Сайт Навального попал в список запрещенных ресурсов

Роскомнадзор внес сайт оппозиционера Алексея Навального navalny.com в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.
"Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски. Как говорится "такого не припомнят даже старожилы". Только сел писать о том, как Роскомнадзор потребовал у «Медиазоны» удалить эту фотографию из заметки о нашем расследовании. И тут Георгий Албуров выяснил, что тот самый Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края запретил ВООБЩЕ ВСЁ. Не только фотографии, но и мой текст и даже ролик на ютюбе… И судя по всему, весь мой блог navalny.com тоже объявлен «информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Как видите, пока ограничения доступа нет, но оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить всё добровольно, а потом блокируют", - написал Навальный в своем Фейсбуке.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил РБК, что его ведомство получило определение Усть-Лабинского районного суда «с обеспечительной мерой по удалению данной информации». "Ресурс Navalny.com находился в том числе в этом определении", - сказал он. По его словам, обеспечительная мера вступает в действие незамедлительно.
"Соответственно, все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством", — сказал Жаров.
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 10.02.2018 23:02
Навальный - ПРАВИЛЬНО поступает,
в том,что - ГНИЛЬ и ПАРАЗИТiзм -
т.н."российской" власти-"МАСТИ" -
БЕЗПОЩАДНО Р А З О Б Л А Ч А Е Т !
* Молодец Навальный -
ПРОДОЛЖАЙ и дальше - ТАК Поступать!
ПРОДОЛЖАЙ эту ПРАВЯЩУЮ "российскую"
Н Е Ч И С Т Ь - Всячески ИЗОБЛИЧАТЬ!
--> Благодарность ВСЕМ Тем...
Кто Навальному СТРЕМЯТСЯ Помогать!!!
* * * * *
Д О Л О Й(из власти и бизнеса)- ЭТОТ
,,российский,, ПОЛИТ-экономический,
П А Р А З И Тический "Г Н О Й"!!!
* От этИХ ПАРАЗИТОВ - СМРАД висит над страной!
НЫНЕшняя,т.н."российская" власть="МАСТЬ" -
С М Е Р Д И Т-i-ВОНЯЕТ! И то,что "ЭТО" ТАК,
не только ВСЯ Россия(ВЕСЬ Мир)Знает!
- - - - -
Почему-же Путин - ЗНАЯ ВСЁ "ЭТО"...
НИКАКИХ мер - к этим П А Р А З И Т А М -
ВРАГАМ России - НЕ принимает...?????.....
-> КТО-или-ЧТО...Ему Мешает=Запрещает...
- - - - -
Ничего ни к кому личного,
так - мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 10-02-18.
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Что-же это ПОЛУЧАЕТСЯ...
неуж-то Путин ОКРУЖЁН...
"СМЕРДЯЩИМИ"...которые Им...УЖЖЖАС...
М А Н И П У Л И Р У Ю Т...
---> И...сам "АЙ-фон"=ДИМОН - в "ЭТОМ"
п р и с у т с т в у е т=УЧАСТВУЕТ...
г жопинск написал 10.02.2018 21:57
Виктор + написал 10.02.2018 21:17
kerg написал 10.02.2018 20:27
СтарпЁр написал 10.02.2018 20:19
Что, это значит? "Тройки" реанимировали ... только они частные теперь стали?
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Эщлщжлщжо написал 10.02.2018 20:02
Помнится, Скуратову нечто подобное стоило кресла.
Самовыдвиженцу такое, есно, не грозит, но попахивать латексом его судьбоносное переизбрание таки будет.
вася опять 25 написал 10.02.2018 18:35
В лад написал 10.02.2018 17:52