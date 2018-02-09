На олимпиаде в Пхёнчхане будут жрать собак

Рестораны южнокорейского Пхёнчхана, в котором проходит зимняя Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из мяса собак, сообщает Daily Mail. Ежегодно жители Южной Кореи съедают до 500 тыс. собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. Также корейцы верят в его лечебные свойства.

Еще один повод не ездить на олимпиаду.

Представим себе, что олимпиаду проводят в том месте, где мясо человека тоже считается деликатесом, а также аборигены верят в его лечебные свойства.

Кстати, таких мест на планете Земля еще очень немало - и не только в Африке, где людоедство распространено весьма широко: Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д'Ивуар а также Конго.

Но есть места, где вас запросто могут съесть, вполне солидные, и вполне пригодные для проведения олимпиады или какиго-нибудь мундиаля. Например, Камбоджа или Бразилия. Причем не какие-нибудь джунгли, а вполне себе современный город Ресифи. А забредешь в трущобы, и не только ограбят и убьют, а еще и сожрут.

Могут слопать вас и в Индии, причем на севере, куда так любят путешествовать последователи Рерихов. Будете сожраны людьми просветленными и одухотворенными.

К чему все это?

А к тому, что для подавляющего большинства цивилизованных людей съесть собаку практически все равно, что человека - это животное находится рядом с людьми с тех самых времен, когда люди еще только становились людьми. Фактически два вида сформировались рядом друг с другом, и домашняя собака также отличается от дикого волка, своего предка, как современный человек от пещерного неандертальца.

Но, похоже, от троглодита и людоеда часть современных людей отдалилась не слишком - например, южнокорейские бизнесмены мотивируют отказ убрать из меню мясо собак финансовыми соображениями.

Интересно, а если бы где-нибудь на островах Фиджи, где тоже элитный отдых может обернуться для вас обедом, но не в качестве едока, а в качестве еды, тоже кто-нибудь мотивировал поедание вашей печени финансовыми соображениями? Мол, зря что ли мы этих туристов откармливали деликатесами? Смотрите, какая у них жирная и аппетитная печень...

А.Б.