Начальство! Выползай! Поход жильцов в ДГИ

8 февраля 2018 года жильцы московских общежитий посетили Департамент городского имущества.

Люди прошли внутрь и начали дружно скандировать, требуя приёма:

«Защитим жилье от жулья!»

«Мы честно заработали наше жилье!»

«Начальство!»

«Выползай!»

«Требуем кого-нибудь честного!»

Спустя полчаса сотрудники ДГИ, готовые говорить с жильцами, нашлись. Сотрудники ДГИ приняли по два-три представителя от каждого общежития, всем было обещано, что во вторник с ними свяжутся по поводу их заявлений. Люди очень надеются, что после вторника им не придется беспокоить ДГИ вторично.

В мероприятии участвовали:

Жильцы общежития авиамоторного завода «Салют» (Проспект Буденного 16). Людей, умеющих делать авиационные двигатели, людей, которых ранее предыдущая дирекция "Салюта" собирала по всей стране, попытались выгнать на улицу из честно заработанного жилья. Людям удалось отбиться от первых попыток выселения, но статус их дома (пр-т Будённого 16) ещё не определен, а, значит, их могут попытаться вновь зачищать в любой момент.

Жильцы общежитий Трёхгорной мануфактуры - (Трёхгорный вал, д. 14, корп.3, Трёхгорный вал, д. 4, корп.1, Трёхгорный вал, д. 2, стр.1). Данные дома были незаконно, в нарушении с Постановлением Верховного Совета № 3020-1 от 27.12.1991 г. «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1993 года N 8 "Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий", п. 1 Постановления Правительства г. Москвы от 14.12.1993 года N 1150 "О мерах, направленных на сокращение общежитий на территории Москвы и переводе их в жилищный и гостиничный фонды города" - захвачены предпринимателями, ранее прихватизировавшими Трёхгорную мануфактуру.

Новые хозяева облагают жильцов необоснованно высокими коммунальными платежами. Тратят эти платежи на что угодно, но не на обслуживание домов (ремонта не было 25 лет, лифты не ходят 20 лет). Также жильцам не дают устанавливать индивидуальные приборы учета воды и электроэнергии (видимо, чтобы было сложнее выдвигать обоснованные претензии к необоснованной величине коммунальных поборов). И главное, жильцы не могут заключить договора социального найма, в связи с чем, и перед ними и перед их детьми, маячит перспектива остаться на улице.

Жильцы общежитий по адресу Судакова 25-27.

Их дома были также приватизированы частными жуликами. Их пытаются выживать в данный момент. Самыми разными способами, начиная от установки турникета под потолок, мешающего людям свободно пользоваться жильем, и кончая попытками привлечь жильцов к уголовной ответственности по липовым обвинениям.

Представители домов по ул. Левобережной. Это дома, которые начали строить по госпрограмме обеспечения жильем военнослужащих. Незадолго до завершения работы были приостановлены по непонятной и необъяснимой причине.

После организованных военными акций протеста стройка и заселение начали медленно продвигаться вперед, но темпами, мягко говоря, далекими от обещанных изначально.