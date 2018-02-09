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Московский листок

Курдские повстанцы пленили "Битлов" - игиловских палачей

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 0

сирия игил возмездие курды

Курдские бойцы в Сирии взяли в плен двух боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) британского происхождения, сообщает BBC со ссылкой на источники в американской администрации. Боевики входили в так называемую группу Beatles, члены которой участвовали в публичных казнях иностранцев. 

По данным телекомпании, были захвачены 34-летний Александа Коти и 29-летний Эль Шафи Эльшейх. Они оставались последними из четырех боевиков, входивших в Beatles. Ранее пресса писала, что так называли четырех террористов, принявших участие в казни как минимум 27 иностранных заложников. Все они приехали на Ближний Восток из Лондона, обладали явным британским акцентом и были прозваны своими жертвами по аналогии с участниками группы The Beatles: Ринго Старром, Полом Маккартни, Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном. 

Как сообщает The New York Times, захваченные террористы переданы американским военным в Сирии для опознания. Между тем представитель Госдепа США Хизер Нойерт отказалась официально подтвердить факт захвата боевиков, порекомендовав журналистам обратиться за комментариями к Пентагону. 

Главарем группы считался Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон, который был убит в ноябре 2015 года при авиаударе ВВС США по Ракке. По данным прессы, Эмвази родился в Кувейте, откуда его семья переехала в Великобританию. В Лондоне террорист учился на программиста. Позже Эмвази увлекся радикальными исламистскими идеями и в 2012 году отправился в Сирию, где примкнул к ИГ. Террорист был одним из самых разыскиваемых преступников в мире - за его голову американские власти назначали награду в размере 9,4 миллиона долларов. 

Еще один член группы, Эйн Дэвис, был задержан в Турции в 2015-м и осужден в прошлом году за поддержку терроризма. 

Боевики из группы Beatles участвовали в пытках и казнях иностранных заложников, в том числе американского журналиста Джеймса Фоули, которого боевики обезглавили в августе 2014 года.

От редакции: Вот так, не российским военспецам, не армии Асада, а именно курдам, которые с самого начала боролись с игиловцами своими силами - досталась эта "пальмовая ветвь". Пленить палачей - дело заслуженное, судить их желательно тоже публичным судом, ну а потом - как суд решит, по законам военного времени. Курдов можно только поздравить, а вот двуликая, позорная позиция правящего российского класса по вопросу Африна - начинает уже "перерастать" из количества молчания в качество. Общаясь с Эрдоганом лично, Путин просто обошёл эту тему - хотя если б хотел сообщить "дорогим россиянам", что хотя бы беспокоится, он бы через это телефонное общение и отчёт о нём, сообщил бы, конечно. Курды воюют в СИрии с игиловцами, а турки убивают крудов - ну, и кому из них Путин друг?

Нет, РФ нынешняя, путинская идёт чётко по пути США в международных отношениях: "что выгодно Газпрому, выгодно России", и ссориться с государством-агрессором из-за каких-то сотен убитых карателями курдов (в числе карателей не только регулярная армия, но и вчерашние игиловцы) - нет, силовигархия не будет. Ей бы газопроводик достроить, очередной пакет акций Роснефти в частные руки пристроить - "по решению правительства"... Подлая, предательская позиция по "афринскому вопросу" правящего класса нефтегазовых мультимиллиардеров всё контрастнее выглядит на оне продолжающих гибнуть в Сирии российских военных. За что они гибнут, встаёт вопрос? За прибыли газпромовские, за частное обогащение вот этих самых "двухсот друзей Оушена"?!

Д.Ч.

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