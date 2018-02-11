"Путин призвал провести зачистку всего"

Путин заявил, что что российские власти настроены провести зачистку всего, что мешает экономике двигаться вперед. Об этом глава государства заявил на съезде РСПП, передает ТАСС: «И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центробанк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный».

Вот уж радостная весть!

Все, все надо зачистить, что мешает экономике развиваться!

Думаю, для решения этой задачи наиболее эффективным способом, следует вооружить представителей "органов" пулеметами.

Минэкономики, Минфин, Центробанк - штаты огромные, раздутые. Стрелковое оружие не справится. Стволы будут быстро нагреваться, их будет распирать, патроны клинить... Нет, только пулеметы. Или еще лучше - АГС. По площадям. Особенно - по площади Свободной России. Там можно и огнеметы.

Неплохо также проводить молитвенный ужин с приглашением наиболее видных представителей власти и бизнеса. Меню - из минимальной продовольственной корзины. Потом что-нибудь неконвенционное. Иприт. Зарин. Молитва - в конце, за упокой.

Лучше всего проделать все Великим постом. Строго, уверенно. И на Страстной неделе - референдум о доверии. Самому. Самовыдвиженцу. Два варианта ответов: "Доверяю" и "Распни его". По традиции...

А.Б.