Сайт Навального попал в список запрещенных ресурсов

Роскомнадзор внес сайт оппозиционера Алексея Навального navalny.com в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

"Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски. Как говорится "такого не припомнят даже старожилы". Только сел писать о том, как Роскомнадзор потребовал у «Медиазоны» удалить эту фотографию из заметки о нашем расследовании. И тут Георгий Албуров выяснил, что тот самый Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края запретил ВООБЩЕ ВСЁ. Не только фотографии, но и мой текст и даже ролик на ютюбе… И судя по всему, весь мой блог navalny.com тоже объявлен «информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Как видите, пока ограничения доступа нет, но оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить всё добровольно, а потом блокируют", - написал Навальный в своем Фейсбуке.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил РБК, что его ведомство получило определение Усть-Лабинского районного суда «с обеспечительной мерой по удалению данной информации». "Ресурс Navalny.com находился в том числе в этом определении", - сказал он. По его словам, обеспечительная мера вступает в действие незамедлительно.

"Соответственно, все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством", — сказал Жаров.