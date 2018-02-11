Недалеко от подмосковного Раменского разбился Ан-148 с пассажирами на борту

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. Борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово», летел с 65 пассажирами и шестью членами экипажа. Выживших нет.
Версия столкновения в воздухе с вертолетом "Почты России" опровергнута ведомством: «У «Почты России» нет вертолетов. Весь наш авиапарк - два самолета ТУ-204. С ними все в порядке». Однако неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна.
Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья в производство ГСУ СК РФ.
Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был новым и летал около восьми лет, ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, и на зарубежных направлениях. Затем воздушное судно было передано «Саратовским авиалиниям» в рамках соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа.
NazarKovan написал 11.02.2018 22:31
с. к. о..т..о. в..е.. д написал 11.02.2018 21:02
Что это? написал 11.02.2018 20:24
((( норд - ман ))) написал 11.02.2018 19:11
Или взрыв в воздухе, то ли действительно столкновение.
Зомбоящик пыжится гнать на конструкторов "Антонова" - типа, есть нарекания, система управления "неочевидна для пилота" и т.д.
Короче - с вероятностью в 99% как во всем остальном: ВСЁ, за что взялись руками комми-чекисты - превращается в дерьмо.
Итого: НЕ МЕШАЙТЕ РАШКЕ ПАДАТЬ!
А чтобы не оказываться в такой ситуации - НЕ ПРИСЛОНЯЙТЕСЬ!
Или сдохнете сами, или от чужой крови не отмоетесь.
Маст дай!
ввиду того написал 11.02.2018 18:49
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вот так как то?второго?