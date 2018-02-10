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Московский листок

Роскомнадзор включил расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в Единый реестр запрещенных сайтов

Опубликовано 10.02.2018 в разделе комментариев 4

Роскомнадзор включил расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в Единый реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор включил в Единый реестр запрещенных сайтов расследование ФБК о Сергее Приходько и Олеге Дерипаске, сообщает Радио Свобода со ссылкой на уведомление ведомства. Согласно документу, интернет-адрес, по которому находится новость о расследовании Навального, включен в него по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края 9 февраля, то есть на следующий день после ее публикации. Какая именно информация сочтена запрещенной для распространения, в письме Роскомнадзора не говорится. На сайте суда решение, на которое ссылается надзорное ведомство, на данный момент отсутствует.

Аналогичное уведомление вечером в пятницу получило издание "Медиазона". Роскомнадзор потребовал удалить фотографии, которыми была проиллюстрирована новость о расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Согласно письму Роскомнадзора, в новости «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

Издание отмечает, что город Усть-Лабинск, на решение суда которого ссылается Роскомнадзор, тесно связан с Олегом Дерипаской и его бизнесом. В этом городе миллиардер заканчивал среднюю школу. Кроме того, половина причитающихся Краснодарскому краю налогов Дерипаски и «дочек» контролируемой им группы компаний «Базовый элемент» поступают в бюджет Усть-Лабинска.

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Всего комментариев к статье: 4
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домашние суды дерипасок забанили
ПРАВДУ ? написал 10.02.2018 12:42
эти,бл@ть, модераторы, достали чуть больше, чем до ненависти. Пора урезАть трафик!!!
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слава самому быстрому суду в мире!
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 10.02.2018 12:13
Суд уже вынес решение!!!За один день было написано заявление,принято к рассмотрению,расследовано.отправлено в суд,состоялось заседание и вынесено решение!Вот это скорость.И что же это за суд?Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края! Вы поняли почему?Да это же родина Самого гражданина Дерипаско.Вы думаете что догадываетесь,какое решение вынес этот "самый справедливый суд в мире"?Удалить сведения.опровергнуть и.т.д и.т.п...НЕТ!О запретил ВООБЩЕ ВСЁ!!!!Вот это понимаю оперативность.Вашу бы энергию,да в мирных целях...
Вот именно поэтому Маск запускает ракеты на Марс,а Гарант летает в небе с гусями.
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(без названия)
Лис написал 10.02.2018 10:45
"Да здравствует" солидарность расистской иудейской либерастии,которая грабит Русский народ!!!
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(без названия)
Додик написал 10.02.2018 10:31
Роскомхерзор целиком поедет осваивать северные края нашей необьятной Родины. Ублюдки.
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