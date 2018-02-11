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Московский листок

ОКП постановила не участвовать в выборном фарсе

Опубликовано 11.02.2018 в разделе комментариев 9

ОКП постановила не участвовать в выборном фарсе

Вчера пленум ЦК Объединенной коммунистической партии (OКП) принял пoстанoвление об отношении к проходящим выборам президента РФ.

В частности, в постановлении сказано: "...президентские выбoры при нынешнем буржуазнoм закoнoдательстве и слoжившейся пoлитическoй практике на деле являются фoрмальнoй прoцедурoй переназначения действующегo главы гoсударства. К сoжалению, так называемая системная парламентская «oппoзиция» в лице КПРФ с таким пoлoжением вещей не тoлькo смирилась, нo и научилась извлекать из негo дивиденды и преференции для себя, пo сути заключив с властью негласный «пакт o ненападении», oтказавшись oт бoрьбы за реальную власть и права трудящихся".

Пленум постановил: "категoрически не пoддерживать свoими гoлoсами действующегo президента Путина и буржуазных кандидатoв".

- Поскольку все имеющиеся на сегодня кандидаты в президенты являются буржуазными, то постановление выглядит недвусмысленно, - комментирует новость главый редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, являющийся также секретарем ЦК ОКП. -  Однако в постановлении не достаточно четко прописан алгоритм действий, а также сказано, что бойкот при существующем законодательстве е может повлиять на результат выборов. Досадно, что моя партия повторяет зады пропаганды с прошлых выборов - власти уже официально заявили, что идущие выборы будут также иметь плебисцитарный характер, то есть при достаточной явке около 70 процентов станут и голосованием о бесконечном доверии народа к президенту Путину и действующей власти. То есть имеют шанс стать последними выборами по существующим правилам, когда хоть формально, но возможна альтернатива. И вот тут на результат явка и может повлиять - не на избрание Путина, которое предопределено, а на последующую судьбу российской демократии или того, что от нее осталось. По сути получается - пришел на выборы, значит, уже проголосовал за несменяемость власти. Чья бы фамилия не была отмечена тобой в бюллетене. 



Рейтинг:   4.73,  Голосов: 15
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Всего комментариев к статье: 9
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я на выборы не собираюсь и так
не ужели написал 12.02.2018 00:38
А вот что коммуняки до сих пор существуют не в курсе. Думал эти реликты в прошлом остались.
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(без названия)
Наталия написал 12.02.2018 00:35
Каждый, не пришедший на выборы, тем самым, отдает свой голос за действующего президента и существующую власть.
При существующей выборной системе именно неявка избирателей обеспечивает максимальный простор для манипуляций с подсчетом голосов.
НЕЯВКА ПРОТЕСТНОГО ЭЛЕКТОРАТА - ЭТО ЕГО САМОСТРЕЛ.
БОЙКОТ - ВЫГОДЕН ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ.
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без заголовка.
В.В.Ларионов забаниваемый написал 11.02.2018 21:43
В сложившейся ситуации- единственно верное решение.
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подлинная
причина написал 11.02.2018 19:57
несменяемости и парадигмы и власти в устойчивом холопстве масс. И НИКАКИМ постановлением из этого ... материала пулю не отлить. Потребыдло - обеспечит явку хоть кому и хоть сколько. Честь и Гордость - это не съедобно - Протеста НЕ будет.
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Re: Солидарен!!!
Ну почему же? написал 11.02.2018 19:22
Не только. Еще - хапнуть.
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дошло, наконец ...
СтарпЁр написал 11.02.2018 17:48
лучше поздно, чем никогда
***
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Не легитимному Путину в любом случае нужна явка!
5.Дубина написал 11.02.2018 17:44
Хоть 100% граждан РФ, которые придут на выборы, проголосуют против путина, его подельники из ЦИКа объявят о победе путина.
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Солидарен!!!
Лис написал 11.02.2018 17:37
На все 100%!Вурдалаки из ОПГ"Путин" ни о каком развитии страны и не думают.У них только единственная цель-остаться у власти любой ценой.
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(без названия)
стоик1117 написал 11.02.2018 17:37
Если сортирный Карлик не сгодился даже жене, остальным он тем более не нужен?
.
сортирному Карлику пора к следователю с повинной, если честь еще сохранилась?
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