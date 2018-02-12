Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В историческом центре Москвы возведут новый корпус Совета Федерации на восемь этажей

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 1

москва парламент
В историческом центре Москвы возведут новый корпус Совета Федерации на восемь этажей

На улице Петровка в Москве планируют построить административное здание с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание Совета Федерации. Стройка запланирована на задворках двух занимаемых СФ на Большой Дмитровке основных объектов — бывшего здания Госстроя (1983 года постройки) и соседнего архитектурного памятника. 

Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ по адресу: Петровка, 17, строение 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). На разработку проекта в 2018 году выделено 60 миллионов рублей, на строительство в 2019 и 2020 годах — в целом 1,63 миллиарда рублей.

- Как же нам без нового Совета Федерации, - обрадовался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мы, правда, и старого-то почти не замечаем, но история самого здания примечательная. Строили его под Госстрой СССР, то есть для себя - старались. И правда получилось неплохо, а для того времени даже шедеврально. Именно туда сослали мятежного Ельцина после снятия с поста первого секретаря МГК КПСС. Но после 1991 года Госстрой СССР стал как б не нужен, вместе со всем Союзом и его министерствами. И здание с барского плеча подарили прессе - Дом прессы там образовался, сели там редакции, журналистские союзы. Таким образом Ельцин отблагодарил журналистскую общественность за поддержку. Но после 1993 года подарок забрали под Совет Федерации, а прессу всю раздали олигархам - как когда-то деревни, с крепостными. И с тех пор пресса сидит где придется, а сенаторам, оказывается, тесно. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лис написал 12.02.2018 11:53
Кореша Керимова хотят себе заиметь статусный теремок? А для Русского народа как обычно:"Денег нет но вы держитесь!".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
12.02.2018
Зачем Грудинин повторяет зады агитации за Горбачева и Ельцина?
Зачем Грудинин повторяет зады агитации за Горбачев...
11.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Выбор левых: Грудинин или бойкот? (0)
Вблизи Украины в Словакии - вспышка сифилиса (0)
В историческом центре Москвы возведут новый корпус Совета Федерации на восемь этажей (1)
Трамп отдаст МКС частникам: приватизация победит и в космосе (0)
Тысячи жителей Коломны вышли на митинг против мусорной свалки (1)
Так и не ясно, отчего упал Ан-148 (39)
Сегодня и я не против памятного знака на месте убийства Немцова… (19)
В бой идут одни старики (18)
ОКП постановила не участвовать в выборном фарсе (13)
Недалеко от подмосковного Раменского разбился Ан-148 с пассажирами на борту (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Всем втыкать! Дебаты левых o тактике на "выбoрах"
Максим Калашников Максим Калашников: С.Удальцов: страсти по Грудинину
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Первым делом самолеты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: У России нет стратегии развития
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss