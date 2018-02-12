Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Трубопрокатные пацаны" добились через силовигархию реального срока для брутального "следака" из МВД

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 3

коррупция кризис силовигархия мвд
"Трубопрокатные пацаны" добились через силовигархию реального срока для брутального "следака" из МВД

Мосгорсуд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергея Астафурова за превышение полномочий при проведении расследования в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Об этом сообщает ТАСС. 

Миллионер и экс-сенатор Андрей Комаров был задержан сотрудниками ГУЭБиПК под руководством Астафурова в 2014 году. Комарова обвинили в коммерческом подкупе чиновника ФГУП "Промресурс". Вместе с ним был задержан и его адвокат Александр Шибанов, который входит в совет директоров ЧТПЗ. 

Однако в июле 2015 года Генпрокуратура РФ отказала в утверждении им обвинительного заключения. Как пояснялось, при анализе материалов уголовного дела прокуратура выявила массовые факты фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности, а также иные грубые нарушения со стороны сотрудников антикоррупционного главка МВД. 

Выявленные нарушения явились основанием для прекращения уголовного дела в отношении Комарова и Шибанова в феврале 2016 года. Кроме того, прокуратура направила обращение в адрес Следственного комитета РФ на предмет проведения проверки в отношении сотрудников ГУЭБиПК. Генпрокуратурой была инициирована доследственная проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела в отношении Астафурова и других лиц. 

Как отмечает РБК, разработка и задержание Комарова относятся к периоду, когда ГУЭБиПК возглавлял печально известный генерал Денис Сугробов. В 2014 году в отношении Сугробова и его подчиненных возбудили уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и множестве эпизодов превышения должностных полномочий. По версии обвинения, офицеры массово фальсифицировали оперативные материалы и провоцировали чиновников и бизнесменов на взятки. 

В апреле 2017 года Мосгорсуд отправил Сугробова в колонию на 22 года. Остальных оперативников приговорили к срокам от 17 до 20 лет. Однако в декабре Верховный суд беспрецедентно смягчил приговор: Сугробову оставили 12 лет от изначального срока, его подчиненным - по 9,5-10 лет.

Отметим, что и в "конкурирующей фирме", в ФСБ не утихают коррупционные скандалы - не утихают как раз с апреля и мая прошлого года. Тогда Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, которого следствие считает коррупционером, передает ТАСС со ссылкой на адвоката. Сюжет очень напоминает произошедшее и у борцов с коррупцией из МВД - пережали на допросах, а "пацаны" трубопрокатные оказались поставщиками самой силовигархии, вот из Кремля и пришла отмашка - ретивых опричников "к ногтю"... Хотя, имущество антикоррупционеров и в ФСБ и в МВД - впечатляет...

"Арест наложен на три квартиры в Москве (на Пречистенке, Мичуринском и Ленинском проспектах), четыре машино-места, дом и нежилой участок в Ростовской области. Общая сумма арестованного имущества намного превышает вменяемый ему ущерб. Кадастровая стоимость объектов составляет около 400 млн рублей", - рассказал 26 мая адвокат Виктора Захарченко Вадим Мышлявкин. 

26 мая также стало известно, что по делу Виктора Захарченко был допрошен в качестве свидетеля бывший заместитель руководителя департамента имущества Москвы Глеб Бондаренко, который, по словам источника ТАСС, устроил Захарченко на работу в банк. 

Уголовное дело было возбуждено о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления "ББР-банка" Владимира Корьевкина и бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба (последний сейчас находится за рубежом и является подозреваемым по делу).    

Новости по теме:

Имущество Захарченко-самого-старшего арестовано

Полоний для Литвиненко фэсбы получили за три месяца до рокового чаепития с Луговым

Пятеро фэсбов-взяточников задержано в момент получения трёх миллионов в "Макдональдсе"

Экс-начальник ГУ МВ и СБ охранки брал взятки щенками и автомобилями, выяснили журналисты



Рейтинг:   3.50,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Ага.
ес написал 12.02.2018 23:16
"Какие есть лекарства от бациллы кровосудия, кроме диктатуры пролетариата?"
_____________________
От всех "бацилл" одно лекарство - чистая совесть - "отражение бытия Божия в человеке"(Ф.М.Достоевский)
Ответить
(без названия)
IvanVaskov написал 12.02.2018 17:15
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
Ответить
Ага.
просто парень написал 12.02.2018 14:51
при анализе материалов уголовного дела прокуратура выявила массовые факты фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности, а также иные грубые нарушения со стороны сотрудников антикоррупционного главка МВД.
----------------
Когда им нужно, они видят нарушения, даже если их нет. (Мое личное впечатление от этого дела). Когда не нужно - не видят. В деле Мухина, они, ек-макарек, не видят, хотя там даже не нужно быть юристом. Может, оптику им неправильную выдали? Какие есть лекарства от бациллы кровосудия, кроме диктатуры пролетариата?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
12.02.2018
Зачем Грудинин повторяет зады агитации за Горбачева и Ельцина?
Зачем Грудинин повторяет зады агитации за Горбачев...
11.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи (0)
Путин занемог (11)
Неудавшегося майданщика Саакашвили задержали в киевском ресторане (5)
Подглядывать за свальным грехом олигархов в щель, приоткрытую Настей-Рыбкой, можно только сутки (7)
Два человека погибли после жесткой посадки вертолета под Томском (1)
Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства (11)
Замминистра Татарстана покончила с собой, как не снилось и самураям (17)
Турция гордо рапортует миру об убитых в Африне курдах - уже 1369... (3)
Организаторы марша Немцова подали заявку в мэрию Москвы (3)
Выбор левых: Грудинин или бойкот? (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прoвели пикет прoтив пoсягательств либералoв на памятник Ленину
Дарья Митина Дарья Митина: Сегoдня, на пикете в защиту памятника Ленину
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Скорбим по тебе, товарищ!
Дарья Митина Дарья Митина: Эта музыка будет вечнoй
Дарья Митина Дарья Митина: Делить на 150
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss