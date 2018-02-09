Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью?

Яхты, олигархи, проститутки: секс-охотница разоблачает взяточника.
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Лис написал 09.02.2018 11:12
Бабы дуры написал 09.02.2018 10:09
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https://www.instagram.com/p/Be8gTRnj26I/
ватник из ада написал 09.02.2018 09:41
"выборов" и цирк с вмешательством в мифические выборы . раз есть этот шумный
балаган , значит они там чего ссут явно .
ватник из ада написал 09.02.2018 09:26
рф частным макаром прикатил в страну нато ! может
он там все секреты выболтал норвежским полицаям
в комнате личного досмотра ? шампанское у них там там водится в изобилии ! это раз . дело скуратова -
это же дело против собчака и самого путина ! и зачем его разворошили так хитро ? это два .
и зачем стали трясти мифическое вмешательство в выборы с ш а ? если все знают , что выборы пиндоского презика завершились в тот момент , когда
с них выкинули берни сандерса , как и роза перо в свое время . это три .
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 09.02.2018 02:21
При всех,т.н."косяках"...(а-у-кого-их-нет...)
Навального он все-таки МОЛОДЕЦ!
* "Х@@@РИТ" эту НЫНЕшнюю,т.н."российскую"
власть="МАСТЬ" - "и-в-хвост-и-в-гриву"!
` ` ` ` `
~~~ С М Е Р Д Я Щ И Е...~~~
Это НЫНЕшнее "российское" правительство -
ИЗ-ЗА коррупции - ВОНЯЕТ и СМЕРДИТ!
Там,в эТОМ "правительстве" - и давно -
СБОРНАЯ ПАРАЗИТОВ=КОРРУПЦИОНЕРОВ сидит!
Эта ПРЕСТУПНАЯ СВОРА - России ВРЕДИТ!
*ДИМОНчик - эТОЙ СВОРОЮ кирует-И-рулит!
` ` ` ` `
Навальный ПРАВИЛЬНО поступает!
Тем,что эТУ СВОРУ - Разоблачает!
[КТО-же ДИМОНа КРЫШУЕТ-и--ПРИКРЫВАЕТ...]
Эта СВОРА=ПАРАЗИТОВ("российское" прав-ство)
От КОГО и ЧЬИ...ЦУ выполняет...?...
*ЧТО с РОссиею - ДИМОНчик вытВОРяет...
` ` ` ` `
ДОЛОЙ "российский" - правящий "ГНОЙ"!
Вот ТАКОЙ Клич - ДОЛЖЕН быть над страной!
Главным ПАРАЗИТОМ и ВШОЙ в России КТО является?
А то,что - т.н."российскОЙ" властью называется!
Именно этой "МАСТЬЮ" - Россия разграбляется!
*В Освобождении от этой ГАДОСТИ - РФ нуждается!
` ` ` ` `
Правящие ПАРАЗИТЫ "российского" правительства -
Это...коррупционеры=ПАРАЗИТЫ-и-ГНИДЫ!
Хотя ВНЕШНЕ приличные - они НОСЯТ прикиды...
Там,в т.н."правительстве" - ПАРАЗИТ-правит -
ТАКИМ-же ГАДОМ,что сидит ниже-ИЛИ-рядом...
*И то ВСЁ скрыто - ЗА полит-правящим-фасадом...
` ` ` ` `
НЫНЕшнюю[ПРЕСТУПНУЮ]"власть=МАСТЬ" в России -
Ради Спасения России - НУЖНО МЕНЯТЬ!
ВСЮ эту ШУШЕРУ("ед-ро")- на Зоны ОТПРАВЛЯТЬ!
ПОРА Россию - от ЧУЖ`их Очищать--Спасать!!!
[Китайский Метод Борьбы с ними - ПРИМЕНЯТЬ!]
-> Русскую Власть в России - Пора Утверждать!
`````````````````````````````[39-112]```
Ничего ни к кому личного,
так - мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 08-02-18.