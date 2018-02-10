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Московский листок

Дерипаска подал в суд на Рыбку, а досталось Самовыдвиженцу

Опубликовано 10.02.2018 в разделе комментариев 13

суд дерипаска закон самовыдвиженец
Дерипаска подал в суд на Рыбку, а досталось Самовыдвиженцу

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) за то, что она в социальных сетях разместила частные фотографии бизнесмена и аудиозаписи его разговоров, заявил представитель Дерипаски: «По закону, согласие гражданина на обнародование и использование изображения необходимо, если единственной целью является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли. Опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги Насти Рыбки». 

Зампред правительства с пониженной социальной ответственностью?

Также представитель бизнесмена прокомментировал блокировку Росмомнадзором доступа к видеоролику главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котром он, ссылаясь на фотографии в соцсетях Насти Рыбки, рассказывает о «коррупционных связях» вице-премьера Сергея Приходько с Олегом Дерипаской. «Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии/репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу»,— рассказал он газеье "Коммерсант".

Роскомнадзор включил расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в Единый реестр запрещенных сайтов

- Понимаете, каждая девочка, размещая на своей страничке в фейсбуке фотографии из своей личной жизни, должна, надо понимать, заручаться нотариально заверенными разрешениями всех, кто изображен рядом,  - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но ведь речь не идет о публикации в средствах массовой информации, а всего лишь на личной страничке. А то, что медиа заинтересовались этим - уже вовсе не проблема девочки, а проблема тех, кто пользуется за деньги девочкиным телом. Интересно, кстати, какой суд может рассматривать такое дело по подсудности? Девочка вроде бы вообще болорусская, а место совершения возможного правонарушения вроде как в Норвегии... Но на каком основании суд в Усть-Лабинске принимает решение о блокировке контента на сайте Навального, который совершенно ни при чем? Он лишь комментирует информацию, доступную для всеобщего обозрения... Вот по подсудности, кроме того, что Дерипаска платит налоги в Усть-Лабинске, какое отношение имеет тамошний суд к Навальному? Про невероятную оперативность судебной системы Краснодарского края уже многие писали - хорошо, что смертная казнь у нас не применяется, а то бы за приговорами успевали б только ежели из пулемета... А вообще, конечно, надругательство над судебной системой полное. Стоит ли того потрепанная репутация одного из крупных путинских чиновников? Крайне неудачный PR для выборной кампании Самовыдвиженца... Торжество закона, говорите? Ну-ну...

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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
крышнам написал 11.02.2018 00:20
Это молодой мужчина, который может править Россией так долго, как он этого захочет
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фантастический лошара этот ельциновский олигарх
kerg написал 10.02.2018 23:53
да и вся его команда пиарщиков... заяви он что знать не знает эту рыбку из бобруйска а все фото любительский фотошоп сумасшедшей ***** - все б поверили, да и фото с айфона да такого качества не доказательсво. Ан ведь нет - во всем сознался
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ну, брехня же ж,
...Брезгливость написал 10.02.2018 23:45
- не целуется в губы вообще ни с кем. Только со мной. с проституткой!!!
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Эх,облом...
War moved on написал 10.02.2018 23:27
Не успела стать Настя Рыбка депутаной Анастасией Рыбченко.
Или Рыбчук.
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Настя Рыбка, "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха"....
sergio написал 10.02.2018 23:12
"Густая борода. На шее ничего. Колец нет. Тело накаченное. Часов и украшений вообще нет. Он всегда ходит в кепке или шапке всегда в очках. Кепок много и они разные. Чтобы по цвету подходили и сочетались с одеждой. Куртки все норсвест. Трусы обычные белые, шортики. Все белье всегда белое. Очень чистоплотен. Но не придирается в этом ко мне и другим людям.
Ни разу никому не делал замечания. В его обществе все можно, но если что-то не так будет реагировать. Читает мораль только близким это показатель близости к нему. Все телефоны - в чехлах. 2 айфона и один блэкберри...
...Мало спит. Поздно ложится рано встает. Много книг читает одновременно. Несколько лежит на тумбочке и в разных местах закладки, я захожу они перемещаются...
...Брезгливость - не целуется в губы вообще ни с кем. Только со мной. Куни - никогда.
Ощущение у него, что секс -это грязно и неправильно. Что это плохо...
...Тело чувствительное, кожа нежная детская. Пользуется кремами. Много лосьонов в ванне. Очень себя любит и ублажает себя кремиками. Не пользуется духами. Ни дезодорантов, ни парфюма. От него вообще ничем не пахнет. Даже от члена. Даже если он потеет его пот ничем не пахнет.
Много раз в день ходит в душ и всегда надевает белье под кофту.
Руки с маникюром. Может и хочет много трахаться 3-4 раза в день, стоит как железный.
Никогда не расслабляется, все время напряжен. Собран.
Расслабляется только на ласку, просто когда его гладишь и если никого в комнате нет.
Волос много везде кроме лобка, яиц и подмышек -все это бреет.
Не обрезан. Член прямой. 18 см, 6 см в диаметре.
Сперма с сероватым оттенком. Ее не много. Соски маленькие. Телосложение плотное, жира почти нет или немного. Голубые глаза. Зубы ровные. Белые.
В сексе -стесняется слов.
Анальный секс - сходить под хвостик.
Минет - дать в ротик.
Куни - вообще не произносится.
Член - никак не называл.
Осанка прямая. Взгляд пристальный.
Неприязни: Хачи, нерусские.
Русских выжимают, вокруг китайцы, японцы, Черные. Русские вырождаются как нация.
(С папой обсуждение за столом - как мы будем противостоять им. Что с этим делать. У наших полтора ребенка а у тех очень много детей в семьях)
Не любит смуглых и темных. Только белых. Алиса очень красива и он даже не притронулся к ней. - Фу, мулатка! хотя она явно проявляла внимание к нему. Еврейка - значит, у нее все время чешется пися, и она неразборчива в половых связях!"
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Настя Рыбка - ЭПИЧЕСКИЙ сокрушитель "законности"?
бабушка-одуванчик написал 10.02.2018 22:59
..."по закону"... "согласие гражданина"... "использование"..."извлечение прибыли"... Исходя из ТАКИХ посылок... уж совсем, кажется, нельзя: НЕ СПРОСЯ СОГЛАСИЯ ВСЕХ ГРАЖДАН СССР, "отменить" их СССР и обнулить их вклады в Сбербанке, с целью использования и извлечения прибыли. А ведь не заморочились - взяли и "извлекли"! И "использовали"! ИСТЕЦ - в первую очередь! А тут...Подумайте, КАКИЕ НЕЖНОСТИ! И "закон" ..."зауважали"...
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Эрлих написал 10.02.2018 22:55
На Олега Дерипаску
Блядь глядит теперь с опаской...
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А вообще, конечно, надругательство над судебной системой полное.
Мытарь написал 10.02.2018 22:45
Да? А вдруг какая нибудь "гимнастка" тоже мемуары напишет?
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(без названия)
ватник из ада написал 10.02.2018 22:43
что то совсем уныло стало в кремле - судятся с настей рыбкой . мелковато . кремль - против рыбки . битва !
но не все так плохо . в Америке !!!! похвалили форму прыгунов под белым флагом . вот перемога!
прошли те времена , когда хохлы ходили с гордо поднятой головой - вальцман поцеловал руку трампа раньше путина ! нынче нас хвалят типа из америки , а не их ! 1:1 .
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по ходу
Тень написал 10.02.2018 22:27
У Алексея Анатольевича на руках все козыри...
Лучший блокбастер 2018 года. Пока.
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а вообще прикольно... время запастись попкорном
корнхолио написал 10.02.2018 22:11
ельциновский олигарх подал в суд на своих *****!!!!!
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(без названия)
про Рыбку написал 10.02.2018 22:09
так эта девочка ,наоборот, с ПОВЫШЕННОЙ социальной ответственностью :вон сколько общественного гноя вспорола .
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нтв показывает на всю страну кадры как Касьянов трахает свою любовницу
еще раз написал 10.02.2018 22:07
и это не напрягает ни суд ни роскомнадзор... типа так и надо. полный молчек всех органов. Опять же.... нтв показывает на всю страну как человек похожий на скуратова трахает каких-то шлюх и Самовыдвиженец тут же заявляет что Скуратов должен уйти в отставку. Где ж принцйипиальность и последовательность Солнцеликого? Почему Приходько еще не послан а олигарх ельциновского разлива диктует суду решения?
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