В бой идут одни старики

На Брянщине готовятся к мобилизации. Жителям области, даже тем кому далеко за 40-45, которых не трогали военкоматы по 15-20 лет, несмотря что, они с детьми, болезнями ипотекой, кредитами и работой стали приходить повестки из военкомата или звонки типа явиться в военкомат для получения МОБИЛИЗИЦИОНОГО предписания, в котором сказано что в случае объявления мобилизации они обязаны без повестки с вещами, кружкой, ложкой и сухпайком явится в сборный пункт, для уклонистов от мобилизации после приказа Путина статья УК РФ!

Сейчас запасникам надо ждать повестки для мобилизации, а так только приказ Путина - и в путь!

Типа в связи с событиями на Украине подняли возраст нахождения в запасе младших офицеров с 45 до 60 лет и всем надо быть готовым к призыву по мобилизации в любой момент.

От военных сборов освобождаются:

а) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;

б) сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации;

Тут следует напомнить, что неявка по повестке в военкомат карается так:

Неисполнение требований предписания карается в соответствии со статьей 21.5 КоАП предупреждением или штрафом до 500 рублей...