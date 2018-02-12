Тысячи жителей Коломны вышли на митинг против мусорной свалки

В подмосковной Коломне около 3000 жителей вышли 11 февраля на митинг из-за экологической ситуации в городе вызванной расширением мощности мусорного полигона "Воловичи". Как сообщают "Ведомости", полигон мощностью 100 000 т в год изначально предназначался для нужд города и примыкающих к нему территорий. Однако с апреля прошлого года нагрузка на полигон увеличилась в пять раз. Уже зимой в соседних с полигоном поселках жители почувствовали запах свалки, и они опасаются, что летом ситуация ухудшится.

Кроме того, участники митинга выступили против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей». В планах министерства экологии и природопользования Московской области организовать новый полигон рядом площадью в 118 га и мощностью в 500 000 т.

В резолюции по итогам митинга говорится о необходимости ввести раздельный сбор мусора в городе, приостановить работу свалки и принять схему по обращению с отходами с учетом.