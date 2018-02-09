Кремль запретил центральным телеканалам показывать Мутко

Кремль дал установку всем центральным телеканалам убрать вице-премьера РФ Виталия Мутко из эфира до конца Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на источники на телевидении и администрации президента.

По словам собеседников издания, работники СМИ получили указание вырезать даже перебивочные планы с Мутко. "Зритель должен хотя бы на время забыть лицо одного из главных виновников допингового скандала, из-за которого российские спортсмены лишились права выступать на Олимпиаде под своим флагом", - отмечает издание.

По словам политтехнолога Андрея Колядина, ситуация с использованием допинга сложилась еще несколько лет назад, однако именно при Мутко она переросла в настоящий скандал. Эксперт уверен, что и скандальную историю с мельдонием можно было предупредить. Но министерство спорта решило проигнорировать призывы WADA, чем и раззадорило мировую общественность.

Издание отмечает, что в данный момент Мутко - самый непопулярный член кабинета министров и за установкой кремля не предоставлять ему эфир может последовать отставка. Это лишь вопрос времени.

"Сейчас его отставлять, наверное, никто не будет, потому что необходимо закончить подготовку к чемпионату мира по футболу. Таким образом, пытаются переждать этот промежуток времени. Потом последует отставка", - пояснил изданию политтехнолог Дмитрий Фетисов.