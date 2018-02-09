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Московский листок

Спортсмены из Путинской России прошлись по олимпийской арене под колечками

Опубликовано 09.02.2018 в разделе комментариев 23

спорт олимпиада сырьеваяимперия
Спортсмены из Путинской России прошлись по олимпийской арене под колечками

В южнокорейском Пхенчхане на специально построенной 35-тысячной арене стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр, в которых с 9 по 25 февраля примут участие спортсмены из 92 стран. Торжества транслирует телеканал "Матч ТВ". 

По традиции в антракте красочного театрализованного представления состоялся парад олимпийцев, который начали греческие атлеты. 

Вслед за ними сборные прошли в алфавитном порядке. Поскольку за основу взят корейский язык, отечественная команда оказалась в середине списка под 55-м номером, между командами Австрии и Узбекистана. 

В церемонии приняли участие 80 человек из отечественной делегации, в их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны на лыжах с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.

Олимпийский флаг, под которым прошла делегация олимпийских атлетов из России, пронесла специально назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Впервые в российской и советской истории эту миссию выполнил не спортсмен. 

Замкнули парад северокорейские и южнокорейские спортсмены под единым флагом, который пронесли сразу два знаменосца. 

После дефиле олимпийцев продолжился красочный спектакль, знакомящий жителей планеты с колоритом Корейского полуострова. Лейтмотив действа - уникальное смешение технологий и национальных корейских мотивов. 

В ходе церемонии зажжения олимпийского огня, тайну которой в конце января раскрыло агентство Reuters, огонь поднимется по гигантскому стержню, наклоненному к чаше на пяти опорах, символизирующих пять пальцев.

Тем временем стало известно, что Кремль дал установку всем центральным телеканалам убрать вице-премьера РФ Виталия Мутко из эфира до конца Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на источники на телевидении и администрации президента.

По словам собеседников издания, работники СМИ получили указание вырезать даже перебивочные планы с Мутко. "Зритель должен хотя бы на время забыть лицо одного из главных виновников допингового скандала, из-за которого российские спортсмены лишились права выступать на Олимпиаде под своим флагом", - отмечает издание.

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Всего комментариев к статье: 23
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Команда прокаженных опущенцев
прогулялсь написал 10.02.2018 00:43
под изображением презерватива с пятью нулями, символизирующими их трепещущие от радости и любви к деньгам анальные отверстия.
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Пофигист 180 написал 09.02.2018 23:59
Теперь отбросим эмоции и разберемся с фактами. Суд не пустил наших спортсменов и по моему он прав.
Давайте вспомним, наш олимпийский комитет наказан за допинг и лишен всех прав.
В этих условиях и все спортсмены также лишены всех прав. И их не должны были допустить на Игры. И только благодаря МОК для части наших спортсменов сделали специальное исключение и их допустили до Олимпиады. По каким критерием, это уже дело самого МОК. Далее наши спортсмены выиграли суд и с них сняли все обвинения и они чисты и им оставили все медали.
Но самое главное наши спортивные чиновники придурок Мутко и дебил Жуков признали решение МОК о своем отстранении и в суд не обращались. То есть наш олимпийский комитет наказан и отстранен от Олимпиады.
Вот по этому наши спортсмены-хоть и чистые, но наш то олимпийский комитет отстранен. То есть МОК сам выбирает кого из наших приглашать. И суд это подтвердил.
Вот если бы наши чиновники в суде доказали, что МОК поступил с российским олимпийским комитетом незаконно и восстановил бы его в правах, то да все спортсмены выигравший суд могли законно требовать поездку в Корею. Но наши чинуши в суд обращаться побоялись-похоже или рыльце в пушку или им отслюнявили, но факт тот, что в суд они не сунулись. Поэтому нам в первую очередь надо спросить за унижение с Путинских спортивных чинуш и спросить по полной программе, а не грешить на суд. Я считаю что Мутко, Жуков и другие чиновники должны быть арестованы и отданы под суд.
Вот что надо требовать от Путина.
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(без названия)
с.а.м из патриотов буду написал 09.02.2018 23:38
Предлагаю такие лозунги-ответки для настоящих патриотов:
"Санкции нам только на пользу, пьем стекломой, не мечтаем о большем!"
"Лучше член таджикский в ж. опе, чем мечтанья о Европе! "
"Жрал бы с помойки я, да очередь твоя! "
"Лучше член кавказкий у русской бабы во рту, чем Томагавк пиндоский на лету! "
"Я б не пил бы, я б не ел, все б на Путина глядел! "
"Я б не пила, я б не ела, все б на Путина глядела! "
"Мы б не пили, мы б не ели, все б на Путина глядели! "
"Можешь, Трамп , как я так ловко, жрать прогнившую морковку?! "
"Чоб нам русским не вельможам перейти на корм подножный?! "
"Жрем турецкий помидор, шоб пиндосам дать отпор! "
"Си Цзиньпину русский рад, с радостью подставит зад! "
"Трампунашу русский рад, с радостью подставит зад! "
"Синдзо Абэ русский рад, с радостью подставит зад! "
"Меркель тоже русский рад, нечем трахать ей их в зад! "
"Искандерам не дали визы, а у Рогозина приступ шизы! "
"Тополям санкции не страшны, да и китайцам продано полстраны! "
"Скорее рак на горе свистнет, чем Путин с Кремля сдриснет! "
"Ты,Европа, пидорами то не хвались, у самих добра такого завались! "
"Видишь где по колено г. овно, знай, там русский живет давно! "
"Только русский откроет ед(б)ало, не сомневайся, откуда г.овном завоняло! "
"Не страшит нас Истории канализации, вот такая,пендос,у нас кульминация! "
"Говорят, дескать, русские - холопы нелегитимные, зато у нас с президентом отношенья интимные! "
" Нет на РФ кризисного состояния, просто колени болят от длительного стояния! "
"Пусть мы русские через пень-колоду убиенные, зато членами чеченскими ж. опы закаленные!"
" Идем без страны, без гимна, без флага - вот это духовность, вот это отвага! "
" Не видеть вам флага, не слышать гимна, хоть мал отдохнете от руссоговна! "
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А что вы хотели, у нас даже флаг предательский, власовский триколор.
.Крокодил написал 09.02.2018 23:18
Вот с чего все началось. А ведь хотели как лучше, опять к истокам, а эти истоки уже замарали предатели.
Вот где начало позора, но даже в этом предательстве нас хохлы переплюнули, выбрав откровенных пособников фашистов.
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(без названия)
MarkSodow написал 09.02.2018 23:12
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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А может, кольца и символизируют таблетки!? И первыми этой чести удостоились расияне!
А может, кольца написал 09.02.2018 22:41
А может, кольца и символизируют таблетки!? И первыми этой чести удостоились расияне! Надо гордиться!
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совершенно
верно - написал 09.02.2018 22:13
у качка нет флажка, да и жизнь тяжка - так зачем время терять и принципы иметь. Ничеголичногопростоспорты здоровы и бодры, и, хотят золота...
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(без названия)
ma.rat написал 09.02.2018 21:55
Жизнь у спортсмена одна,и из за флажка терять годы тренировок незачем.тем более этот триколор,воевал на стороне адольфа и пришедший вновь с теми кто довершил дело адольфа,добил Союз.и это флаг изначально как символ предательства-партруководители,комсорги,депутаты,военначальники,журналисты,профессора попрятали партбилеты,плюнули на присяги и красные флаги.схватили триколор и на праздник Победы весело махают.в 45г только сумашедший мог его вынести на улицу.а какие у него достижение за эти долгие годы-воровстао и обман сверху донизу,милиарды идущие на запад,вымирание,деградация,тепарь и в спорте мошеничеством запчкался.во многих бывших братских республиках за этот флаг могут побить,а в большой славянской украине он вообще вне закона.теперь и в мире это знамя асоциируется с жуликами.а у патриотов любой флаг будет почитаемым,какой бы завтра не повесили над кремлем.
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процесс
пришел написал 09.02.2018 21:01
Предателей Советской Власти представляют сейчас воспитанные ими
бесстыжие и безродные качки под белым(!) флагом!
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Нейтральный (ссаного величiя) гимн россiи
Светослав............................... написал 09.02.2018 20:53
Россия нейтральная наша держава,
Россия нейтральная наша страна,
Нейтральная воля, Нейтральная слава,
И наша нейтральность -- на все времена!
.
Славься Отечество Наше нейтральное,
Нейтральных народов союз вековой!
Предками данная мудрость нейтральная!
Славься страна, мы нейтральны тобой!
.
Широкий простор для мечты и для жизни
Нейтральные нам открывают года.
Нейтральность придала нам скилл поxyизма
Так было, так есть и так будет всегда!
.
С нейтральных морей до нейтрального края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая --
Нейтрально хранимая богом земля!
.
Ответить
(без названия)
Ветрофф написал 09.02.2018 20:17
Надеюсь професси-аналы из путенской эрэфии под белым флагом получат на ОИ радость и удовольствие, когда их там отдерут во все дыры! То же желаю и продажным журнашлюшкам типа губерниева.
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 09.02.2018 20:06
А все это из-за того, что к предательству многие относятся как говорится толерантно. А ведь зарождение предательской сути закладывается изначально на бытовом уровне - с предательских измен друг к другу в семейных очагах. Допуская такие предательства, - люди в дальнейшем не отвергают и более серьезные предательства, - даже на государственном уровне. Поэтому Мы и видим то, что и должны были увидеть. Как говорится сами заслужили этот позор, так как даже малое предательство - измену, - сейчас явно никто не осуждает и даже наоборот, зачастую поддерживают и восхищаются изворотливостью некоторых "джентльменов" или "мадам".
Так что полную чашу унижений Мы теперь все вместе выпьем до дна. А далее, либо начнем с собственного Преображения, с отторжением даже бытового предательства. Либо сгинем с этой планеты, а следом за Нами сгинет и все Человечество, - которое уже не только погрязло в грехе измен = предательств, но уже достигло сатанического дна на уровене свальной содомии и других мерзостей.
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(без названия)
ой, да нас рузких не сломить штоое написал 09.02.2018 20:06
да, мы прошлися без гимна, без флага ! да, мы страна - 404 not found ! да, за три года нас опустили ниже некуда! да, мы начинаем понимать, что это только начало, а дальше будет только хуже! да, мы начинаем понимать, что 21 век для нас теперь / уже/там/ это/ будет мрачным аналогично прошлым, даж хуже.... но зато Крым - наш, и летом там можно будет окунуться в отведенном олигархами для простолюдинов месте(недоступное при хохлах удовольствие) ......а пока лето не настало, пойдем сочинять убийственные твиты против заграницы, так победим, да собственно и побеждаем, прям рвем пендосов на части в студиях... и вот лавров с лавровой тож острят, метко так, панимаш, с подковыркой... а чо мощный ассиметричный ответ на ихние издевательства и БДСМы нашей как бы сверхдержавы!
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прошлись по олимпийской арене под колечками
позорище терпилы написал 09.02.2018 19:51
прошлись по олимпийской арене под колечками
..... позорище
.....терпилы - лучше совсем не участвовать - чем так унижаться.
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такая странная
борьба написал 09.02.2018 19:51
жлобы и предатели под белой тряпкой собрались кого-то победить!
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Слава Путяре, пяти дыркам слава!
"Спутник и погром". написал 09.02.2018 19:00
РФка- нейтральная наша держава!
РФка - нейтральная наша страна!
Нейтральная воля, нейтральная слава
Нейтрально нейтральны на все времена!
А вы спрашиваете, как можно было остановить танки перед пустым Мариуполем, вступить в ВТО и тут же попасть под санкции, договориться о строительстве "Силы Сибири" себе в убыток и продавать комплексы ПВО сбившей самолет Турции. ЭТИ еще и не на такое способны, готовьтесь!
Причем вас - русских националистов и патриотов, которые лучше умрут, чем пойдут под петушиным знаменем с пятью дырками - ЭТИ чем дальше, тем больше будут мочить, сажать, тащить и не пущать, потому вы, русские националисты и патриоты, бесите их как напоминание о том, что настоящая Россия и настоящие русские совсем, совсем другие.
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Re: ''ПОД КОЛЕЧКАМИ'' - Только так и должно быть. Во времена П.Кубертена спорт был вне политики.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед= ДальССкий написал 09.02.2018 18:50
Правильно говорит Хреновод, поддерживаю!
Спортсмены, блеать!
А, они чЁ, за всю свою "трудовую" жизнь больше всех для народа, страны = хлеба вырастили, или угля в забое добыли, или сутками напролЁт в хЕрургии операциями спасали людей, а может они ежедневно рискуя спасли(ют) из огня людей ?
Не-а, это здоровые долпайопы погоняв 90 минут мячик или шайбу на стадионе , получают колоССальные деньги и безбедно "геройствуют" до конца своих дней .
Пример :
Стероидный качок спустился с горки на жопе в саночках быстрее,
чем другой такой же бычара = на 0,0000001 секунды ранее.
И тут.
У кремле.
Ему награды = жиппаМерседеС//С, фатера, деньга и пожизненная кормушка,
ОН = ( уже в ДУМЕ!)
Ой, бЫлять, какая же это = вселенская ЖАЛЬ, - что их на олеймпияду не пустили и запретили!!!
.
П.И.С.Иииииии на переживающих за них...
а мне, лично = П О Х У Й !!!
( кстате , это относится и к певущим рОтом, актЁрикам-лицедеям,
и прочей шушаре = включая жУроноГлистов и всяческих телевизионных армий оборЗевателей и политпроповедников, молотящих без устали целыми днями НАШЕ с вами бабло = себе в карман!
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(без названия)
--- написал 09.02.2018 18:44
Те, кто говорят, что спортсмены "наши", глубоко ошибаются. "Наших" в профессиональном спорте нет. Было бы здорово, если бы никто из России туда не поехал.
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Re: о СПУРТСМЕНАХ
Петров написал 09.02.2018 18:33
Ну что вы так плохо о спортсменах - они же все делают за деньги. Нашли что сравнивать - день и родина.
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Советский
Спорт написал 09.02.2018 17:50
был всенародным, НАШИМ!Сегодня, среди добровольно раздевшихся до белья и поднявших над собой белую тряпку, идущих под конвоем достиженцев - НАШИХ нет по-определению! Советская Власть вернет спорту достоинство, а Советскую сборную на Олимпиады.
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