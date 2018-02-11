"Путин призвал провести зачистку всего"

Путин заявил, что что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед. Об этом глава государства заявил на съезде РСПП, передает ТАСС: «И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный».
Вот уж радостная весть!
Все, все надо зачистить, что мешает экономике развиваться!
Думаю, для решения этой задачи наиболее эффективным способом, следует вооружить представителей "органов" пулеметами.
Минэкономики, Минфин, Центробанк - штаты огромные, раздутые. Стрелковое оружие не справится. Стволы будут быстро нагреваться, их будет распирать, патроны клинить... Нет, только пулеметы. Или еще лучше - АГС. По площадям. Особенно - по площади Свободной России. Там можно и огнеметы.
Неплохо также проводить молитвенный ужин с приглашением наиболее видных представителей власти и бизнеса. Меню - из минимальной продовольственной корзины. Потом что-нибудь неконвенционное. Иприт. Зарин. Молитва - в конце, за упокой.
Лучше всего проделать все Великим постом. Строго, уверенно. И на Страстной неделе - референдум о доверии. Самому. Самовыдвиженцу. Два варианта ответов: "Доверяю" и "Распни его". По традиции...
А.Б.
зритель написал 11.02.2018 12:48
Это же политический троллинг. Недавно тоже смешно было смотреть как "путин" ЗАТРОЛЛИЛ РУСАЧКА-РАБОТЯГУ, пообщался с рабочими "Ростсельмаша".
Там слово взял некто Саша Романчук, работяга с завода...
Саню подобрали маленького роста, чтобы Путин нормально на его фоне смотрелся, а рядом поставили рослую даму, то ли из ФСО, то ли из местных Наших...
Вот Путин и спрашивает Саню: Ты женат???
Саня затравлено отвечает: Нет...
А Путин ему показывает на эту девку, которая на голову выше Сани и Путина: У вас тут девушки красивые, давай, женись быстрее...
И ребенка сразу заводи и будете получать поддержку за первого ребенка, а потом заводи быстрее второго и третьего, мы тебе тогда ипотеку под низкий процент дадим, Саня...
Путину надо было бы спросить не про женат ли Саня, а есть ли хотя бы у Сани девушка...
Откуда у русачка-работяги в наше время может быть девушка, а тем более жена...
У Сани может быть только очень зрелая РСПешка, да и в этом я сильно сомневаюсь...
Я вот так и представил работягу Саню, который подходит к какой-нибудь Ростовской высокой и стройной молодой даме и говорит: Выходи за меня замуж, нам на первого ребенка пособие платить будуть, а после рождения третьего дадут ипотеку под низкий процент!!!
что мешает написал 11.02.2018 12:45
- пока не поздно - учите физику химию и прочие жизненно важные науки и выбросьте из головы надежды на добрых царей, демократов, всесильный рынок и бескорыстных церковников..
это мой вам дружеский совет.
стоик1117 написал 11.02.2018 12:33
Лис написал 11.02.2018 12:27
кратно забаненыйСлучайный прохожий написал 11.02.2018 12:25
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Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться
(Крылов.Зеркало и обезьяна)
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И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (От Матфея 7.3)
В данном случае Путин прав написал 11.02.2018 12:19
Других вариантов Бог не дал. Зачищать надо все начиная с "фундаментальной науки"! Небо суть КАМЕНЬ-Утопленник, и Ангелы Его ВИНТОВЫЕ Дислокации.
Татьяна Цапкова написал 11.02.2018 12:14
гы написал 11.02.2018 12:13
крышнам написал 11.02.2018 12:12
Денежная масса должна быть неизменной только тогда будет нормальная экономика а не как сейчас помоечно-инфляционная. ведь инфляция ударяет прежде всего по бедным и самым ответственным которые сделали накопления а а политика ЦБ печатать свои фантики попросту грабит бедных больше всего. В конечном итоге все остатки рублей уходят в доллары и мы видим очередной крах рубля.
недоумевающий читатель написал 11.02.2018 12:11
но написал 11.02.2018 12:10