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Московский листок

Что делает Сергей Бабурин среди "генетического отребья"?

Опубликовано 11.02.2018 автором Екатерина Виноградова в разделе комментариев 5

путин выборы
Что делает Сергей Бабурин среди "генетического отребья"?

Мог ли в свое время ничем неприметный свердловский прораб думать о том, что станет отцом могущественной Татьяны Дьяченко? Которая легким движением мысли станет рулить государственной машиной России?

Могла ли заводила ленинградских комсомольцев 80-х представить, что станет королевой колыбели трех революций и матерью долларового миллиардера Сережи, способного прикупить себе «немножко Эстонии»?

Могла ли в разгар перестройки освобожденный председатель профкома «Мосэнерго» мечтать, кто в светлом капиталистическом завтра будет оплодотворять и направлять парламентские и президентские выборы?

Мы живем в мире фейков. Неслуживший министр обороны, не имеющий даже ефрейторской школы, с помощью фейковых войск проводит фейковое «освобождение Берлина» и штурм фанерно-картонного рейхстага.

Сколько сотен народных миллионов и миллиардов ухлопал на потешную забаву - фейковый министр так и не ответил.

Уже 100 раз писано-переписано, что неконституционный Центризбирком появился 29 сентября 1993 г. по нелегитимному указу отрешенного от власти нелегитимного Ельцина. То есть был выкидыш ельцинского государственного переворота.

Американские советники Госдепа и ЦРУ, которые диктовали шахраям и бурбулисам текст «новой Конституции», не посчитали нужным вписать ЦИК в ее текст и прописать какие-либо его функции и полномочия.

Так что ЦИК - вне Конституции, и все выборы в стране, которые проходят под его эгидой - неконституционны.

Сегодня эта контора является структурным подразделением Администрации президента и стоит на ее довольствии. Получая от нее оклады, льготы, квартиры, путевки прочие блага.

И, тем не менее, нам велят верить, что ЦИК независим и проводит исключительно честные выборы в пользу народного счастья.

А посему очень многие, задрав штаны, бегут в урочный час к избирательным урнам, надеясь опусканием бюллетеня остановить дикий рост квартплаты, безработицы, дороговизны, цен на продукты, лекарства, транспорт...

Большего идиотизма представить себе невозможно. Нет, не за «будущее своих детей» идете вы голосовать, а за укрепление власти олигархов и коррумпированного чиновничества.

За то, чтобы, слившись в любовном экстазе, дерипаски и приходьки могли хапать немереное бабло, скупать за рубежом недвижимость и катать на яхтах лучших в мире девочек с «пониженной социальной ответственностью».

В четверг неконституционная глава неконституционного ЦИКа Элла Памфилова представила общественности «простыню» с перечнем фамилий восьми кандидатов в президенты.

Хотя удостоверение со своей нелегитимной подписью вручила двоим. А третьему отослала «корочки» с нарочным «за зубцы», что является нарушением всех и всяческих процедур и закона.

За «ксиву» кандидат должен расписываться лично. Если я неправа - пусть «говорящая голова» Кремля меня поправит.

Кандидаты подобраны так, чтобы своей пропагандой и агитацией они могли затащить 18 марта голосовать самые широкие слои населения.

А цель - обеспечить «основному кандидату» искомую «победу» с результатом 70х70. Чтобы потом «по просьбам трудящихся» короноваться на пожизненное правление.

Что меня покоробило в этом списке? Фамилия известного политика Сергея Бабурина - человека высоких патриотических взглядов и ничем себя не запятнавшего.

Зачем ему быть одной компании со шлюходевицей, обозвавшей Россию «страной генетического отребья»?



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: задавать Бабурину вопросы при личной встрече, а не через Форум-МСК
пипец написал 11.02.2018 00:33
А почему? Чем Форум-МСК такой некошерный?
Вот так, значит, можно:
https://forum-msk.org/material/news/14296745.html
А так нельзя?
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 11.02.2018 00:30
...и зачем ему сейчас позорить свои седые волосы?
===================================================
...ну, ежели б Бабурину...да +(плюс) характер Навального, вместе с его неустрашимой риторикой относительного "главных" персон... то был бы и смысл и, возможно, и результат...общенародный...
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Re: Бабурин и проститутки
Закурдаев написал 11.02.2018 00:29
Что=то тут не так. Путин легко мог выдвинуть кандидатом свою фаворитку Поклонскую. Все же опыт работы в прокуратуре и Госдуме. А у этой простипомы одни нападки на Россию и требования отдать Крым взад Украине
Не иначе Нарусова опять прошантажировала "друга семьи" разоблачением истинным причин смерти Собчака
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Бабурин и проститутки
Закурдаев написал 11.02.2018 00:19
А вот и послушаем, что скажет Сергей Бабурин насчет своего участия в легитимизации путинского режима
"Никогда такого не было - и вот опять"
Никогда Бабурин в президенты не выдвигался и зачем ему сейчас позорить свои седые волосы?
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(без названия)
Непонятно6667 написал 11.02.2018 00:12
БОЛЬШИНСТВУ ГРАЖДАН НЕПОНЯТНО, чем БАБУРИН лучше Грудинина-Зюганова-Путина-Собчак? Да ничем! В интернете есть видик, КАКИМ дурочкам возглавляемый Бабуриным институт штамповал дипломы.
.
Если автор лично знаком с Бабуриным, ему разумней было бы задавать Бабурину вопросы при личной встрече, а не через Форум-МСК.
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