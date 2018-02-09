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Московский листок

На олимпиаде в Пхёнчхане будут жрать собак

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 5

олимпиада путин собака
На олимпиаде в Пхёнчхане будут жрать собак

Рестораны южнокорейского Пхёнчхана, в котором проходит зимняя Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из мяса собак, сообщает Daily Mail. Ежегодно жители Южной Кореи съедают до 500 тыс. собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. Также корейцы верят в его лечебные свойства.

Еще один повод не ездить на олимпиаду.

Представим себе, что олимпиаду проводят в том месте, где мясо человека тоже считается деликатесом, а также аборигены верят в его лечебные свойства.

Кстати, таких мест на планете Земля еще очень немало - и не только в Африке, где людоедство распространено весьма широко: Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д'Ивуар а также Конго.

Но есть места, где вас запросто могут съесть, вполне солидные, и вполне пригодные для проведения олимпиады или какиго-нибудь мундиаля. Например, Камбоджа или Бразилия. Причем не какие-нибудь джунгли, а вполне себе современный город Ресифи. А забредешь в трущобы, и не только ограбят и убьют, а еще и сожрут.

Могут слопать вас и в Индии, причем на севере, куда так любят путешествовать последователи Рерихов. Будете сожраны людьми просветленными и одухотворенными.

К чему все это?

А к тому, что для подавляющего большинства цивилизованных людей съесть собаку практически все равно, что человека - это животное находится рядом с людьми с тех самых времен, когда люди еще только становились людьми. Фактически два вида сформировались рядом друг с другом, и домашняя собака также отличается от дикого волка, своего предка, как современный человек от пещерного неандертальца. 

Но, похоже, от троглодита и людоеда часть современных людей отдалилась не слишком - например, южнокорейские бизнесмены мотивируют отказ убрать из меню мясо собак финансовыми соображениями. 

Интересно, а если бы где-нибудь на островах Фиджи, где тоже элитный отдых может обернуться для вас обедом, но не в качестве едока, а в качестве еды, тоже кто-нибудь мотивировал поедание вашей печени финансовыми соображениями? Мол, зря что ли мы этих туристов откармливали деликатесами? Смотрите, какая у них жирная и аппетитная печень...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Баранов тоже = дрюГГ человеккера!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедФФ.ДальССкий написал 09.02.2018 12:29
А его же жрут!
ПричОм всегда, всЮду и везде,
и даже его родССтвенники = камуняки,- похрустывая бараньим рЁбрышком...
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(без названия)
-19 написал 09.02.2018 11:58
вообще собак от голодовки есть начинают. впрочем как и человечину. это потом за уши не оттащищь. читал в отмороженных бандитских сообществах и ультрабогемах запада ,а также в одесском сожжении канибалят.богемская роща - знаменитое действо. что уж о собаках говорить. пристрастились твари. которые людишек едят,уже и в сытое время. вообще часто выживают самые жестокие. многим известно блюдо -пекинская утка. оригинальная готовится заживо в красно-перцовом соусе,который она начинает хлебать при температуре выше 50 градусов. вообще азиаты имеют много плюсов по характеристикам. например они сильно не заморачиваются в жизни. или еда у них правильно приготовлена. высокая культура еды. но жестоки.....
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(без названия)
-19 написал 09.02.2018 11:47
где северкорейцы работают там бродячие собаки исчезают,ловят их на крючок с леской,как мы рыбу. их собаки боятся,чуют смертушку.впрочем собачьи питомники далеко за городом зовут концлагерями,а в городах которые - детдомами.
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(без названия)
-19 написал 09.02.2018 11:44
в камбодже едят собак. только их выращивают специально и порода их в жареном виде внешне выглядит как поросенок,а собаки тупые.не охранники и с ними не разговаривают и не дружат. такое впечетление что ссобаки знают,что их на еду растят,и равнодушны к жизни.
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(без названия)
Лис написал 09.02.2018 11:38
Уроды.Пошли они на **** с такой Олимпиадой.Для Русского человека сожрать своего четвероногого друга,с которым ты делишь и радость и горе-это просто нонсенс.
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