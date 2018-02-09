Спортсмены из Путинской России прошлись по олимпийской арене под колечками

В южнокорейском Пхенчхане на специально построенной 35-тысячной арене стартовала церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр, в которых с 9 по 25 февраля примут участие спортсмены из 92 стран. Торжества транслирует телеканал "Матч ТВ".
По традиции в антракте красочного театрализованного представления состоялся парад олимпийцев, который начали греческие атлеты.
Вслед за ними сборные прошли в алфавитном порядке. Поскольку за основу взят корейский язык, отечественная команда оказалась в середине списка под 55-м номером, между командами Австрии и Узбекистана.
В церемонии приняли участие 80 человек из отечественной делегации, в их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны на лыжах с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы.
Олимпийский флаг, под которым прошла делегация олимпийских атлетов из России, пронесла специально назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер. Впервые в российской и советской истории эту миссию выполнил не спортсмен.
Замкнули парад северокорейские и южнокорейские спортсмены под единым флагом, который пронесли сразу два знаменосца.
После дефиле олимпийцев продолжился красочный спектакль, знакомящий жителей планеты с колоритом Корейского полуострова. Лейтмотив действа - уникальное смешение технологий и национальных корейских мотивов.
В ходе церемонии зажжения олимпийского огня, тайну которой в конце января раскрыло агентство Reuters, огонь поднимется по гигантскому стержню, наклоненному к чаше на пяти опорах, символизирующих пять пальцев.
Тем временем стало известно, что Кремль дал установку всем центральным телеканалам убрать вице-премьера РФ Виталия Мутко из эфира до конца Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на источники на телевидении и администрации президента.
По словам собеседников издания, работники СМИ получили указание вырезать даже перебивочные планы с Мутко. "Зритель должен хотя бы на время забыть лицо одного из главных виновников допингового скандала, из-за которого российские спортсмены лишились права выступать на Олимпиаде под своим флагом", - отмечает издание.
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прогулялсь написал 10.02.2018 00:43
Пофигист 180 написал 09.02.2018 23:59
Давайте вспомним, наш олимпийский комитет наказан за допинг и лишен всех прав.
В этих условиях и все спортсмены также лишены всех прав. И их не должны были допустить на Игры. И только благодаря МОК для части наших спортсменов сделали специальное исключение и их допустили до Олимпиады. По каким критерием, это уже дело самого МОК. Далее наши спортсмены выиграли суд и с них сняли все обвинения и они чисты и им оставили все медали.
Но самое главное наши спортивные чиновники придурок Мутко и дебил Жуков признали решение МОК о своем отстранении и в суд не обращались. То есть наш олимпийский комитет наказан и отстранен от Олимпиады.
Вот по этому наши спортсмены-хоть и чистые, но наш то олимпийский комитет отстранен. То есть МОК сам выбирает кого из наших приглашать. И суд это подтвердил.
Вот если бы наши чиновники в суде доказали, что МОК поступил с российским олимпийским комитетом незаконно и восстановил бы его в правах, то да все спортсмены выигравший суд могли законно требовать поездку в Корею. Но наши чинуши в суд обращаться побоялись-похоже или рыльце в пушку или им отслюнявили, но факт тот, что в суд они не сунулись. Поэтому нам в первую очередь надо спросить за унижение с Путинских спортивных чинуш и спросить по полной программе, а не грешить на суд. Я считаю что Мутко, Жуков и другие чиновники должны быть арестованы и отданы под суд.
Вот что надо требовать от Путина.
с.а.м из патриотов буду написал 09.02.2018 23:38
"Санкции нам только на пользу, пьем стекломой, не мечтаем о большем!"
"Лучше член таджикский в ж. опе, чем мечтанья о Европе! "
"Жрал бы с помойки я, да очередь твоя! "
"Лучше член кавказкий у русской бабы во рту, чем Томагавк пиндоский на лету! "
"Я б не пил бы, я б не ел, все б на Путина глядел! "
"Я б не пила, я б не ела, все б на Путина глядела! "
"Мы б не пили, мы б не ели, все б на Путина глядели! "
"Можешь, Трамп , как я так ловко, жрать прогнившую морковку?! "
"Чоб нам русским не вельможам перейти на корм подножный?! "
"Жрем турецкий помидор, шоб пиндосам дать отпор! "
"Си Цзиньпину русский рад, с радостью подставит зад! "
"Трампунашу русский рад, с радостью подставит зад! "
"Синдзо Абэ русский рад, с радостью подставит зад! "
"Меркель тоже русский рад, нечем трахать ей их в зад! "
"Искандерам не дали визы, а у Рогозина приступ шизы! "
"Тополям санкции не страшны, да и китайцам продано полстраны! "
"Скорее рак на горе свистнет, чем Путин с Кремля сдриснет! "
"Ты,Европа, пидорами то не хвались, у самих добра такого завались! "
"Видишь где по колено г. овно, знай, там русский живет давно! "
"Только русский откроет ед(б)ало, не сомневайся, откуда г.овном завоняло! "
"Не страшит нас Истории канализации, вот такая,пендос,у нас кульминация! "
"Говорят, дескать, русские - холопы нелегитимные, зато у нас с президентом отношенья интимные! "
" Нет на РФ кризисного состояния, просто колени болят от длительного стояния! "
"Пусть мы русские через пень-колоду убиенные, зато членами чеченскими ж. опы закаленные!"
" Идем без страны, без гимна, без флага - вот это духовность, вот это отвага! "
" Не видеть вам флага, не слышать гимна, хоть мал отдохнете от руссоговна! "
.Крокодил написал 09.02.2018 23:18
Вот где начало позора, но даже в этом предательстве нас хохлы переплюнули, выбрав откровенных пособников фашистов.
MarkSodow написал 09.02.2018 23:12
А может, кольца написал 09.02.2018 22:41
верно - написал 09.02.2018 22:13
ma.rat написал 09.02.2018 21:55
пришел написал 09.02.2018 21:01
бесстыжие и безродные качки под белым(!) флагом!
Светослав............................... написал 09.02.2018 20:53
Россия нейтральная наша страна,
Нейтральная воля, Нейтральная слава,
И наша нейтральность -- на все времена!
.
Славься Отечество Наше нейтральное,
Нейтральных народов союз вековой!
Предками данная мудрость нейтральная!
Славься страна, мы нейтральны тобой!
.
Широкий простор для мечты и для жизни
Нейтральные нам открывают года.
Нейтральность придала нам скилл поxyизма
Так было, так есть и так будет всегда!
.
С нейтральных морей до нейтрального края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая --
Нейтрально хранимая богом земля!
.
Ветрофф написал 09.02.2018 20:17
Сергей Ковальчук написал 09.02.2018 20:06
Так что полную чашу унижений Мы теперь все вместе выпьем до дна. А далее, либо начнем с собственного Преображения, с отторжением даже бытового предательства. Либо сгинем с этой планеты, а следом за Нами сгинет и все Человечество, - которое уже не только погрязло в грехе измен = предательств, но уже достигло сатанического дна на уровене свальной содомии и других мерзостей.
ой, да нас рузких не сломить штоое написал 09.02.2018 20:06
позорище терпилы написал 09.02.2018 19:51
..... позорище
.....терпилы - лучше совсем не участвовать - чем так унижаться.
борьба написал 09.02.2018 19:51
"Спутник и погром". написал 09.02.2018 19:00
РФка - нейтральная наша страна!
Нейтральная воля, нейтральная слава
Нейтрально нейтральны на все времена!
А вы спрашиваете, как можно было остановить танки перед пустым Мариуполем, вступить в ВТО и тут же попасть под санкции, договориться о строительстве "Силы Сибири" себе в убыток и продавать комплексы ПВО сбившей самолет Турции. ЭТИ еще и не на такое способны, готовьтесь!
Причем вас - русских националистов и патриотов, которые лучше умрут, чем пойдут под петушиным знаменем с пятью дырками - ЭТИ чем дальше, тем больше будут мочить, сажать, тащить и не пущать, потому вы, русские националисты и патриоты, бесите их как напоминание о том, что настоящая Россия и настоящие русские совсем, совсем другие.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед= ДальССкий написал 09.02.2018 18:50
Спортсмены, блеать!
А, они чЁ, за всю свою "трудовую" жизнь больше всех для народа, страны = хлеба вырастили, или угля в забое добыли, или сутками напролЁт в хЕрургии операциями спасали людей, а может они ежедневно рискуя спасли(ют) из огня людей ?
Не-а, это здоровые долпайопы погоняв 90 минут мячик или шайбу на стадионе , получают колоССальные деньги и безбедно "геройствуют" до конца своих дней .
Пример :
Стероидный качок спустился с горки на жопе в саночках быстрее,
чем другой такой же бычара = на 0,0000001 секунды ранее.
И тут.
У кремле.
Ему награды = жиппаМерседеС//С, фатера, деньга и пожизненная кормушка,
ОН = ( уже в ДУМЕ!)
Ой, бЫлять, какая же это = вселенская ЖАЛЬ, - что их на олеймпияду не пустили и запретили!!!
.
П.И.С.Иииииии на переживающих за них...
а мне, лично = П О Х У Й !!!
( кстате , это относится и к певущим рОтом, актЁрикам-лицедеям,
и прочей шушаре = включая жУроноГлистов и всяческих телевизионных армий оборЗевателей и политпроповедников, молотящих без устали целыми днями НАШЕ с вами бабло = себе в карман!
--- написал 09.02.2018 18:44
Петров написал 09.02.2018 18:33
Спорт написал 09.02.2018 17:50