Дерипаска подал в суд на Рыбку, а досталось Самовыдвиженцу

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) за то, что она в социальных сетях разместила частные фотографии бизнесмена и аудиозаписи его разговоров, заявил представитель Дерипаски: «По закону, согласие гражданина на обнародование и использование изображения необходимо, если единственной целью является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли. Опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги Насти Рыбки».

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Также представитель бизнесмена прокомментировал блокировку Росмомнадзором доступа к видеоролику главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котром он, ссылаясь на фотографии в соцсетях Насти Рыбки, рассказывает о «коррупционных связях» вице-премьера Сергея Приходько с Олегом Дерипаской. «Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии/репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу»,— рассказал он газеье "Коммерсант".

Роскомнадзор включил расследование ФБК о Приходько и Дерипаске в Единый реестр запрещенных сайтов

- Понимаете, каждая девочка, размещая на своей страничке в фейсбуке фотографии из своей личной жизни, должна, надо понимать, заручаться нотариально заверенными разрешениями всех, кто изображен рядом, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но ведь речь не идет о публикации в средствах массовой информации, а всего лишь на личной страничке. А то, что медиа заинтересовались этим - уже вовсе не проблема девочки, а проблема тех, кто пользуется за деньги девочкиным телом. Интересно, кстати, какой суд может рассматривать такое дело по подсудности? Девочка вроде бы вообще болорусская, а место совершения возможного правонарушения вроде как в Норвегии... Но на каком основании суд в Усть-Лабинске принимает решение о блокировке контента на сайте Навального, который совершенно ни при чем? Он лишь комментирует информацию, доступную для всеобщего обозрения... Вот по подсудности, кроме того, что Дерипаска платит налоги в Усть-Лабинске, какое отношение имеет тамошний суд к Навальному? Про невероятную оперативность судебной системы Краснодарского края уже многие писали - хорошо, что смертная казнь у нас не применяется, а то бы за приговорами успевали б только ежели из пулемета... А вообще, конечно, надругательство над судебной системой полное. Стоит ли того потрепанная репутация одного из крупных путинских чиновников? Крайне неудачный PR для выборной кампании Самовыдвиженца... Торжество закона, говорите? Ну-ну...

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