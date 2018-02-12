Выбор левых: Грудинин или бойкот?

Состоялась дискуссия, которая была посвященная предстоящим выборам президента страны. Поддержат ли П.Н. Грудинина несистемные левые?
Дискуссионный клуб «Коломенский куст» в баре Алиби
00:00:25 Головин Андрей открывает дискуссию
00:04:08 Александр Батов
00:16:33 Дарья Митина
00:30:06 Леонид Развозжаев
00:44:10 Александр Полыгалов
00:54:43 Константин Сёмин
01:09:47 Удальцов Сергей
01:25:38 Борис Юлин
01:35:16 Даниил Тяжкун
мутабор написал 12.02.2018 23:52
Вор грудинин?
Подонок зюганов?
Кто же тот кот , который ввыебет всю эту
Пиздобратию антикомиунистическую воровскую зюгановско-грудининскую?
.
Кто этот кот еббаррек? Леваки отвечать.
Нее..стой..стой...Митина не кот, а коммунистическая кисяра колобок хвилипок-..но имеет всех котяток левяток..
Кто остается...так...по ходу Батов и Баранов. Это котищи..
А что у коммуниста Баранова есть марксистская бородища..уже плюс..
Сьел он вора грудинина и подонка зюганова....сьел..сьел...и косточками подонков не подавился...
..
Спать хочу..сам себе сказку сказал..и вам спокойного сна....
Пусть мне приснится что вора грудинина сняли с выборов перед выборами - где путин путина выберет....а подонка зюганова лишили парламента...и кормушки.....
И пошла лиса значит .....тьыу бблять не из той сказки...засыпаю....аю...аю...аююю....токо всем подонкам кпрф не спать а чтоб ни кола им не покрышки.....
мутабор написал 12.02.2018 23:33
Пару недель на рекламную раскрутку и...
Обеспечена 90% явка!
А что! И знакомо и народно и понятно.
За кота!
В.В.Ларионов забаниваемый написал 12.02.2018 22:43
RS написал 12.02.2018 18:19
просто парень написал 12.02.2018 18:15
В лад написал 12.02.2018 17:26
IvanVaskov написал 12.02.2018 17:18
просто парень написал 12.02.2018 17:16
просто парень написал 12.02.2018 14:58
ПыСы. Интересно, почему в эпоху этих ваших интернетиков нарот разучился тире ставить тама, где оно надо тире...
КТФ написал 12.02.2018 14:58
... а воз и ныне там