Что делает Сергей Бабурин среди "генетического отребья"?

Мог ли в свое время ничем неприметный свердловский прораб думать о том, что станет отцом могущественной Татьяны Дьяченко? Которая легким движением мысли станет рулить государственной машиной России?
Могла ли заводила ленинградских комсомольцев 80-х представить, что станет королевой колыбели трех революций и матерью долларового миллиардера Сережи, способного прикупить себе «немножко Эстонии»?
Могла ли в разгар перестройки освобожденный председатель профкома «Мосэнерго» мечтать, кто в светлом капиталистическом завтра будет оплодотворять и направлять парламентские и президентские выборы?
Мы живем в мире фейков. Неслуживший министр обороны, не имеющий даже ефрейторской школы, с помощью фейковых войск проводит фейковое «освобождение Берлина» и штурм фанерно-картонного рейхстага.
Сколько сотен народных миллионов и миллиардов ухлопал на потешную забаву - фейковый министр так и не ответил.
Уже 100 раз писано-переписано, что неконституционный Центризбирком появился 29 сентября 1993 г. по нелегитимному указу отрешенного от власти нелегитимного Ельцина. То есть был выкидыш ельцинского государственного переворота.
Американские советники Госдепа и ЦРУ, которые диктовали шахраям и бурбулисам текст «новой Конституции», не посчитали нужным вписать ЦИК в ее текст и прописать какие-либо его функции и полномочия.
Так что ЦИК - вне Конституции, и все выборы в стране, которые проходят под его эгидой - неконституционны.
Сегодня эта контора является структурным подразделением Администрации президента и стоит на ее довольствии. Получая от нее оклады, льготы, квартиры, путевки прочие блага.
И, тем не менее, нам велят верить, что ЦИК независим и проводит исключительно честные выборы в пользу народного счастья.
А посему очень многие, задрав штаны, бегут в урочный час к избирательным урнам, надеясь опусканием бюллетеня остановить дикий рост квартплаты, безработицы, дороговизны, цен на продукты, лекарства, транспорт...
Большего идиотизма представить себе невозможно. Нет, не за «будущее своих детей» идете вы голосовать, а за укрепление власти олигархов и коррумпированного чиновничества.
За то, чтобы, слившись в любовном экстазе, дерипаски и приходьки могли хапать немереное бабло, скупать за рубежом недвижимость и катать на яхтах лучших в мире девочек с «пониженной социальной ответственностью».
В четверг неконституционная глава неконституционного ЦИКа Элла Памфилова представила общественности «простыню» с перечнем фамилий восьми кандидатов в президенты.
Хотя удостоверение со своей нелегитимной подписью вручила двоим. А третьему отослала «корочки» с нарочным «за зубцы», что является нарушением всех и всяческих процедур и закона.
За «ксиву» кандидат должен расписываться лично. Если я неправа - пусть «говорящая голова» Кремля меня поправит.
Кандидаты подобраны так, чтобы своей пропагандой и агитацией они могли затащить 18 марта голосовать самые широкие слои населения.
А цель - обеспечить «основному кандидату» искомую «победу» с результатом 70х70. Чтобы потом «по просьбам трудящихся» короноваться на пожизненное правление.
Что меня покоробило в этом списке? Фамилия известного политика Сергея Бабурина - человека высоких патриотических взглядов и ничем себя не запятнавшего.
Зачем ему быть одной компании со шлюходевицей, обозвавшей Россию «страной генетического отребья»?
пипец написал 11.02.2018 00:33
Вот так, значит, можно:
https://forum-msk.org/material/news/14296745.html
А так нельзя?
бабушка-одуванчик написал 11.02.2018 00:30
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...ну, ежели б Бабурину...да +(плюс) характер Навального, вместе с его неустрашимой риторикой относительного "главных" персон... то был бы и смысл и, возможно, и результат...общенародный...
Закурдаев написал 11.02.2018 00:29
Не иначе Нарусова опять прошантажировала "друга семьи" разоблачением истинным причин смерти Собчака
Закурдаев написал 11.02.2018 00:19
"Никогда такого не было - и вот опять"
Никогда Бабурин в президенты не выдвигался и зачем ему сейчас позорить свои седые волосы?
Непонятно6667 написал 11.02.2018 00:12
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Если автор лично знаком с Бабуриным, ему разумней было бы задавать Бабурину вопросы при личной встрече, а не через Форум-МСК.