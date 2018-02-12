Трамп отдаст МКС частникам: приватизация победит и в космосе

Администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить государственное финансирование Международной космической станции по линии NASA после 2024 года, превратив ее в некое частное предприятие на коммерческой основе. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на внутреннюю проектную документацию NASA.

"Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что станция будет снята с орбиты, - возможно, представители отрасли смогут управлять определенными элементами или функциями МКС в рамках будущей коммерческой платформы", - говорится в документе.

В нем отмечается, что NASA планирует расширять международные и коммерческие партнерства в ближайшие семь лет, "чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите". Подробности этого возможного партнерства пока не разработаны.

По данным The Washington Post, в бюджетном проекте на 2019 финансовый год, который будет опубликован 12 февраля, Белый дом запросит 150 млн долларов на поддержку различных коммерческих структур, которые смогут заняться дальнейшей эксплуатацией МКС.

Но эти планы столкнутся с критикой противников проекта в конгрессе, которые апеллируют к тому, что американское правительство уже потратило около 100 млрд долларов на строительство и эксплуатацию станции. Так, на прошлой неделе сенатор Тед Круз заявил, что ожидаемое решение NASA прекратить финансирование МКС докажет, что траты бюджета были "такими же необоснованными, как йети". "Будучи бюджетным консерватором, вы знаете, что одна из самых тупых вещей, которую вы можете сделать, - это отменить программу после миллиардных инвестиций, когда впереди у нее еще долгий период эксплуатации", - сказал Круз.

Скептики коммерциализации проекта также указывают на то, что МКС была построена для научных исследований, поэтому превратить ее в источник для извлечения прибыли будет не так-то просто. Кроме того, специалисты опасаются, что "передача уникального национального актива" коммерческим предприятиям "может иметь катастрофические последствия для американского лидерства в космосе". Об этом говорится в выпущенном в воскресенье заявлении программного инженера Boeing Марка Малквина.

Однако, как отмечает газета, приватизация МКС ознаменовала бы еще один смелый шаг для NASA, которое стремится перепоручить частному сектору программы на низкой околоземной орбите, чтобы сосредоточить свои ресурсы на изучении дальнего космоса. Как известно, еще при президенте Джордже Буше-младшем NASA предприняло первые шаги к тому, чтобы грузовые полеты на МКС осуществляли компании SpaceX и Orbital ATK. При Бараке Обаме этот курс был продолжен: Boeing и SpaceX были наняты правительством для обеспечения полетов с космонавтами. Теперь администрация Трампа намерена еще больше продвинуть это государственно-частное партнерство.

ТАСС напоминает, что с 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на МКС и их возвращением на Землю занимается Россия. При этом США арендуют у России для своих астронавтов места на космических кораблях "Союз". Эксплуатация МКС обходится NASA в 3-4 млрд долларов в год.

МКС - совместный международный проект, в котором сегодня участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Первый модуль станции был запущен на орбиту в 1998 году, а последний установлен в 2011-м. NASA сейчас изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.

От редакции: Вообще, за какие-то сорок лет пилотируемой космонавтики - изменилось на Земле так много, что и не осознать так вот, разом. Спрева шла гонка - кто первым спрыгнет на Луну, и так далее. Потом - сотрудничество, наиболее плодотворный период и для США, и для СССР. Проект орбитальной станции "Мир", напомню, родился в СССР лет за десять (конец сороковых) до полёта Гагарина - сперва просто как образ, картинка, ну, а потом картинки стали воплощать, и вполне успешно. Изначально "челноками" служили "Союзы", но с появлением "Бурана" вообще отрывались воистину космические перспективы. Но что же было дальше?

Дальше наступил не только для осколка СССР по имени РФ регресс и на земле и в космосе - США, потеряв серьёзного конкурента в космосе, тоже впали в крохоборство, стали поддерживать частные космические компании (!), а теперь им уже и МКС не нужна, хотя станция это международная и выросла она как альтернатива "Миру"... А Роскосмос кто-то спрашивал, он-то что думает про приватизацию МКС? То есть - "ни мира, ни войны", в том смысле, что без соревнования Систем в мирном освоении космоса, космонавтика вырождается в частный бизнес. Более того - это и есть резльутат не столько победы США в космосе (капитализма), сколько результат идеологического, концептуального отступления социализма, СССР (а затем и РФ) на позиции космического челнока - и вот теперь наши либералы поднимут на знамя "успехи США" в приватизации космонавтики, вот увидите.

Как Илон Маск-то круто стантанул, Его величество частник! Полетят упрёки тоталитаризму, что тормозил развитие науки какими-то гуманистическими утопиями - а эти, буржуи-то, уже давно частные космические гробики-капсулы производят по заоблачным ценам (чтобы честно заработавшему миллиончики, очень сильно желающему, хоть трупиком, а штурмовать космос - и это какие поступления в бюджет!!!) и продают "тентуры" недостижимых планет как вариант поздравления с днём рождения. Вот он, прогресс, каков на самом деле-то!

Д.Ч.

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