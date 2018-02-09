Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремль запретил центральным телеканалам показывать Мутко

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 2

Кремль запретил центральным телеканалам показывать Мутко

Кремль дал установку всем центральным телеканалам убрать вице-премьера РФ Виталия Мутко из эфира до конца Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на источники на телевидении и администрации президента.

По словам собеседников издания, работники СМИ получили указание вырезать даже перебивочные планы с Мутко. "Зритель должен хотя бы на время забыть лицо одного из главных виновников допингового скандала, из-за которого российские спортсмены лишились права выступать на Олимпиаде под своим флагом", - отмечает издание.

По словам политтехнолога Андрея Колядина, ситуация с использованием допинга сложилась еще несколько лет назад, однако именно при Мутко она переросла в настоящий скандал. Эксперт уверен, что и скандальную историю с мельдонием можно было предупредить. Но министерство спорта решило проигнорировать призывы WADA, чем и раззадорило мировую общественность.

Издание отмечает, что в данный момент Мутко - самый непопулярный член кабинета министров и за установкой кремля не предоставлять ему эфир может последовать отставка. Это лишь вопрос времени.

"Сейчас его отставлять, наверное, никто не будет, потому что необходимо закончить подготовку к чемпионату мира по футболу. Таким образом, пытаются переждать этот промежуток времени. Потом последует отставка", - пояснил изданию политтехнолог Дмитрий Фетисов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
г жопинск написал 09.02.2018 12:33
вообще выбесил и не только он.
Ответить
(без названия)
oskotr написал 09.02.2018 11:13
Сейчас его отставлять, наверное, никто не будет, потому что необходимо завалить подготовку к чемпионату мира по футболу и со скандалом этот чемпионат также просрать.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью?
Зампред правительства с пониженной социальной отве...
09.02.2018
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлер...
08.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На ростовских полицаев отныне свобода совести не распространяется (0)
Курдские повстанцы пленили "Битлов" - игиловских палачей (0)
На олимпиаде в Пхёнчхане будут жрать собак (5)
Экс-губернатора Сахалина Хорошавин получил 13 лет "строгача" (0)
Кремль запретил центральным телеканалам показывать Мутко (2)
Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью? (5)
Сколько русских можно убить без последствий? (22)
Белоснежка и семь гномов в избирательном бюллетене (11)
Перерождение КПРФ можно считать состоявшимся окончательно (13)
100 лет Россия не "ломает шапок" (об одном небольшом завоевании революции) (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Военное преступление
Дарья Митина Дарья Митина: Oпаньки
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков о потерях "Вагнера". М.Калашников о том, зачем США тяжелый "Фолкон"
Дарья Митина Дарья Митина: Кулинарнoе
Дарья Митина Дарья Митина: На халяву Бoженька ничегo никoму не даёт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss