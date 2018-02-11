Бойся приезжего мужчины средних лет

Прокуратура Москвы составила социальный портрет среднестатистического преступника в городе - таковым является мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием, не являющийся жителем столицы: "Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84%), со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%), в возрасте 30-49 лет (50%)", - отмечается в материалах прокуратуры.

По статистике, две трети преступлений в Москве составляют кражи или мошенничества. Число насильственных преступлений - убийств или причинения тяжкого вреда здоровью, наоборот, стабильно снижается - число регистрируемых убийств и покушений на убийство в столице сократилось с 447 в 2012 году до 315 в минувшем.

- Ну, осталось обождать еще лет с десяток, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И средний преступник станет совсем уж старенький, убить и тем более изнасиловать никого не сможет, и даже со стыренным кошельком далеко не убежит. На этом преступность и закончится.