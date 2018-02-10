Целый вице-премьер ответил на разоблачение

Кажется, впервые в истории России целый вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал РБК публикацию Алексея Навального, в которой тот заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Олегу Дерипаске. То есть мы как бы сами не видели, но вот говорят, отдыхал. Хотя, может, и работал. Или яхта как-нибудь по-другому называлась...

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — говорится в заявлении Приходько для РБК. Видимо, следует понимать, что на угрозу это совсем-совсем не похоже.

По его словам, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта». По словам Приходько, подавать в суд на Навального ему самому будет «слишком много чести» для оппозиционера: «Достаточно того, что это сделают другие люди», — сказал чиновник.

Ну, в общем, хорошо, что "другие люди" просто подадут в суд, а не "ответят по-мужски". Вот Олегу Кашину как-то "по-мужски" ответили, а есть такие, которым так ответили, что те вообще умерли.

Но в целом тенденция, конечно, очень позитивная. Раньше ведь как? Сильные мира сего просто не обращали внимания. Ну либо посылали крепких пацанов с "аргументами". А теперь вот даже вступают в публичную полемику. Идет демократизация и либерализация, не побоюсь сказать.

Так держать, товарищ вице-премьер!

Думаю, когда в следующий раз очередного государственного детеля поймают на потаскушке из ближнего зарубежья, мы увидим публичные дебаты на очень волнующую тему. А вот громкой отставки, боюсь, не дождемся. Не того калибра дробь.

А.Б.