Дети уже затрудняются назвать форму земли

Выступление Александры Печёнкиной [ОКП] на митинге АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ-2018
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стоик1117 написал 11.02.2018 12:14
Петров написал 11.02.2018 12:04
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Ты не технарь - ты м.удак!
Лис написал 11.02.2018 11:16
гы написал 11.02.2018 10:50
Советую посмотреть и послушать на ютубе написал 11.02.2018 08:57
Трещины Неба, Карл!
макробий4-5 написал 11.02.2018 08:13
Утверждают, что невозможно доказать, что бога нет.
Докажите, что гузядуна в шляпе нет.
Нет ничего глупее абстрактных доказательств.
Завидонов Нигодин написал 11.02.2018 06:00
Ну 40 процентов - это вообще нонсенс.
водный 57 написал 11.02.2018 05:08
Совсем камуняки срану довели до маразма.
888888888888888
ой не скажи-я с ВО технарь,и то нахожу теорию плоской земли как минимум непротеворечивой
Завидонов Никодин написал 11.02.2018 04:22