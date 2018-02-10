Пиарщик Грудинина поддерживает спонсора сирийских боевиков?

Агитирующий за кандидата в президенты России Павла Грудинина израильский журналист Исраэль Шамир параллельно включился в пиар-кампанию французской певицы сирийско-турецкого происхождения Меннел Ибтиссем.

Когда ему напомнили, что красотка собирает деньги для сирийских боевиков убивающих российских солдат, Изя скромно отмолчался. Может, и самому, чего-то перепадает?

Типа "левый" Изя уже попадался на продвижении криминального олигарха Сергея Полонского и мемориальной доски организатору блокады Ленинграда Карлу Маннергейму от министра культуры РФ Владимира Мединского. Почему бы и террористам не подсобить?