США поддерживают авиаудары Израиля по Сирии

Администрация Трампа выступила с поддержкой действий Израиля, который накануне нанес ряд авиаударов по территории Сирии. Заявление Белого дома цитирует Haaretz.

«Израиль — верный союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право на защиту от сирийской армии и ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и начать работать над достижением мира в регионе», — говорится в заявлении.

В ночь с 9 на 10 февраля ВВС Израиля сбили беспилотник, нарушивший границы страны. В Тель-Авиве заявили, что он принадлежал Ирану и был запущен с территории Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по ряду объектов в соседнем государстве. Ответным огнем сирийские ПВО сбили один из атакующих самолетов, истребитель F-16.

- Израиль сбивает беспилотный аппарат, объявляет что он иранский и запущен с территории Сирии, поэтому наносит авиаудар по Сирии, - отмечает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Оставим в стороне вопрос, был ли вообще мальчик, то есть беспилотник. Не будем справшивать, какую угрозу он мог нести для Израиля. Но если БПЛА иранский, то почему израильская авиация наносит удар не по Ирану, а по Сирии, с территории которой кто только не действует? В чем тут состоит "оборона"? Вообще как давно с территории Сирии кто-либо наносил удар по Израилю - и сколько раз за последний, скажем, год Израиль наносил удары по Сирии? Вообще до того ли сейчас Дамаску, чтобы воевать с Израилем? И последний вопрос - не стоит ли по этому случаю обнулить все результаты российских спортсменов на олимпиаде в Южной Корее?