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Московский листок

В бой идут одни старики

Опубликовано 12.02.2018 автором Владимир Брянский в разделе комментариев 3

В бой идут одни старики

На Брянщине готовятся к мобилизации. Жителям области, даже тем кому далеко за 40-45, которых не трогали военкоматы по 15-20 лет, несмотря что, они с детьми, болезнями ипотекой, кредитами и работой стали приходить повестки из военкомата или звонки типа явиться в военкомат для получения МОБИЛИЗИЦИОНОГО предписания, в котором сказано что в случае объявления мобилизации они обязаны без повестки с вещами, кружкой, ложкой и сухпайком явится в сборный пункт, для уклонистов от мобилизации после приказа Путина статья УК РФ!

Сейчас запасникам надо ждать повестки для мобилизации, а так только приказ Путина - и в путь!

Типа в связи с событиями на Украине подняли возраст нахождения в запасе младших офицеров с 45 до 60 лет и всем надо быть готовым к призыву по мобилизации в любой момент.

От военных сборов освобождаются:

а) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями на период мобилизации и в военное время;

б) сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации;

Тут следует напомнить, что неявка по повестке в военкомат карается так:

Неисполнение требований предписания карается в соответствии со статьей 21.5 КоАП предупреждением или штрафом до 500 рублей...



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Эрменгельдт написал 12.02.2018 00:46
Неет в запасе младшие офицеры состояли до апреля 2014 года до 55 лет с 1 апреля 2014 - до 60. Неважно после военного училища и скольких то лет офицерскй службы или после военнной кафедры гражданского Вуза. не офицеры -рядовые сержанты прапорщики) пока до 50 лет но осведомленные поговаривают что после выборов "краснобилетчики" будут состоять в запасе до 55 лет. Кому 40-45 лет, они то призивов 1990-1995 годов, постсоветскиепризывы в общем-то те кто при Устинове и Соколове уже списаны по старости.те кто при Язове = им 45-50 лет. Еще не списаны но и не подлежат призыву на сборы не считая крайних случаев. УЖ призывавшиеся при Грачеве никак не думали что их потом на сборы будут тягать как и их отцов, вроде с Америкой стали Бхай Бхай, коммунизьма, который надо охранятьтьот империалистов больше нет...
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На что это похоже...
**** написал 12.02.2018 00:45

https://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001250/1250787.jpg
.
https://www.smartech.ee/ab_images/514568.jpg
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(без названия)
вояки чудят написал 12.02.2018 00:26
Вояки решили потроллить брянских мужчиков. Весело, учитывая что сейчас мужички редко кто проживает больше 50 лет. Этих доходяг для чего тащить на убой, они и так естественным путем убудут. Думаю мужички просто не обратят на этот троллинг внимание. В конце Брянский правильный вывод делает, хотят срубить с мужичков бабла, скорее всего это и есть цель троллинга.
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