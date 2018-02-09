Спортсмены из Путинской России прошлись по олимпийской арене под колечками

В южнокорейском Пхенчхане на специально построенной 35-тысячной арене стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр, в которых с 9 по 25 февраля примут участие спортсмены из 92 стран. Торжества транслирует телеканал "Матч ТВ".

По традиции в антракте красочного театрализованного представления состоялся парад олимпийцев, который начали греческие атлеты.

Вслед за ними сборные прошли в алфавитном порядке. Поскольку за основу взят корейский язык, отечественная команда оказалась в середине списка под 55-м номером, между командами Австрии и Узбекистана.

В церемонии приняли участие 80 человек из отечественной делегации, в их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны на лыжах с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.

Олимпийский флаг, под которым прошла делегация олимпийских атлетов из России, пронесла специально назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Впервые в российской и советской истории эту миссию выполнил не спортсмен.

Замкнули парад северокорейские и южнокорейские спортсмены под единым флагом, который пронесли сразу два знаменосца.

После дефиле олимпийцев продолжился красочный спектакль, знакомящий жителей планеты с колоритом Корейского полуострова. Лейтмотив действа - уникальное смешение технологий и национальных корейских мотивов.

В ходе церемонии зажжения олимпийского огня, тайну которой в конце января раскрыло агентство Reuters, огонь поднимется по гигантскому стержню, наклоненному к чаше на пяти опорах, символизирующих пять пальцев.

Тем временем стало известно, что Кремль дал установку всем центральным телеканалам убрать вице-премьера РФ Виталия Мутко из эфира до конца Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на источники на телевидении и администрации президента.

По словам собеседников издания, работники СМИ получили указание вырезать даже перебивочные планы с Мутко. "Зритель должен хотя бы на время забыть лицо одного из главных виновников допингового скандала, из-за которого российские спортсмены лишились права выступать на Олимпиаде под своим флагом", - отмечает издание.

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