Роскомнадзор включил расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в Единый реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор включил в Единый реестр запрещенных сайтов расследование ФБК о Сергее Приходько и Олеге Дерипаске, сообщает Радио Свобода со ссылкой на уведомление ведомства. Согласно документу, интернет-адрес, по которому находится новость о расследовании Навального, включен в него по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края 9 февраля, то есть на следующий день после ее публикации. Какая именно информация сочтена запрещенной для распространения, в письме Роскомнадзора не говорится. На сайте суда решение, на которое ссылается надзорное ведомство, на данный момент отсутствует.

Аналогичное уведомление вечером в пятницу получило издание "Медиазона". Роскомнадзор потребовал удалить фотографии, которыми была проиллюстрирована новость о расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Согласно письму Роскомнадзора, в новости «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

Издание отмечает, что город Усть-Лабинск, на решение суда которого ссылается Роскомнадзор, тесно связан с Олегом Дерипаской и его бизнесом. В этом городе миллиардер заканчивал среднюю школу. Кроме того, половина причитающихся Краснодарскому краю налогов Дерипаски и «дочек» контролируемой им группы компаний «Базовый элемент» поступают в бюджет Усть-Лабинска.

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