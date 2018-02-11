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Московский листок

Политический неудачник Навальный снова разворошил правительственное гнездо

Опубликовано 11.02.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 4

навальный приходько
Политический неудачник Навальный снова разворошил правительственное гнездо

Нет, я даже очень рад, что Навального не допустили к участию в выборах президента. Ну, выбрали бы даже его президентом, кто поручится, что ему удалось бы управлять современной Россией? Одному богу известно, что бы стало с ним в президентском кресле. Перспективы на успех с нашим народом и нашей причудливой самобытностью довольно туманны. В роли же блогера-журналиста, вытаскивающего на свет занимательные истории правительствующих коррупционеров, он исключительно на своём месте. Его с большим интересом смотрит и слушает вся страна, невзирая на политические пристрастия.

 

И ведь исподволь Навальный занимается просвещением. Вот многие ли знали до его сюжета имя Сергея Приходько? Дерипаска хотя бы постоянно мелькал в списках "Форбс". Но административный тяжеловес Приходько, пробежавший чиновничий супермарафон буквально с зари новой России до наших дней, всегда находился в тени. Был рядом с Ельциным, Путиным, теперь заместитель Медведева, определял внешнюю политику государства и никому не был интересен. Ныне же явлен народу как прожигатель жизни на яхте миллиардера в компании эскорт-девиц у берегов Норвегии, и это самая что ни на есть раскрутка политического деятеля. Пожалуй, ему впервые пришлось публично скандалить в СМИ, что, мол, ответил бы Навальному "по-мужски", да чересчур привержен правовому полю. Хотя откуда у приверженца закона, всю жизнь проработавшего на государственной службе, собственность на миллиард рублей, 280 млн. задекларированного годового дохода безработной жены, мы опять, скорее всего, не узнаем.

 

Некий Усть-Лабинский суд Краснодарского края и Роскомнадзор уже поспешили объявить материал Навального о связи вице-премьера с олигархом экстремистским материалом и будут его блокировать. Странно, что одновременно не запрещена книжка девицы со сниженной социальной ответственностью по фамилии Рыбка, в которой она живописала бурное норвежское странствие. Не странно, что Усть-Лабинск - местечко, тесно связанное с Олегом Дерипаской, здесь он оканчивал среднюю школу и здесь часть его бизнеса. Где-то лет 20 назад, напомнил Навальный, подобные откровения на Первом канале стоили поста генеральному прокурору Скуратову, и лично Путин, в ту пору глава ФСБ, приветствовал решение о его отставке. Но времена меняются, меняются и духовные скрепы. Сегодня у нас ответственность несут те, кто будоражит стабильность распространением информации. Но втайне, втайне, кажется, и представители самой элиты не без удовольствия посматривают канал Навального, особенно если сюжет не задевает лично их.

 

Так зачем Алексею президентство? В России, где каждый второй убеждён, что любой, кто рвётся во власть, стремится нахапать побольше. Судят же по себе. Как только сядет в кресло, так сразу и начнёт штамповать законы, позволяющие отнимать и запрещать, начнёт отжимать чей-то бизнес, строить дворцы в России и виллы за границей, брать взятки, протаскивать родственников в советы директоров, банки и корпорации, расставлять своих людей вместо компетентных, прятать деньги в оффшорах и т.д. То есть обзаведётся всеми атрибутами современного "патриота" и, побрякивая золотишком в набитых карманах, станет втирать про великую Россию, великую историю и победу в Великой Отечественной войне. До тошноты.

 

А если не станет сего делать, так угодит в слабые правители. Всякий будет о него ноги вытирать и по лбу щелкать. Наш человек любит, когда с ним не церемонятся - нагайкой по спине, мордой в грязь или в кутузку с парашей. За властителя, умеющего прижать к ногтю, он в атаку пойдёт, иначе всё равно объявят предателем и пристрелят. Размазня же, тряпка при власти, проповедующий европейские, то бишь гуманные, ценности, рискует стать объектом насмешек и ненависти. Не позавидуешь участи первого лица такого государства. Чуть дашь слабину - окружение сожрёт. Искреннего слова ни от кого не дождаться, так как все до единого в перманентном припадке подобострастия падают ниц и лобызают следы, оставленные им на песке. А после отхода в мир иной или, не дай бог, потери власти при жизни, многие из них с аналогичным усердием будут глумиться над тем, что он делал. Воистину "раб на галерах".

 

"Именно для того, чтобы нахапать, он так настырно лезет во власть", - полагает большинство соотечественников. У них уже почти всё украли и то немногое, что осталось, не хочется отдавать ещё кому-то. Ключевая ошибка Навального в том, что он считает, будто пресловутые 86% страдают недостатком информации, обмануты, доверчивы, глупы. Его команда устраивает всё более ловкие трюки, чтобы переманить на свою сторону хоть какую-то часть этой монолитной поддержки правящей верхушки, не желая верить в тщетность колоссальных усилий. Да, телевидение непарламентскую оппозицию игнорирует, но в эпоху интернета новости о гражданских акциях, расследованиях и скандалах ни для кого не являются секретом. Миллионы и десятки миллионов просмотров сюжетов о нравах, царящих при нынешнем дворе, о сказочных богатствах высших чиновников, затейливых схемах присвоения, о расточительности, мотовстве, распутстве и сомнительном моральном облике тех, кто ведёт народ в "светлое будущее". Однако результата нет, лишь теснее сплачиваются ряды вокруг партии власти.

 

Вот так же история с Приходько, Дерипаской и Рыбкой. Она разве что увеличит рейтинг правительства, ведь там - "нормальные мужики". Они же не с геями гуляют. Ну, выпивают. Ведут разговоры о политике. Любуются видами моря. Они такие же, как мы. Разве что умыкнут миллиард-другой, а кто не умыкнул бы на их месте?

 

...Как ни прискорбно для Навального и его последователей, население страны в основе своей приняло существующие теперь правила игры. Людям вполне понятны истинные цели руководителей государства, депутатов, сенаторов и прочих высоких персон "суверенной демократии". Понятны для них и естественны. Поведение высших чиновников стало образцом для большинства, превратилось в стиль, которому подражают. Талантливо его изобразил режиссёр и актёры фильма "Особенности национальной охоты". Может, пьют сейчас, как утверждает минздрав, и меньше, но покуролесить с доярками, использовать военный вертолёт для перевозки коровы, утащить то-другое со службы - это-то всё осталось. Потому Навальному ничего в нашей России на политической арене не светит. А фильмы пускай снимает. Мы посмеёмся.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
!!!QQQOQQ!TOTJAOPIAT!!!&&& написал 11.02.2018 00:48
"Политический неудачник Навальный снова разворошил правительственное гнездо "
- ТО таки известная технология - подкрадываешься к чужому гнезду и - хяк! - туда ведро гав-на, таки в самую серединку! Все в гав-не, а ты - роде-как сторонке и таки герой.... То таки да...
\\\/\\/\//\//\\//"Наш человек любит, когда с ним не церемонятся - нагайкой по спине, мордой в грязь или в кутузку с парашей."
- Таки у этого "олина" какие-то странные "наши люди"... То таки да...
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(без названия)
Надежда написал 11.02.2018 00:46
Грудинин-президент ! Навальный -прокурор ! Тогда рванем в развитие.
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 11.02.2018 00:21
...напутал автор... все перепутал...
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аыаываыва
ывыаыва написал 11.02.2018 00:09
Перспективы на успех с нашим народом и нашей причудливой самобытностью довольно туманны.-----А чем русски дял жидов плохи РАБОЛЕПНЫЕ И РАБОТЯЩИЕ НЕПРИХОТЛИВЫЕ для жидов идеальные рабы!ПРОСТО НАВАЛЬНЫЙ КУСОК ГОВНА!
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