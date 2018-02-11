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Московский листок

Роскомнадзор опубликовал инструкцию по употреблению блинов

Опубликовано 11.02.2018 в разделе комментариев 0

роскомнадзор масленица
Роскомнадзор опубликовал инструкцию по употреблению блинов

В преддверии Масленицы Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендовала внимательно относиться к выбору готовых блинов, не переедать их и не злоупотреблять спиртными напитками.

«Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук. Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены. Не забывайте о личной гигиене - лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками. Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками», - говорится в рекомендациях службы. 

В ведомстве добавили, что качественные блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц.  

При выборе готовой продукции необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

УСТАВ О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ 

"1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и будни. 

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу - класть; изрубив намелко скотское мясо - класть же; изрубив капусту - тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху. 

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется. 

3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится. 

4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар. 

5. Исполнивший сие да яст".

От редакции: Не удивительно ли: то, что казалось забавной шуткой помощнику министра внутренних дел во второй половине 19-го века, в конце второго десятилетия века 21-го исходит из уважаемого государственного ведомства - уже всерьез?

Редких успехов достигло всеобщее просвещение. Думается, министру Мединскому следует дать орден за заслуги перед Отечеством и леща хорошего.

Главу об отделении церкви от государства из Конституции - вымарать, заменив подходящим по случаю псалмом.

А такоже по случаю приближения мясопустной недели и Великого поста министрам и вице-премьерам воздерживаться от употребления Рыбки. 

А.Б.



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