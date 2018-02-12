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Московский листок

Выбор левых: Грудинин или бойкот?

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 10

Состоялась дискуссия, которая была посвященная предстоящим выборам президента страны. Поддержат ли П.Н. Грудинина несистемные левые?

Дискуссионный клуб «Коломенский куст» в баре Алиби

00:00:25 Головин Андрей открывает дискуссию

00:04:08 Александр Батов

00:16:33 Дарья Митина

00:30:06 Леонид Развозжаев

00:44:10 Александр Полыгалов

00:54:43 Константин Сёмин

01:09:47 Удальцов Сергей

01:25:38 Борис Юлин

01:35:16 Даниил Тяжкун



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 10
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Re: Re: Бой кот.
мутабор написал 12.02.2018 23:52
А кот сегодня кто?
Вор грудинин?
Подонок зюганов?
Кто же тот кот , который ввыебет всю эту
Пиздобратию антикомиунистическую воровскую зюгановско-грудининскую?
.
Кто этот кот еббаррек? Леваки отвечать.
Нее..стой..стой...Митина не кот, а коммунистическая кисяра колобок хвилипок-..но имеет всех котяток левяток..
Кто остается...так...по ходу Батов и Баранов. Это котищи..
А что у коммуниста Баранова есть марксистская бородища..уже плюс..
Сьел он вора грудинина и подонка зюганова....сьел..сьел...и косточками подонков не подавился...
..
Спать хочу..сам себе сказку сказал..и вам спокойного сна....
Пусть мне приснится что вора грудинина сняли с выборов перед выборами - где путин путина выберет....а подонка зюганова лишили парламента...и кормушки.....
И пошла лиса значит .....тьыу бблять не из той сказки...засыпаю....аю...аю...аююю....токо всем подонкам кпрф не спать а чтоб ни кола им не покрышки.....
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Re: Бой кот.
мутабор написал 12.02.2018 23:33
Как выскочит! Полетят клочки по закоулочкам!....
Пару недель на рекламную раскрутку и...
Обеспечена 90% явка!
А что! И знакомо и народно и понятно.
За кота!
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Сбор блаженых, а не левых.
В.В.Ларионов забаниваемый написал 12.02.2018 22:43
Блаженны верующие в выборы в России.
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Диванные "марксисты" предлагают ничего не делать.
RS написал 12.02.2018 18:19
И ждать мировой революции. Почему-то вспомнился Макар Нагульный из "Поднятой целины" Шолохова. Но тот, в ожидании мировой революции не прекращал ежедневную практическую работу по созданию и развитию колхоза и борьбу с антисоветчиками. А у этих - одна болтология, словесный понос для самоутверждения.
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Итак, что я вам имею сказать, товарищи коммунисты.
просто парень написал 12.02.2018 18:15
Вас никто не отличает от этой КПРФ. Народ вас не знает. А вы думаете поддерживать Грудинина или где. Ленина тоже никто не отличал до того момента, пока масон Керенский не объявил охоту на Ленина. Это вам историческая аналогия. А вы тут упражняетесь в словах и идеях... Чувство собственной значимости, конечно, сильное чувство. Но на выборы Путина это не влияет. Голосуй, не голосуй... Ваша поддержка или протест им по лампочке будет. Пока к ним в админисрацию пРезидента народ не ломанется...
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Бой кот.
В лад написал 12.02.2018 17:26
Выбирайте моего КОТА он отхреначил всех котов в дачном товариществе.
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(без названия)
IvanVaskov написал 12.02.2018 17:18
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Ну сколько можно...
просто парень написал 12.02.2018 17:16
Зачем вы выпустили Полыгалова? Откель онэ берутся? "Я не левый, я не правый, а фиг знает кто..."
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Понятно и так.
просто парень написал 12.02.2018 14:58
Можно даже не смотреть. Позиции участников известны. Буржуи против народа, коммунисты против буржуев. А кто есть ху известно. Чо-то вспомнилась фраза "других коммунистов у меня для вас нет, а вы - не коммунисты."
ПыСы. Интересно, почему в эпоху этих ваших интернетиков нарот разучился тире ставить тама, где оно надо тире...
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(без названия)
КТФ написал 12.02.2018 14:58
Сколько умных мыслей у гордых одиночек.
... а воз и ныне там
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Выбор левых: Грудинин или бойкот?
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
12.02.2018
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11.02.2018
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