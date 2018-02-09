На ростовских полицаев отныне свобода совести не распространяется

Новый начальник полиции Ростова-на-Дону Владимир Савчук спустя несколько дней после своего назначения выдвинул революционное требование к подчиненным. Он запретил им посещать бары и рестораны и велел им вместе с членами семьи регулярно бывать на профилактических беседах со священниками, делая видеозаписи для подтверждения. Поводом для распоряжения стали три уголовных дела, возбужденных в отношении ростовских полицейских за трое суток.

Сайт 161.ru со ссылкой на инсайдеров рассказывает об уголовных делах в отношении сотрудников ГОВД. 5 февраля старший сержант, сотрудник изолятора временного содержания, устроил аварию, а затем принялся оскорблять коллег, приехавших оформлять ДТП. На следующий день пьяные полицейские устроили дебош в караоке-баре и отобрали у посетителя две тысячи рублей. А 8 февраля подполковник и майор из Ворошиловского райотдела попались на взятке.

Владимир Савчук изложил меры по искоренению преступности в рядах полиции и улучшению морального облика стражей порядка в шести пунктах. Прежде всего он велел довести до всех сотрудников информацию о возбужденных в отношении полицейских делах. Во-вторых, приказал всем ростовским полицейским носить в нагрудных карманах памятку о служебной дисциплине.

В срок до 12 февраля начальникам подразделений полиции Ростова в присутствии членов Общественного совета и Совета ветеранов МВД, а также священников РПЦ необходимо встретиться с родителями и супругами своих подчиненных. "В ходе встречи довести информацию о чрезвычайных происшествиях с участием личного состава, обратить внимание на тяжесть последствий нарушения законности, а также на необходимость уведомления руководства УМВД Ростова о каких-либо конфликтных ситуациях в семье либо об отклоняющемся поведении сотрудника в быту, пресечении управления транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в документе.

Кроме того, командирам подразделений велено "настоятельно рекомендовать" полицейским воздержаться от посещений баров, ресторанов, ночных клубов и кафе в служебное и неслужебное время. Особенно в состоянии алкогольного опьянения. Вместо этого сотрудники МВД должны заняться спортом.

- Ну вот, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ростовские коллеги не отстают от краснодарских реакционеров, которые на полном серьёзе проводили крестный ход всем полком гаишников, с попами, чтобы "заговорить" асфальт на шоссе, где часто бьются машины, беса там изгнать, ну или что крестным ходом осуществляется? Реакция на марше - свобода совести в данном случае "отдыхает", а видеоотчёты о посещении батюшек это уже полный атас, примерно как снятые на мобильники результаты голосования бюджетников - растёт Путинская Россия, духовно и технически всё встаёт и встаёт с колен!

Новость по теме:

Длинным строем гаишников и попов по проклятым дорогам земным - в царствие божие...