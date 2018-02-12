В историческом центре Москвы возведут новый корпус Совета Федерации на восемь этажей

На улице Петровка в Москве планируют построить административное здание с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание Совета Федерации. Стройка запланирована на задворках двух занимаемых СФ на Большой Дмитровке основных объектов — бывшего здания Госстроя (1983 года постройки) и соседнего архитектурного памятника.

Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ по адресу: Петровка, 17, строение 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). На разработку проекта в 2018 году выделено 60 миллионов рублей, на строительство в 2019 и 2020 годах — в целом 1,63 миллиарда рублей.

- Как же нам без нового Совета Федерации, - обрадовался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мы, правда, и старого-то почти не замечаем, но история самого здания примечательная. Строили его под Госстрой СССР, то есть для себя - старались. И правда получилось неплохо, а для того времени даже шедеврально. Именно туда сослали мятежного Ельцина после снятия с поста первого секретаря МГК КПСС. Но после 1991 года Госстрой СССР стал как б не нужен, вместе со всем Союзом и его министерствами. И здание с барского плеча подарили прессе - Дом прессы там образовался, сели там редакции, журналистские союзы. Таким образом Ельцин отблагодарил журналистскую общественность за поддержку. Но после 1993 года подарок забрали под Совет Федерации, а прессу всю раздали олигархам - как когда-то деревни, с крепостными. И с тех пор пресса сидит где придется, а сенаторам, оказывается, тесно.