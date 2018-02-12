"Трубопрокатные пацаны" добились через силовигархию реального срока для брутального "следака" из МВД

Мосгорсуд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергея Астафурова за превышение полномочий при проведении расследования в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Об этом сообщает ТАСС.

Миллионер и экс-сенатор Андрей Комаров был задержан сотрудниками ГУЭБиПК под руководством Астафурова в 2014 году. Комарова обвинили в коммерческом подкупе чиновника ФГУП "Промресурс". Вместе с ним был задержан и его адвокат Александр Шибанов, который входит в совет директоров ЧТПЗ.

Однако в июле 2015 года Генпрокуратура РФ отказала в утверждении им обвинительного заключения. Как пояснялось, при анализе материалов уголовного дела прокуратура выявила массовые факты фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности, а также иные грубые нарушения со стороны сотрудников антикоррупционного главка МВД.

Выявленные нарушения явились основанием для прекращения уголовного дела в отношении Комарова и Шибанова в феврале 2016 года. Кроме того, прокуратура направила обращение в адрес Следственного комитета РФ на предмет проведения проверки в отношении сотрудников ГУЭБиПК. Генпрокуратурой была инициирована доследственная проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела в отношении Астафурова и других лиц.

Как отмечает РБК, разработка и задержание Комарова относятся к периоду, когда ГУЭБиПК возглавлял печально известный генерал Денис Сугробов. В 2014 году в отношении Сугробова и его подчиненных возбудили уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и множестве эпизодов превышения должностных полномочий. По версии обвинения, офицеры массово фальсифицировали оперативные материалы и провоцировали чиновников и бизнесменов на взятки.

В апреле 2017 года Мосгорсуд отправил Сугробова в колонию на 22 года. Остальных оперативников приговорили к срокам от 17 до 20 лет. Однако в декабре Верховный суд беспрецедентно смягчил приговор: Сугробову оставили 12 лет от изначального срока, его подчиненным - по 9,5-10 лет.

Отметим, что и в "конкурирующей фирме", в ФСБ не утихают коррупционные скандалы - не утихают как раз с апреля и мая прошлого года. Тогда Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко, которого следствие считает коррупционером, передает ТАСС со ссылкой на адвоката. Сюжет очень напоминает произошедшее и у борцов с коррупцией из МВД - пережали на допросах, а "пацаны" трубопрокатные оказались поставщиками самой силовигархии, вот из Кремля и пришла отмашка - ретивых опричников "к ногтю"... Хотя, имущество антикоррупционеров и в ФСБ и в МВД - впечатляет...

"Арест наложен на три квартиры в Москве (на Пречистенке, Мичуринском и Ленинском проспектах), четыре машино-места, дом и нежилой участок в Ростовской области. Общая сумма арестованного имущества намного превышает вменяемый ему ущерб. Кадастровая стоимость объектов составляет около 400 млн рублей", - рассказал 26 мая адвокат Виктора Захарченко Вадим Мышлявкин.

26 мая также стало известно, что по делу Виктора Захарченко был допрошен в качестве свидетеля бывший заместитель руководителя департамента имущества Москвы Глеб Бондаренко, который, по словам источника ТАСС, устроил Захарченко на работу в банк.

Уголовное дело было возбуждено о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" в отношении Виктора Захарченко, советника председателя правления "ББР-банка" Владимира Корьевкина и бывшего председателя правления банка "Московское ипотечное агентство" Сергея Гриба (последний сейчас находится за рубежом и является подозреваемым по делу).

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