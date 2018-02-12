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Московский листок

Сегодня и я не против памятного знака на месте убийства Немцова…

Опубликовано 12.02.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

коррупция путин немцов доклады
Сегодня и я не против памятного знака на месте убийства Немцова&#8230;

27 февраля третья годовщина со дня покушения на Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту столицы.

Как говорят, аккурат напротив служебного кабинета Владимира Владимировича в Кремле.

Инициативная группа направила в собянинскую мэрию очередную петицию об установке памятного знака на месте убийства непримиримого оппонента президента.

Я виделся с неистовым БЕНом один раз. Брал по заданию редакции интервью с лидерами ведущих партий накануне выборов в Годуму в декабре 2003 года. А он был сопредседателем фракции СПС.

Но уже тогда «серый кардинал Кремля» Сурков-Дудаев сколачивал четырехпартийнную Думу при монополии «Партии жуликов и воров». Поэтому правых, как и «яблочников», в нее попросту не пустили.

Но в целом отношение было критическое - скрывать не буду. Еще с тех времен, когда Ельцин фактически объявил его своим преемником. В общем, находились мы фаворитом в противоположных политических лагерях.

Три года назад я поддерживал идею поставить на роковом месте памятную табличку. Но, скорее, в ироническом смысле. Как предостережение женатым мужикам не гулять по ночам с девочками легкого поведения.

А сегодня всерьез считаю: такой знак нужен, как напоминание, что это злодейское преступление до конца не раскрыто.

Да, состоялся суд присяжных над исполнителями, они получили большие сроки. Но не установлены и не привлечены к суду заказчики. Не допрошены важнейшие свидетели из ближайшего окружения Рамзана Кадырова.

Но и это еще не все. Следствие почему-то сразу отпустило домой в Киев главную свидетельницу покушения Анну Дурицкую, на глазах которой негодяи расстреляли ее спутника.

Не найден и пистолет, из которого в него стреляли. А это в пользу версии о том, что его убили в другом месте, а потом тело подвезли на машине и положили на мост.

Все же сразу отметили отсутствие крови на дорожке, где он лежал. Так после четырех выстрелов в упор не бывает. Была бы лужа крови.

Независимые эксперты заявили: здесь затевается какая-то игра, где главный свидетель... лишний. Знамо дело, она на суд и не явилась.

И даже не это главное. А то, что наш самый гуманный суд в мире постеснялся задать киллерам простейший вопрос: зачем вы лишили жизни свою жертву? Каковы были причины? Они не установлены.

«Дали денег» это не мотив. Но даже по нашим гуттаперчевым законам, если в деле не установлены мотивы преступления, злой умысел, не названы причины, то нет и самого состава преступления.

Борис Немцов разоблачал многих, в том числе «Газпром» за коммунальный грабеж. Вот что он писал:

«Газпром» - личный бизнес Путина. Всё управление компании близкие ему люди. Его правительство постоянно повышает тарифы на газ. Так что в высокой степени ежегодно растущие платежи - это результат целенаправленной политики Путина по увеличению доходов «Газпрома» и его руководителей… За 14 лет тарифы на коммунальные услуги для населения выросли в 20 раз».

Я же независимо писал о том, что за последние 15 лет наша квартплата выросла в… 30 с лишним раз! При «расстрельщике Ельцине» мы отдавали за квартиру 300 руб. в месяц. А при гаранте с рейтингом под 90% из нас ежемесячно вытряхивают свыше 9 тысяч!

Куда уж дальше-то? А дальше ввели жульнические поборы за «капремонт дома» и плату за вывоз мусора. После 18 марта ждем налогов на унитазы и дачные сортиры.

А еще Борис Ефимович клеймил приближенных к президенту олигархов за хищения при строительстве объектов сочинской Олимпиады.

Он задался вопросом: почему она стала самой дорогой в мире - 50 млрд. долларов.? Ответ у него получился такой: на все про все истратили 20 млрд., а 30 млрд. разворовали.

Его независимые доклады вышли отдельными брошюрами и по сей день на сайте «Путин.Итоги.ру». Не признаны судом клеветническими или экстремистскими и не запрещены.

Так что, казалось бы, бери любой доклад и раскручивай дальше. Тем более что никаких опровержений и исков о защите чести и достоинства от фигурантов не последовало. Видать, не густо с ними.

К разоблачителю просто подослали наемных убийц. Вот почему табличка на мосту, по моему разумению, нужна. Как напоминание о том, что зверское убийство Немцова до конца не раскрыто.

Но это, конечно, зависит от президента. «Вопрос: при чем здесь Путин? - год назад задался в прямом эфире вопросом главэховец Венедиктов. И сам себе ответил: - А Путин при том, что один из людей, которые могли бы знать об организации этого убийства... Потому что, на самом деле, понятно, что те люди, которые сидят на скамье подсудимых, да и то не все, они как максимум исполнители» (http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1933930-echo ).

Вы поняли - да? Главред государственной радиостанции уверял почтенную публику, что дорогой Владимир Владимирович был в курсе подготовки покушения на своего главного критика. И никаких опровержений тоже не последовало.

И не то, удивительно, что первой из журналистов к месту трагедии примчалась Ксюша Собчак, как будто имевшая задание убедиться, что Борис мертв.

А то, что полицейское оцепление ее беспрепятственно пропустило к бездыханному телу, как будто имело на то специальное указание…

 

P.S. Главе Следственного комитета РФ А.Бастрыкину. А покажите нам, Александр Иванович, револьвер, из которого был застрелен Б.Немцов? Что-то мы его давно не видели…



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Всего комментариев к статье: 1
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охранять цветы безопаснее
без названия написал 12.02.2018 00:51
Афтор!!! Охранять на мосту цветочки и свечки гораздо безопаснее, что копать под роттенбергов и тимченков, чем занимался Немцов
Касьянов что ли вам будет сражаться за жилищные тарифы с Миллером или Яшин?
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