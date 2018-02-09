Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью?

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 5

Яхты, олигархи, проститутки: секс-охотница разоблачает взяточника.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 9
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Долой ОПГ"Путин"!!!
Лис написал 09.02.2018 11:12
Такие мрази как Приходько и Дерипаска из ОПГ"Путин" и грабят Русский народ!!!
Ответить
Видео Насти рыбки в инстаграм по ссылкам.
Бабы дуры написал 09.02.2018 10:09
https://www.instagram.com/p/Be8b9-NjT66/
--------------
https://www.instagram.com/p/Be8gTRnj26I/
Ответить
Re:
ватник из ада написал 09.02.2018 09:41
это понятно . я про технические моменты
"выборов" и цирк с вмешательством в мифические выборы . раз есть этот шумный
балаган , значит они там чего ссут явно .
Ответить
(без названия)
ватник из ада написал 09.02.2018 09:26
в ролике важны три момента - как это топ чиновник
рф частным макаром прикатил в страну нато ! может
он там все секреты выболтал норвежским полицаям
в комнате личного досмотра ? шампанское у них там там водится в изобилии ! это раз . дело скуратова -
это же дело против собчака и самого путина ! и зачем его разворошили так хитро ? это два .
и зачем стали трясти мифическое вмешательство в выборы с ш а ? если все знают , что выборы пиндоского презика завершились в тот момент , когда
с них выкинули берни сандерса , как и роза перо в свое время . это три .
Ответить
~~~ СМЕРДЯЩИЕ ! ~~~
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 09.02.2018 02:21
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
При всех,т.н."косяках"...(а-у-кого-их-нет...)
Навального он все-таки МОЛОДЕЦ!
* "Х@@@РИТ" эту НЫНЕшнюю,т.н."российскую"
власть="МАСТЬ" - "и-в-хвост-и-в-гриву"!
` ` ` ` `
~~~ С М Е Р Д Я Щ И Е...~~~
Это НЫНЕшнее "российское" правительство -
ИЗ-ЗА коррупции - ВОНЯЕТ и СМЕРДИТ!
Там,в эТОМ "правительстве" - и давно -
СБОРНАЯ ПАРАЗИТОВ=КОРРУПЦИОНЕРОВ сидит!
Эта ПРЕСТУПНАЯ СВОРА - России ВРЕДИТ!
*ДИМОНчик - эТОЙ СВОРОЮ кирует-И-рулит!
` ` ` ` `
Навальный ПРАВИЛЬНО поступает!
Тем,что эТУ СВОРУ - Разоблачает!
[КТО-же ДИМОНа КРЫШУЕТ-и--ПРИКРЫВАЕТ...]
Эта СВОРА=ПАРАЗИТОВ("российское" прав-ство)
От КОГО и ЧЬИ...ЦУ выполняет...?...
*ЧТО с РОссиею - ДИМОНчик вытВОРяет...
` ` ` ` `
ДОЛОЙ "российский" - правящий "ГНОЙ"!
Вот ТАКОЙ Клич - ДОЛЖЕН быть над страной!
Главным ПАРАЗИТОМ и ВШОЙ в России КТО является?
А то,что - т.н."российскОЙ" властью называется!
Именно этой "МАСТЬЮ" - Россия разграбляется!
*В Освобождении от этой ГАДОСТИ - РФ нуждается!
` ` ` ` `
Правящие ПАРАЗИТЫ "российского" правительства -
Это...коррупционеры=ПАРАЗИТЫ-и-ГНИДЫ!
Хотя ВНЕШНЕ приличные - они НОСЯТ прикиды...
Там,в т.н."правительстве" - ПАРАЗИТ-правит -
ТАКИМ-же ГАДОМ,что сидит ниже-ИЛИ-рядом...
*И то ВСЁ скрыто - ЗА полит-правящим-фасадом...
` ` ` ` `
НЫНЕшнюю[ПРЕСТУПНУЮ]"власть=МАСТЬ" в России -
Ради Спасения России - НУЖНО МЕНЯТЬ!
ВСЮ эту ШУШЕРУ("ед-ро")- на Зоны ОТПРАВЛЯТЬ!
ПОРА Россию - от ЧУЖ`их Очищать--Спасать!!!
[Китайский Метод Борьбы с ними - ПРИМЕНЯТЬ!]
-> Русскую Власть в России - Пора Утверждать!
`````````````````````````````[39-112]```
Ничего ни к кому личного,
так - мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 08-02-18.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью?
Зампред правительства с пониженной социальной отве...
09.02.2018
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлер...
08.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На ростовских полицаев отныне свобода совести не распространяется (0)
Курдские повстанцы пленили "Битлов" - игиловских палачей (0)
На олимпиаде в Пхёнчхане будут жрать собак (5)
Экс-губернатора Сахалина Хорошавин получил 13 лет "строгача" (0)
Кремль запретил центральным телеканалам показывать Мутко (2)
Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью? (5)
Сколько русских можно убить без последствий? (22)
Белоснежка и семь гномов в избирательном бюллетене (11)
Перерождение КПРФ можно считать состоявшимся окончательно (13)
100 лет Россия не "ломает шапок" (об одном небольшом завоевании революции) (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Военное преступление
Дарья Митина Дарья Митина: Oпаньки
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков о потерях "Вагнера". М.Калашников о том, зачем США тяжелый "Фолкон"
Дарья Митина Дарья Митина: Кулинарнoе
Дарья Митина Дарья Митина: На халяву Бoженька ничегo никoму не даёт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss