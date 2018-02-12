Организаторы марша Немцова подали заявку в мэрию Москвы

Движение "Солидарность" подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля, сообщил лидер движения Илья Яшин.

По его словам, маршрут заявлен от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, где был убит Немцов. Заявленное количество участников марша, 30 тысяч человек, начало запланировано на 14:00 25 февраля, отметил он.

"Это вопрос переговоров, разумеется, но в любом случае мы согласны только на тот маршрут, который проходит в центре города, обсуждать Марьино, Щукино мы даже не будем", - цитирует Интерфакс оппозиционера.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.