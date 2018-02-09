Сколько русских можно убить без последствий?

Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию и подверглись в среду удару коалиции во главе с США. С таким утверждением выступила в четверг телекомпания CBS со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

Отмечается, что "это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне". Никаких дополнительных подробностей на этот счет не приводится.

В Пентагоне пока не прокомментировали ТАСС данные сведения.

Тем временем Игорь Стрелков сообщает:

"По данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного).

Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых (тут: https://russian.rt.com/world/video/478399-syria-basha.. ), ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре.

Но не начинать же "3-ю Мировую войну" из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Тем более, что часть из них - "даже не россияне", а "военных РФ" среди них, может, и вообще не было? Ответ ясен заранее".

- Напомню, что войну не начали и из-за убитых турками российских военных, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Причем до сих пор остается неясным, зачем турки это сделали? Такое ощущение, что просто так. А тут - американцы! Думаю, вопрос в том, колебались ли они хоть немного, прежде чем наносить удар по русским или даже не задумались ни на секунду? И можно ли считать этот удар вмешательством США в избирательную кампанию президента РФ? Ведь даже во времена Леонида Ильича Тишайшего ответ следовал неминуемо. Это только в последнее время взяли моду утираться. Кстати, наши спецслужбисты ездили только что в США, несмотря на санкции, - давать разрешение на отстрел русских? По моему, со времен Грибоедова такого позора не бывало...