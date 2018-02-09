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Московский листок

Экс-губернатора Сахалина Хорошавин получил 13 лет "строгача"

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 1

Экс-губернатора Сахалина Хорошавин получил 13 лет "строгача"

Суд Южно-Сахалинска приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина признав его виновным в получении взяток и легализации незаконных доходов. Как передает ТАСС, суд оглашал приговор три с половиной дня. В общей сложности на это ушло более 14 часов с перерывами.

Бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов получил 9,5 года колонии строгого режима со штрафом в 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей.

Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей, но с учетом нахождения под домашним арестом должен выплатить только 2,5 млн.

Кроме того, Хорошавин и Карепкин лишены государственных наград и права занимать государственные должности на три года и пять лет соответственно.

Суд установил, что фигуранты дела действовали в составе организованной группы. "Преступная группа была устойчива долгое время, целью ее было получение взяток от значительного числа лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Организованная преступная группа обладала стабильностью, между каждыми ее участниками, включая Хорошавина существовала взаимосвязь", - заявила судья Елена Поликина.

По ее словам, получение взяток от бизнесменов проходило по определенной схеме, каждый участник группы играл определенную роль. При этом, как выяснило следствие, Хорошавин не получал взятки лично - только через других чиновников.

"У суда нет сомнений, что деньги поступали на учет, а потом перераспределялись между участниками. В каждом случае взятка была более 1 млн рублей, что является особо крупным размером", - добавила Поликина.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А что конфискации нет ?
В лад написал 09.02.2018 12:41
Штраф 500 млн.=50 000 пенсий.Лучше бы дали плюнуть на его могилу!
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