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Московский листок

Зачем Грудинин повторяет зады агитации за Горбачева и Ельцина?

Опубликовано 11.02.2018 в разделе комментариев 2

выборы зюганов цик явка грудинин

Как видите, я вполне спокойно даю рекламный ролик кандидата в президенты от КПРФ, поскольку вовсе не боюсь "наиграть" лишние голоса П.Н.Грудинину - это не только мне не нужно, но и ему тоже.

У Грудинина есть сильные стороны, есть вопросы, в которых он не просто хорошо разбирается, но и может продемонстрировать некоторые успехи. Ну, например, явный успех муниципальной реформы в отдельно взятом поселке Совхоза имени Ленина. Администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области арендует себе административное здание у ЗАО "Совхоз Имени Ленина". То есть не Грудинин платит власти, а сама власть платит Грудинину и за аренду, и за коммунальные услуги! То есть мы все платим, из бюджета на местное самоуправление.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3500305739615000011

И не мало так платим - 1 миллион 600 тысяч рублей в год одной аренды. Я вот не понимаю, чем его избыточные расходы власти смущают? Ему-то от этого сплошной доход.

Ну и на фоне недавно обнаружившейся испанской недвижимости, всяких счетов и прочего, разговоры о будущем аскетизме Грудинина, когда его выберут президентом, выглядят, мягко говоря, неубедительно. Явно не Мухика, реально отдававший 90 процентов президентского жалования на благотворительность, а сам живший более чем скромно.

Ну или с чего он принялся рассуждать на тему ведомственного здравоохранения? Во-первых, эту тему поднимали все предыдущие главы государства, начиная, как минимум, с Горбачева. Тот тоже начал разглагольствовать на тему отмены льгот - в то время его дочь работала на кафедре организации здравоохранения Второго мединститута, там же трудился и тогдашний зять первого и последнего президента СССР. Отсюда, видимо, и разговоры об отмене привилегий в виде "кремлевской медицины".

Но 4-е главное управление Минздрава при этом никуда не делось, и сам Горбачев в районную поликлинику не пошел, так и остался приписан к поликлинике на улице Заморенова. 

Да и как было разрушить систему "кремлевского" здравоохранения, если все высшее руководство могло лечиться там и только там? Выезжать на лечение за границу, к вероятному противнику, тогда еще не начали. Тут даже вопросы секретности и сохранения гостайны имели значение - одно дело, когда вся картотека на носителей гостайны в одном месте, а другое - разбросана по всей Москве. 

Опять же "кремлевская медицина" не имела в своем распоряжении ни специализированных клиник, ни научных кафедр - она лишь имела возможность привлекать любого специалиста для консулитирования или лечения своих высокопоставленных пациентов. Да, были хорошие и удобные поликлиники, качественные больницы, вежливый персонал в тапочках, но это - общий профиль. Все специалисты были привлеченные. Что это значит? Что потребности "кремлевской медицины" тащили за собой всю систему здравоохранения.

К примеру, у пожилых мужчин, каковыми были все члены Политбюро, очень часто страдает мочеполовая система. Отсюда - особое внимание к проблемам урологии. Но академик Лопаткин, лечивший Брежнева и всех остальных, вовсе не сидел в "кремлевке" - он возглавлял Институт урологии, оснащенный так качественно, что удивлялись сами зарубежные специалисты, монтировавшие там разное западное оборудование - сами они себе подчас такого позволить не могли. И лечились в институтской клинике, разумеется, не члены Политбюро, а вполне рядовые граждане.

Та же история с академиком Чазовым. Он и все 4-е главное управление возглавлял, и минздрав СССР одно время. Но сидел-то он в Институте кардиологии, знаменитом Кардиоцентре, и развивал не "кремлевскую" медицину, а всю кардиологию целиком.

Система, может, и не идеальная, но заинтересованность высших руководителей страны в развитии медицины - очевидная. Главный врач общается напрямую с Главным пациентом и формулирует потребности отрасли, держа, иногда, буквально за причинное место.

Ельцин тоже начинал с борьбы с привилегиями, ездил один раз на трамвае и, говорят, заглядывал в районною поликлинику. Тоже один раз.

Но именно при нем появилась тенденция лечить сложные случаи у видных деятелей и просто богатых людей за границей. Оперировались на сердце за рубежом и Черномырдин, и Примаков, и Маслюков. Операция коронарного шунтирования, которую сделал Ельцину доктор Акчурин в Кардиоцентре была обставлена как PR-акция государственого значения. Хотя к тому времени такие операции в плановом порядке делались тысячами. Вот только у нас лет на 20 позже, чем в США.

С тех пор любые мало-мальски серьезные медицинские манипуляции "хозяева жизни" или "граждане первого сорта" стали делать за границей. С точки зрения личной безопасности это, вероятно, было даже удобней. А о государственной безопасности всерьез уже никто не думал.

Да что там, даже Леша Навальный ездил лечить подбитый глаз в Испанию. А что не в институт Гельмгольца, кстати?

"Кремлевская" медицина, правда, сохранилась, но ей пользуются уже те представители госаппарата, кому лечиться за границей "не по чину" и не по карману - грубо говоря, секретарши, помощники и замы начальников отделов. Разумеется, их лоббистские возможности по улучшению "кремлевского" здравоохранения приближаются к нулю. Ну и теперь в "кремлевке" может лечиться любой - были б деньги. А если денег нет, то какая разница? Не те времена, чтоб богатые благотворители строили больницы...

И вот что предлагает ликвидировать кандидат в президенты от КПРФ (кстати, депутаты которой все приписаны к "кремлевке") П.Н.Грудинин? 

Руководитель его предвыборного штаба Зюганов вообще постоянно проживает в санатории "Снегири" Администрации президента, и постоянно пользуется услугами "кремлевского" оздоровления. Когда отдает богу душу депутат от КПРФ, прощание с ним происходит, как правило, в траурном зале кремлевской больницы на Рублевке - там их лечат, там и провожают в последний путь. 

Правда, медицине от таких пациентов проку уже мало - ну чем может помочь, скажем, Кардиоцентру тот же Зюганов? Хоть и руководит партией, но не генсек, однако.

Ликвидировать? Отправить Зюганова в сельскую амбулаторию поселка Снегири Истринского района Московской области? Ну хоть покажите видному деятелю, где она находится... Хотя нет, не надо. Человек пожилой, увидит - расстроится, захворает еще...

Кстати, а вот П.Н.Грудинин наверняка знает, где у него в поселке находится амбулатория - потому что "Амбулатория Совхоза им. Ленина" платит его управляющей компании почти полмиллиона рублей за услуги...

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0348300178013000006

Все это к чему? Да к тому, что понятно - претворять в жизнь эти лозунги Грудинин, конечно, и не думает. Во-первых, ему в президенты и "не светит", и самому не надо. Ну а если вдруг... то посмотрите, как исполняли аналогичные свои лозунги борцы с привилегиями предыдущего периода - Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев, опять Путин.

Грудинину легче - с него никто и не спросит. И он это прекрасно понимает. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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насчет заморенова
--- написал 11.02.2018 17:16
1-я пл-ка 4-го главного была на арбате.
там и наблюдалось высшее руководство.
а на заморенова - 2-я.
она - для мелочи пузатой.
главврачом там, кстати, был однофамилец главреда.
любимец чазова.
окончил дни свои печально.
алкоголь и опухоль мозга.
сынок его, сyкa, тезка мой, тюлюхентный мальчик, коронным номером которого было сбацать для гостей на фортепиано "бухенвальдский набат" ("люди мира, на секунду встаньте..."), мигом перекрестившийся в воровскую веру, выселил отца с матерью из хорошей квартиры на ленинградке в халупу, где от непотушенной сигареты в.а. они и сгорели.
тетьвера, которой еще б жить да жить, задохнулась сразу, а в.а., дни которого и так были сочтены, прожил еще неделю.
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мощная реклама....
bn написал 11.02.2018 16:51
Реклама Грудинина очень мощная,действительно напоминает Ельцинскую, самое отвратительное, что человек продекларируюший добросовестное хозяйствование, оказался банальным махинатором....да-с печально,присвоил паи стоимостью в два миллиона,земелька около Москвы дорогущая, не то что например где нибудь в Замухранске, такие сделки проворачиваются явно под мощнейшей крышей, т.е. так нужно понимать что он директор этого ЗАО, ну а кто действительный собственник землицы???? Кто настоящий кукловод этой истории????Такая предвыборная реклама непо плечу выращивателя клубники????
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11.02.2018
Зачем Грудинин повторяет зады агитации за Горбачева и Ельцина?
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11.02.2018
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