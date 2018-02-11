Что делает Сергей Бабурин среди "генетического отребья"?

Мог ли в свое время ничем неприметный свердловский прораб думать о том, что станет отцом могущественной Татьяны Дьяченко? Которая легким движением мысли станет рулить государственной машиной России?

Могла ли заводила ленинградских комсомольцев 80-х представить, что станет королевой колыбели трех революций и матерью долларового миллиардера Сережи, способного прикупить себе «немножко Эстонии»?

Могла ли в разгар перестройки освобожденный председатель профкома «Мосэнерго» мечтать, кто в светлом капиталистическом завтра будет оплодотворять и направлять парламентские и президентские выборы?

Мы живем в мире фейков. Неслуживший министр обороны, не имеющий даже ефрейторской школы, с помощью фейковых войск проводит фейковое «освобождение Берлина» и штурм фанерно-картонного рейхстага.

Сколько сотен народных миллионов и миллиардов ухлопал на потешную забаву - фейковый министр так и не ответил.

Уже 100 раз писано-переписано, что неконституционный Центризбирком появился 29 сентября 1993 г. по нелегитимному указу отрешенного от власти нелегитимного Ельцина. То есть был выкидыш ельцинского государственного переворота.

Американские советники Госдепа и ЦРУ, которые диктовали шахраям и бурбулисам текст «новой Конституции», не посчитали нужным вписать ЦИК в ее текст и прописать какие-либо его функции и полномочия.

Так что ЦИК - вне Конституции, и все выборы в стране, которые проходят под его эгидой - неконституционны.

Сегодня эта контора является структурным подразделением Администрации президента и стоит на ее довольствии. Получая от нее оклады, льготы, квартиры, путевки прочие блага.

И, тем не менее, нам велят верить, что ЦИК независим и проводит исключительно честные выборы в пользу народного счастья.

А посему очень многие, задрав штаны, бегут в урочный час к избирательным урнам, надеясь опусканием бюллетеня остановить дикий рост квартплаты, безработицы, дороговизны, цен на продукты, лекарства, транспорт...

Большего идиотизма представить себе невозможно. Нет, не за «будущее своих детей» идете вы голосовать, а за укрепление власти олигархов и коррумпированного чиновничества.

За то, чтобы, слившись в любовном экстазе, дерипаски и приходьки могли хапать немереное бабло, скупать за рубежом недвижимость и катать на яхтах лучших в мире девочек с «пониженной социальной ответственностью».

В четверг неконституционная глава неконституционного ЦИКа Элла Памфилова представила общественности «простыню» с перечнем фамилий восьми кандидатов в президенты.

Хотя удостоверение со своей нелегитимной подписью вручила двоим. А третьему отослала «корочки» с нарочным «за зубцы», что является нарушением всех и всяческих процедур и закона.

За «ксиву» кандидат должен расписываться лично. Если я неправа - пусть «говорящая голова» Кремля меня поправит.

Кандидаты подобраны так, чтобы своей пропагандой и агитацией они могли затащить 18 марта голосовать самые широкие слои населения.

А цель - обеспечить «основному кандидату» искомую «победу» с результатом 70х70. Чтобы потом «по просьбам трудящихся» короноваться на пожизненное правление.

Что меня покоробило в этом списке? Фамилия известного политика Сергея Бабурина - человека высоких патриотических взглядов и ничем себя не запятнавшего.

Зачем ему быть одной компании со шлюходевицей, обозвавшей Россию «страной генетического отребья»?