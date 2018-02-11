Свобода слова больше не распространяется на граждан РФ

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс пообещал оценить поведение и высказывание российских спортсменов после Олимпиады, его возмутило высказывание бронзового призера шорт-трек Семена Елистратова.
Семен Елистратов, ставший третьим в соревнованиях на 1 500 метров, посвятил свою медаль товарищам по команде, отстраненными от Игр решением МОК. Семен назвал отстранение российских спортсменов подлым и мерзким.
Марк Адамс пригрозил российских спортсменам санкциями за неосторожные на его взгляд высказывания: "У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому МОК будет доложено о соблюдении буквы и духа закона".
- МОК давно уже следовало арендовать сектор на базе в Гуантанамо, куда помещать неблагонадежных спортсменов из России и вообще российских граждан, позволяющих себе неосторожно высказываться или просто подозрительных, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.
Лоиглжиилоижло написал 11.02.2018 12:30
В кои веки товарисчу Метику скажу спасибо за цитату, ибо сам бы не сподобился:
"...Неприязни: Хачи, нерусские.
Русских выжимают, вокруг китайцы, японцы, Черные. Русские вырождаются как нация.
(С папой обсуждение за столом - как мы будем противостоять им. Что с этим делать. У наших полтора ребенка а у тех очень много детей в семьях)
Не любит смуглых и темных. Только белых. Алиса очень красива и он даже не притронулся к ней. - Фу, мулатка! хотя она явно проявляла внимание к нему. Еврейка - значит, у нее все время чешется пися, и она неразборчива в половых связях!"
Чистой воды агентурка-ориентировка - компромат полученный в ходе спецоперации.
Ясен перец, что девачка - чапман внутреннего пользования, а ейная "книга" - предварительный вброс.
От кого - известно: АП(Вайно-Кириенко).
Ключевая мысль тут - как быть дальше? Мысль высказываемая за спиной Самого. Высказываемая до публикации фейкового "досье", т.е. - ставящая под сомнение адекватность ВВП сложившейся ситуации.
Есно, имела место быть и реакция означенных нацменов на антисемитский расизм-тире-русский фошизм.
Само-собой конкретно дерипаску публично-показательно не тронут: как Наше Фсьо пришло к власти у семьи запротоколированнно.
Приходько - х.з.
Но палюбе - растечься непримиримой оппозиции есть на чем.
...но об казахстане-с.корейе оно спокойнее будет.., - вы ужж подумайте...
крышнам написал 11.02.2018 12:13
пусть на санках и конечках катаются за свой счет великовозрастные дебилы.
Ждьждьджьддь написал 11.02.2018 11:24
Чиновник просто постарался соответствовать обычаям и традициям, принятым на родине омедаленных патриотов своего ремесла, - у роскомнадзора к нему притензиеф наверняка нет.
А нащот резервации отдельного блока в Гуантанамо для туземцев из "этой страны" вы б г-н главред уж лучше промолчали б, а то ить как бы не подхватились бы, б.
Лис написал 11.02.2018 11:04