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Московский листок

Недалеко от подмосковного Раменского разбился Ан-148 с пассажирами на борту

Опубликовано 11.02.2018 в разделе комментариев 5

катастрофа самолет

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. Борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово», летел с 65 пассажирами и шестью членами экипажа. Выживших нет.

Версия столкновения в воздухе с вертолетом "Почты России" опровергнута ведомством: «У «Почты России» нет вертолетов. Весь наш авиапарк - два самолета ТУ-204. С ними все в порядке». Однако неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. 

Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья в производство ГСУ СК РФ.

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был новым и летал около восьми лет, ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, и на зарубежных направлениях. Затем воздушное судно было передано «Саратовским авиалиниям» в рамках соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
NazarKovan написал 11.02.2018 22:31
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Редкостная падаль эти русские
с. к. о..т..о. в..е.. д написал 11.02.2018 21:02
Неудивительно, правда? Самолет наеб. нулся с поголовьем, а руснявая падаль сама себе пишет-сама себе отвечает. Русская падаль и от имени хохлов пишет. Что тут сказать, если говнонутро русака неизменно и низменно, сброд, всего то личинки папаш пидоров и мамаш подзаборных шалав, - русский сброд , архимерзкий и архивонючий говноэтнос. Вона пишет тута х.ета одна, все хоронит врагов. Да сдохни ***** вместе со всей своей скотовыблядским русской падалью как вЗадорнов....:) ступай.. :)
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Re: это как!?-это света, каклопроститут , ники нордман и прочее ***** использующее.
Что это? написал 11.02.2018 20:24
Пшел вон с русского сайта. Помни, что 2018 год ты не переживешь...
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РЕ - взрыв был в воздухе
((( норд - ман ))) написал 11.02.2018 19:11
Уже по зомбоящику свидетели говорят - "хлопок", потом на землю уже отдельные обломки летели.
Или взрыв в воздухе, то ли действительно столкновение.
Зомбоящик пыжится гнать на конструкторов "Антонова" - типа, есть нарекания, система управления "неочевидна для пилота" и т.д.
Короче - с вероятностью в 99% как во всем остальном: ВСЁ, за что взялись руками комми-чекисты - превращается в дерьмо.
Итого: НЕ МЕШАЙТЕ РАШКЕ ПАДАТЬ!
А чтобы не оказываться в такой ситуации - НЕ ПРИСЛОНЯЙТЕСЬ!
Или сдохнете сами, или от чужой крови не отмоетесь.
Маст дай!
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это как!?
ввиду того написал 11.02.2018 18:49
Однако неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна.
--------
вот так как то?второго?
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