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Московский листок

Египетская армия начала "зачистку" Синая от воинственных и криминальных исламистов

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 0

египет террор игил исламизм
Египетская армия начала "зачистку" Синая от воинственных и криминальных исламистов

Армия и полиция Египта в пятницу, 9 февраля, начали крупную операцию по ликвидации террористических и криминальных группировок на Синайском полуострове, сообщает Al Arabiya. По словам представителя египетского командования, власти проводят "всеобъемлющее наступление" против террористических и криминальных элементов в северной и центральной частях Синая. Отмечается, что операция также охватит дельту Нила и зону пустынь на западе страны. 

Операция проводится против ассоциированной с "Исламским государством" (запрещена в РФ) организации "Вилаят Синай" частями армии и полиции при активной поддержке авиации и артиллерии, сообщает NEWSru Israel. 

Накануне ООН опубликовала специальный отчет, возлагающий на "Вилаят Синай" ответственность за ноябрьскую бойню в мечети Ар-Рауда, унесшую жизни более 300 человек. 

Однако в ИГ отрицают, что боевики организации причастны к теракту. В заявлении, распространенном ячейкой, действующей на Синайском полуострове, говорится: "Мы не убиваем невинных мусульман". 

После теракта в мечети президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к новому начальнику генерального штаба египетской армии Мухаммаду Фариду Хеджази, приказав ему в трехмесячный срок восстановить безопасность и стабильность на Синайском полуострове. Глава государства разрешил применять силу в любых необходимых объемах. 

Нападение на мечеть Ар-Рауда в населенном пункте Равда неподалеку от города Эль-Ариш произошло 24 ноября 2017 года. В результате погибли 311 человек, десятки получили тяжелые ранения. 

Боевики привели в действие взрывное устройство возле мечети во время молитвы. Террористы также подожгли автомобили, припаркованные рядом с мечетью, и перекрыли дорогу, ведущую в деревню. 

Кроме того, был открыт огонь по людям из четырех внедорожников, подъехавших к мечети. Среди погибших были военные, но большинство - гражданские лица.

Напомним, обстановка в регионе остаётся напряжённой: бои идут в Идлибе, Африне, но не одна Турция воюет на чужой территории. Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону сирийское урегулирование. Как уточняет Haberturk, стороны также договорились провести следующий саммит Турция—Россия—Иран в Стамбуле и обсудили развитие событий в Африне и Идлибе. 

Кроме того, господин Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в Идлибе российского летчика Романа Филипова. Он катапультировался из сбитого самолета Су-25. Кто именно это сделал, пока не выяснено, поскольку сразу несколько группировок заявили, что штурмовик сбили они.

В частности, террористическая группировка "Тахрир аш-Шам"(запрещена в РФ), возникшая в прошлом году на базе другой организации джихадистов - "Джебхат ан Нусра"(запрещена в РФ), - взяла на себя ответственность за атаку на российский штурмовик Су-25 в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство Reuters. Боевики подтвердили информацию о том, что самолет был сбит при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).  

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