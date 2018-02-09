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Московский листок

На ростовских полицаев отныне свобода совести не распространяется

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 11

рпц полицаи социальныйрегресс ростов
На ростовских полицаев отныне свобода совести не распространяется

Новый начальник полиции Ростова-на-Дону Владимир Савчук спустя несколько дней после своего назначения выдвинул революционное требование к подчиненным. Он запретил им посещать бары и рестораны и велел им вместе с членами семьи регулярно бывать на профилактических беседах со священниками, делая видеозаписи для подтверждения. Поводом для распоряжения стали три уголовных дела, возбужденных в отношении ростовских полицейских за трое суток. 

Сайт 161.ru со ссылкой на инсайдеров рассказывает об уголовных делах в отношении сотрудников ГОВД. 5 февраля старший сержант, сотрудник изолятора временного содержания, устроил аварию, а затем принялся оскорблять коллег, приехавших оформлять ДТП. На следующий день пьяные полицейские устроили дебош в караоке-баре и отобрали у посетителя две тысячи рублей. А 8 февраля подполковник и майор из Ворошиловского райотдела попались на взятке. 

Владимир Савчук изложил меры по искоренению преступности в рядах полиции и улучшению морального облика стражей порядка в шести пунктах. Прежде всего он велел довести до всех сотрудников информацию о возбужденных в отношении полицейских делах. Во-вторых, приказал всем ростовским полицейским носить в нагрудных карманах памятку о служебной дисциплине. 

В срок до 12 февраля начальникам подразделений полиции Ростова в присутствии членов Общественного совета и Совета ветеранов МВД, а также священников РПЦ необходимо встретиться с родителями и супругами своих подчиненных. "В ходе встречи довести информацию о чрезвычайных происшествиях с участием личного состава, обратить внимание на тяжесть последствий нарушения законности, а также на необходимость уведомления руководства УМВД Ростова о каких-либо конфликтных ситуациях в семье либо об отклоняющемся поведении сотрудника в быту, пресечении управления транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в документе. 

Кроме того, командирам подразделений велено "настоятельно рекомендовать" полицейским воздержаться от посещений баров, ресторанов, ночных клубов и кафе в служебное и неслужебное время. Особенно в состоянии алкогольного опьянения. Вместо этого сотрудники МВД должны заняться спортом.

- Ну вот, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ростовские коллеги не отстают от краснодарских реакционеров, которые на полном серьёзе проводили крестный ход всем полком гаишников, с попами, чтобы "заговорить" асфальт на шоссе, где часто бьются машины, беса там изгнать, ну или что крестным ходом осуществляется? Реакция на марше - свобода совести в данном случае "отдыхает", а видеоотчёты о посещении батюшек это уже полный атас, примерно как снятые на мобильники результаты голосования бюджетников - растёт Путинская Россия, духовно и технически всё встаёт и встаёт с колен!

Новость по теме:

Длинным строем гаишников и попов по проклятым дорогам земным - в царствие божие...



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: вот
Ченко написал 10.02.2018 00:09
"....откуда у полицая совесть? И ее соответственно - "свобода"? И зачем ему(полицаю) совесть на службе буржуям?" - а это значит, что нравственно то, что экономически в данный момент целесообразно (по простонародному: что выгодно,- то и по совести...)или -"Притон, молельня, храм или таверна -\Верши приказ, а средств не выбирай.\Тому, кто кардиналу (патриарху и президенту)служит верно,\Заранее заказан пропуск в рай.\\Его Высокопреосвященство\Нам обещал на небе райское блаженство,\\Покуда жизнью живем земной,\Пусть похлопочет он за нас пред Сатаной.\\
Одни лишь мы служители порядка -\Ну кто без нас укажет верный путь?\Чтоб было шито-крыто, чисто-гладко,\Спеши, кого схватить, кого проткнуть...".
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(без названия)
MarkSodow написал 09.02.2018 23:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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вот
бы написал 09.02.2018 21:22
узнать - откуда у полицая совесть? И ее соответственно - "свобода"? И зачем ему(полицаю) совесть на службе буржуям?
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(без названия)
Юрий Скударнов. написал 09.02.2018 18:05
Через несколько лет телевизор невозможно будет посмотреть без нравоучений попов с экрана. И передачи будут прерываться не рекламой, а очередным внушением попа.
А интересно, ракету Илона Маска крестили перед полетом?.. А можжж потому и долетела, что попов и рядом не стояло?
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(без названия)
Ченко написал 09.02.2018 17:20
"...пьяные полицейские устроили дебош в караоке-баре и отобрали у посетителя две тысячи рублей" - " ...Джеймс О&#8217;Квисли... Чем скитаться со мною в паре,\...Вы могли бы гораздо лучше \Провести свое время в баре..."; а вообще -на то и ПОЛИЦИЯ и ПОЛИЦЕЙСКИЕ -для мародерства, дебоширства, взяточничества, мордобоя и т.д.
...(запретили полицейским)"посещать бары и рестораны и велел им (начальник полиции) вместе с членами семьи регулярно бывать на профилактических беседах со священниками, делая видеозаписи для подтверждения" - н-да!, растет бюрократия!, -в т.ч. околоцековная- растет!;. "подполковник и майор (полицейские) попались на взятке" - а кто такие священнослужители?,- посредники при получении взятки богом от верующего (грешника), согрешил, занес во храм божий богу -господю богу на "занос" справили новый портрет или швабру с половой тряпкой (хоругвь)и "хокей" безгрешен, отпускается тебе грехи вольные и невольные...
И еще, "майор полиции", "командиры подразделений" и все "полиции"- немножко смешно, СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ отличалась от армии тем, что в советской милиции не образовывалось штабов, тогда когда ПОЛИЦИЯ- неотъемлемая часть гражданской службы и гражданского чиновничества,.. вот ЖАНДАРМЕРИЯ- дело другое, жандармерия, жандармы - такие военные как и танкисты летчики и т.д...
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(без названия)
пСДНКЭТ написал 09.02.2018 15:43

бЯЙНПНЯРХ Х МЮ БЯЧ пЮЯЯЕЧ ПЮЯОПНЯРПЮМЪР.
яРЮРЭЪ 182 аНЦНУСКЭЯРБН Б ЖЕПЙБХ ≈ ЯЯШКЙЮ Х ЙЮРНПФМШЕ ПЮАНРШ ДН 20 КЕР, РЕКЕЯМШЕ МЮЙЮГЮМХЪ, ЙКЕИЛЕМХЕ; Б ХМНЛ ОСАКХВМНЛ ЛЕЯРЕ ≈ ЯЯШКЙЮ Х ЙЮРНПЦЮ ДН 8 КЕР, РЕКЕЯМШЕ МЮЙЮГЮМХЪ, ЙКЕИЛЕМХЕ.
яРЮРЭЪ 183. мЕОСАКХВМНЕ АНЦНУСКЭЯРБН ≈ ЯЯШКЙЮ Б яХАХПЭ Х РЕКЕЯМШЕ МЮЙЮГЮМХЪ.
яРЮРЭЪ 186. аНЦНУСКЭЯРБН, ОНМНЬЕМХЕ, ОНПХЖЮМХЕ, ЙПХРХЙЮ уПХЯРХЮМЯРБЮ АЕГ СЛШЯКЮ ≈ ГЮЙКЧВЕМХЕ Б ЯЛХПХРЕКЭМНЛ ДНЛЕ ДН 2 КЕР, ГЮЙКЧВЕМХЕ Б РЧПЭЛЕ ДН 2 КЕР.
яРЮРЭЪ 187. оЕВЮРМЮЪ Х ОХЯЭЛЕММЮЪ ЙПХРХЙЮ уПХЯРХЮМЯРБЮ ≈ ЯЯШКЙЮ Б яХАХПЭ, РЕКЕЯМШЕ МЮЙЮГЮМХЪ.
яРЮРЭЪ 188. мЮЯЛЕЬЙХ МЮД уПХЯРХЮМЯРБНЛ, СЛШЬКЕММН ≈ ГЮЙКЧВЕМХЕ ЦНДЮ, МЕСЛШЬКЕММН ≈ ДН 3 ЛЕЯЪЖЕБ.
х Р.Д.
яРЮРЭЪ 189. хГЦНРНБКЕМХЕ, ПЮЯОПНЯРПЮМЕМХЕ ОПЕДЛЕРНБ БЕПШ Б МЕОПХЯРНИМНИ ТНПЛЕ ≈ ОН СЛШЯКС ≈ МЮЙЮГЮМХЕ ЯНЦКЮЯМН ЯР. 183; АЕГ СЛШЯКЮ ≈ ГЮЙКЧВЕМХЕ ДН 6 ЛЕЯЪЖЕБ ХКХ ЮПЕЯР ДН 3 МЕДЕКЭ.
хГ сЦНКНБМШУ СКНФЕМХИ пНЯ ХЛОЕПХХ
мЮВЮКН Я ОНКХЖХЕИ БОНКМЕ НАЗЪЯМХЛН. б ОЕПБСЧ НВЕПЕДЭ ХУ БНБКЕВЭ, "НЖЕПЙНБХРЭ " Ю ОНЯКЕ НМХ СФН БНГЭЛСРЯЪ ГЮ БЯЕУ НЯРЮКЭМШУ. яН ГМЮМХЕЛ ДЕКЮ Х БННПСФЕММШЕ "сКНФЕМХЪЛХ" пНЯЯХХ, ЙНРНПСЧ ЛШ РЮЙ НОПНЛЕРВХБН ОНРЕПЪКХ.
аЕГ МХУ, АНКЕГМШУ, Б ДЕКЕ ОНЦНКНБМНЦН НДСУНРБНПЕМХЪ МЮПНДЮ ПЮЯЯЕИЯЙНЦН, МС, МХЙЮЙ МЕ НАНИРХЯЭ!
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сколько
бы написал 09.02.2018 15:10
эта орава захватчиков-прихватизаторов, предателей Советской Родины и их холуев-полицаев не притворялись Государством, в какие бы крестоходы не водили своих беспредельщиков и садистов главари и сошки контрреволюции - все эти потуги закончатся в Ревтрибунале по-определению. Дело за малым - восстановить Советскую Власть - власть Людей для Народа.
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обвинила Дерипаску и Приходько
Рыбка написал 09.02.2018 14:15
обвинила Дерипаску и Приходько
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/08feb2018/rybka.html?utm_source=nr
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Вы
плохо читали написал 09.02.2018 13:42
Салтыкова-Щедрина: ру-мир на 1000 лет вперед (и назад тоже)
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А еще можно обязать записывать секс с непотребными девками.
В лад написал 09.02.2018 13:05
Пуза наели, а служить ЗАКОНУ не желают.
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(без названия)
Лис написал 09.02.2018 12:59
Зачем Русскому народу расистская иудейская секта под названием РПЦ? Она нужна только иудейской либерастии и ОПГ"Путин".
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