Недалеко от подмосковного Раменского разбился Ан-148 с пассажирами на борту

В воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс №703 сообщением «Домодедово» – Орск. Борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Домодедово», летел с 65 пассажирами и шестью членами экипажа. Выживших нет.

Версия столкновения в воздухе с вертолетом "Почты России" опровергнута ведомством: «У «Почты России» нет вертолетов. Весь наш авиапарк - два самолета ТУ-204. С ними все в порядке». Однако неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна.

Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолета «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья в производство ГСУ СК РФ.

Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был новым и летал около восьми лет, ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, и на зарубежных направлениях. Затем воздушное судно было передано «Саратовским авиалиниям» в рамках соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа.