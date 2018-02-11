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Московский листок

КНДР нашла способ сохранить мир во всем мире

Опубликовано 11.02.2018 в разделе комментариев 0

сша кндр война
КНДР нашла способ сохранить мир во всем мире

В столице КНДР Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 70-летию создания Корейской народной армии. За день до старта XXIII зимних Олимпийских игр КНДР продемонстрировала боевые возможности вооруженных сил.

По главной площади Пхеньяна проехали межконтинентальные баллистические ракеты типа «Хвасон-15» (Hwasong-15). Ракета «Хвасон-15» вызывает особенно сильное беспокойство в Соединенных Штатах. Дальность ее полета составляет от 10 до 13 тыс. км. Таким образом, она способна достигать любой точки на континентальной территории США.

Подобных установок в Северной Корее, по оценкам специалистов, всего шесть, так что считать, что КНДР "угрожает" США, было бы большим преувеличением, но оружием возмездия, против которого у Америки на сегодня нет гаратнированного контр-оружия, эта ракета вполне может считаться.

По большому счету, ограниченное количество подобных ракетных систем у небольших государств могло бы стать "противоядием" от агрессии сверхдержав. Скажем, будь у Каддафи 6 ракет такого типа, как в КНДР, сейчас был бы жив и здоров. Как и Саддам Хусейн, которого убили, по сути, из-за ложного сообщения американских спецслужб о его приготовлениях к производству оружия массового уничтожения. 

Интересная мысль, между прочим...

А.Б.



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