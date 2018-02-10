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Московский листок

Целый вице-премьер ответил на разоблачение

Опубликовано 10.02.2018 в разделе комментариев 12

навальный приходько
Целый вице-премьер ответил на разоблачение

Кажется, впервые в истории России целый вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал РБК публикацию Алексея Навального, в которой тот заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Олегу Дерипаске. То есть мы как бы сами не видели, но вот говорят, отдыхал. Хотя, может, и работал. Или яхта как-нибудь по-другому называлась...

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — говорится в заявлении Приходько для РБК. Видимо, следует понимать, что на угрозу это совсем-совсем не похоже. 

По его словам, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта». По словам Приходько, подавать в суд на Навального ему самому будет «слишком много чести» для оппозиционера: «Достаточно того, что это сделают другие люди», — сказал чиновник.

Ну, в общем, хорошо, что "другие люди" просто подадут в суд, а не "ответят по-мужски". Вот Олегу Кашину как-то "по-мужски" ответили, а есть такие, которым так ответили, что те вообще умерли. 

Но в целом тенденция, конечно, очень позитивная. Раньше ведь как? Сильные мира сего просто не обращали внимания. Ну либо посылали крепких пацанов с "аргументами". А теперь вот даже вступают в публичную полемику. Идет демократизация и либерализация, не побоюсь сказать.

Так держать, товарищ вице-премьер!

Думаю, когда в следующий раз очередного государственного детеля поймают на потаскушке из ближнего зарубежья, мы увидим публичные дебаты на очень волнующую тему. А вот громкой отставки, боюсь, не дождемся. Не того калибра дробь.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 12
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слава самому быстрому суду в мире!
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 10.02.2018 12:11
Суд уже вынес решение!!!За один день было написано заявление,принято к рассмотрению,расследовано.отправлено в суд,состоялось заседание и вынесено решение!Вот это скорость.И что же это за суд?Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края! Вы поняли почему?Да это же родина Самого гражданина Дерипаско.Вы думаете что догадываетесь,какое решение вынес этот "самый справедливый суд в мире"?Удалить сведения.опровергнуть и.т.д и.т.п...НЕТ!О запретил ВООБЩЕ ВСЁ!!!!Вот это понимаю оперативность.Вашу бы энергию,да в мирных целях...
Вот именно поэтому Маск запускает ракеты на Марс,а Гарант летает в небе с гусями.
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(без названия)
насреддин написал 10.02.2018 11:59
Напомню, Николай Андрущенко, Александр Харчиков, им по-мужски ответили. Кто не знает, как по-мужски отвечает Дерипаска, читайте его интервью бюллетеню "Время Евразии" &#8470;466 12 марта 2006г. Там сказано, как по-мужски разобрались с профсоюзником Смоленцевым. Когда они убьют Навльного?
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(без названия)
Додик написал 10.02.2018 10:42
Отвратительная сцена жирный потный ублюдочный боров он же вице- премьер ползает по молодой девченке. Тьфу мерзость.
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Заставь дурака Богу молиться...
12345783 написал 10.02.2018 10:26
"Роскомнадзор потребовал удалить фотографии из новости &#171;Медиазоны&#187; про Дерипаску и Приходько"
"Согласно уведомлению, поступившему в редакцию из Роскомнадзора, в новости &#171;размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни&#187;."
То есть, я так понимаю, факт того, что Дерипаска и Приходько вместе отдыхали на яхте Дерипаски, развлекаясь при этом с проститутками, теперь признан в судебном порядке!!! Вот это "обращение в суд против Навального"! Воистину - заставь дурака Богу молиться...
Добавление. Согласно действующему УК человек может пойти на то, что формально является преступлением, в целях предотвращения еще большего преступления. Поэтому всякий может опубликовать эти снимки и сказать: "я сдел это нарушение против неприкосновенности частной жизни в целях того, чтобы разоблачить коррупционера Приходько и обратить на это внимание правоохранительных органов РФ". И все!!! И Навальный это прекрасно знает! Это какие же правоведы наосветовали такие роскомнадзоровские угрозы слать?!!
прислать еще
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(без названия)
электроМакс написал 10.02.2018 10:09
Обычная дерьмократическая обыденность... Нищщебродышный Прихотько поимел от Дерипапаски чутка шекелей и заодно использовал в особо извращенной форме Рыбку. Все в норме!
А в это время борцуны с коррупцией гребут баблосен на еще более борьбячую борьбу с шекелефилами. От зависти...
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(без названия)
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 10.02.2018 09:51
Чушь,ложь и компот.Я знаю кто заказал.это провокация.Сам ты весь лес попилил.
Вот и весь ответ-этому неназываемому человеку.сетевому хомячку, блогеру, политическому неудачнику,упомянутому гражданину.
ну а по существу вице-премьер подтвердил.что он был на этой яхте,в это время и с упомянутыми персонами.Совершенно неважно,чем он там занимался с этой Рыбкой(хотя именно на эту сторону пытаются переключить внимание,хотя Навальный неоднократно подчеркивает,что до моральной стороны этого вопроса,ему дела нет).Главное-высокопоставленный чиновник получал фактическую материальную выгоду от некого бизнесмена.Во всех цивилизованных странах,данный министр уже сам бы подал в отставку.В несколько менее политкорректных государствах,он бы стоял на стадионе перед пулеметом,при полном аншлаге на трибунах.
Ну а в "великой стране,все время встающей с колен" его наградят и повысят(хотя куда уж выше?).Неназываемый персонаж будет наказан "самым справедливым судом в мире" по всей строгости "самого гуманного законодательства".
А народ...Народ безмолствует.сколько лет прошло,но ничего не изменилось.
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Скучно, девочки
Радар написал 10.02.2018 07:54
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, Ведь нельзя же год подряд,
То навальными пугают, дескать, подлые, ругают,
То у вас собчаки лают, да что то говорят.
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(без названия)
вот так!! написал 10.02.2018 06:32
ерунда какая!
чиновников высшего ранга ловят в развлечениях с мальчиками и то все проходит!а тут, проститутку на яхту пригласили...Не поймали на ней никакой заразы,и ладно...
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Самое обыкновенное
***** написал 10.02.2018 05:05
соизвоило открыть свой поганый рот.
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(без названия)
Дрянь написал 10.02.2018 04:50
&#171;По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски&#187;... Это как ? Как Немцова пристрелить около Кремля ?
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Re: А где же ваш подручный?
гы написал 10.02.2018 01:13
Вы любовник Приходько? Или Дерипаски?
Откуда столько обиды в голосе?
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А где же ваш подручный?
Удивляюсь написал 10.02.2018 01:07
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