцам запретили колебаться те, чьи нефтяные интересы в Сирии они обслуживают. И кому на самом деле служит Пентагон.
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(без названия)
юрьевич написал 09.02.2018 09:25
Русских безнаказанно миллионами убивают либеральными реформами, социальной безнадегой и свинцовой мерзостью бытия. Русских десятками тысяч практически безнаказанно убивают на дорогах водители-козлы.
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(без названия)
ф3 написал 09.02.2018 09:13
чего жалеть наемников?люди поехали зарабатывать деньги и чины.знали на что шли.а русские они или не русские какая разница. они наемники
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был сговор с амерами
стрелков мутная личность написал 09.02.2018 09:03
А может Пути выгодна смерть самых активных и пассионарных как и на Донбассе
может вообще был сговор с амерами
стрелков мутная личность...Пути выгодна смерть самых активных и пассионарных
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(без названия)
Александр Загонов* написал 09.02.2018 08:36
Утереться соплями: это так по - путински...
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Как-то Меньшиков Петру
History написал 09.02.2018 07:36
Не горюй, Петруша, бабы новых пехотинцев нарожают(После неудачной кампании на Азов). Так и вышло, бабы постарались.
Это наша традиция, не считаться с человеческой жизнью. Последние 100 лет истории нашей страны посмотрите, можно так мысленно пробежаться.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 09.02.2018 07:27
Туалетный работник (сортирный) замочит столько, сколько ЕМУ будет надо!
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(без названия)
стоик1114 написал 09.02.2018 07:03
авантюра в Сирии - преступление против русских?
ю
допинг - преступление против русских?
ю
Лошадь в президенты - преступление против русских?
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Все гениальное простое
Печкин написал 09.02.2018 04:26
Нашей перестройке все время сопутствуют разные неожиданные приключения, чего не должно быть в принципе..
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Сколько русских можно убить без последствий?
Без последствий для кого? написал 09.02.2018 02:34
Путин русских мочит сколько хочет. На Донбасс Путин послал умереть сколько русских? Погибло по разным оценкам от 27 до 100 000 . Скольких планы Путина убили в Сиррии засекречено.
А тут каких то сто.
Что русские вообще делают в Сирии? Почему они там не "командуют парадом" , а на линии огня?
Что за такой хитроплан?
А может Путину выгодна смерть самых активных и пассионарных как и на Донбассе? Модет вообще был сговор с амерами. Настамнет и бомбите сколько хотите.
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Re: переживают на самом деле по поводу потери самолета
гы написал 09.02.2018 02:04
Подготовка пилота обходится бюджету дороже самолета в 2-3 раза.
Подготовка рядового пехотинца обходится в цену 2-3 автоматов.
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(без названия)
....... . . написал 09.02.2018 02:02
почему то из за убитых пилотов только что всесоюзный траур не объявляют но всем пофиг на гибель простых наемников, как будто они чем то хуже. такое впечатление что переживают на самом деле по поводу потери самолета (или подводной лодки).
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