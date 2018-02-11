Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дети уже затрудняются назвать форму земли

Опубликовано 11.02.2018 в разделе комментариев 9

Выступление Александры Печёнкиной [ОКП] на митинге АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ-2018



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1117 написал 11.02.2018 12:14
Детей опускают до уровня мозгового развития сортирного Карлика?
Ответить
Re: вот ведь странно - водный 57 написал 11.02.2018 05:08
Петров написал 11.02.2018 12:04
"ой не скажи-я с ВО технарь,и то нахожу теорию плоской земли как минимум непротеворечивой"
==================================
Ты не технарь - ты м.удак!
Ответить
Долой Религию!!!Стань Атеистом!!!
Лис написал 11.02.2018 11:16
Креационизм-это теория о постоянной деградации(инволюции).Атеизм-это теория о постоянном развитии(эволюции).Атеист-это Человек,который верит в безграничные возможности человеческого Разума и имеет самостоятельное критическое мышление.
Ответить
Re: Совсем камуняки срану довели до маразма
гы написал 11.02.2018 10:50
Ну главное тебя не довели. Как был с придурью, так и остался, ничего с тобой не изменилось.
Ответить
"NASA | Fiery Looping Rain on the Sun" is COMMENTED anew
Советую посмотреть и послушать на ютубе написал 11.02.2018 08:57
Комментируются ТРЕЩИНЫ неба в короне солнца снятые обсерваторией солнечной динамики NASA.
Трещины Неба, Карл!
Ответить
некоторые вещи не объяснимы с точки зрения материализма
макробий4-5 написал 11.02.2018 08:13
Это для кого как!
Утверждают, что невозможно доказать, что бога нет.
Докажите, что гузядуна в шляпе нет.
Нет ничего глупее абстрактных доказательств.
Ответить
Re: вот ведь странно
Завидонов Нигодин написал 11.02.2018 06:00
Ну это уже склонность к метафизике у пожилых. А вот школьники еще до таких умозаключений на основе своего жизненного опыта не дошли, поэтому усе школьники знают, що земля круглая.
Ну 40 процентов - это вообще нонсенс.
Ответить
вот ведь странно
водный 57 написал 11.02.2018 05:08
Да кто поверит этой тупице-Печенкиной, що 40 процентов детей-школьников не знают, що Земля круглая.
Совсем камуняки срану довели до маразма.
888888888888888
ой не скажи-я с ВО технарь,и то нахожу теорию плоской земли как минимум непротеворечивой
Ответить
(без названия)
Завидонов Никодин написал 11.02.2018 04:22
Раскрыть комментарий
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дети уже затрудняются назвать форму земли
Дети уже затрудняются назвать форму земли
11.02.2018
Анатолий Баранов: Когда умрёт КПРФ?
Анатолий Баранов: Когда умрёт КПРФ?
10.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин призвал провести зачистку всего (11)
Бойся приезжего мужчины средних лет (1)
США поддерживают авиаудары Израиля по Сирии (0)
Свобода слова больше не распространяется на граждан РФ (4)
Дети уже затрудняются назвать форму земли (9)
Роскомнадзор опубликовал инструкцию по употреблению блинов (3)
Политический неудачник Навальный снова разворошил правительственное гнездо (11)
КНДР нашла способ сохранить мир во всем мире (8)
Что делает Сергей Бабурин среди "генетического отребья"? (25)
Дерипаска подал в суд на Рыбку, а досталось Самовыдвиженцу (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Две беды
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: За "бабки" готовы ВСЁ продать
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Неправильное, стыдное решение принято по Олимпийским
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Семинар, как всё обстояло
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss