Свобода слова больше не распространяется на граждан РФ

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс пообещал оценить поведение и высказывание российских спортсменов после Олимпиады, его возмутило высказывание бронзового призера шорт-трек Семена Елистратова.

Семен Елистратов, ставший третьим в соревнованиях на 1 500 метров, посвятил свою медаль товарищам по команде, отстраненными от Игр решением МОК. Семен назвал отстранение российских спортсменов подлым и мерзким.

Марк Адамс пригрозил российских спортсменам санкциями за неосторожные на его взгляд высказывания: "У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому МОК будет доложено о соблюдении буквы и духа закона".

- МОК давно уже следовало арендовать сектор на базе в Гуантанамо, куда помещать неблагонадежных спортсменов из России и вообще российских граждан, позволяющих себе неосторожно высказываться или просто подозрительных, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.