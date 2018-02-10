Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пиарщик Грудинина поддерживает спонсора сирийских боевиков?

Опубликовано 10.02.2018 в разделе комментариев 0

офшор лихтенштейн детсад грудинин совхоз
Пиарщик Грудинина поддерживает спонсора сирийских боевиков?

Источник: apn-spb.ru

Агитирующий за кандидата в президенты России Павла Грудинина израильский журналист Исраэль Шамир параллельно включился в пиар-кампанию французской певицы сирийско-турецкого происхождения Меннел Ибтиссем.

Когда ему напомнили, что красотка собирает деньги для сирийских боевиков убивающих российских солдат, Изя скромно отмолчался. Может, и самому, чего-то перепадает?

Типа "левый" Изя уже попадался на продвижении криминального олигарха Сергея Полонского и мемориальной доски организатору блокады Ленинграда Карлу Маннергейму от министра культуры РФ Владимира Мединского. Почему бы и террористам не подсобить?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью?
Зампред правительства с пониженной социальной отве...
09.02.2018
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлером
Игорь Стрелков: Зюганова всегда считал его спойлер...
08.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Целый вице-премьер ответил на разоблачение (0)
Начальство! Выползай! Поход жильцов в ДГИ (0)
Пиарщик Грудинина поддерживает спонсора сирийских боевиков? (0)
Спортсмены из Путинской России прошлись по олимпийской арене под колечками (23)
Египетская армия начала "зачистку" Синая от воинственных и криминальных исламистов (0)
На ростовских полицаев отныне свобода совести не распространяется (11)
Курдские повстанцы пленили "Битлов" - игиловских палачей (3)
На олимпиаде в Пхёнчхане будут жрать собак (18)
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин получил 13 лет "строгача" (3)
Кремль запретил центральным телеканалам показывать Мутко (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: За атакой Навального и проститутки на Приходько стоят Вайно и Кириенко
Максим Калашников Максим Калашников: В.Яковлев, Кубаньжелдормаш: Грудинин, промышленность и пропаганда
Дарья Митина Дарья Митина: Чистo из женскoгo любoпытства интересуюсь:
Дарья Митина Дарья Митина: Фшoке
Дарья Митина Дарья Митина: Марксизм здорового человека и марксизм сторонника КПРФ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss