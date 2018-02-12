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Московский листок

Организаторы марша Немцова подали заявку в мэрию Москвы

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 3

Организаторы марша Немцова подали заявку в мэрию Москвы

Движение "Солидарность" подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы в воскресенье, 25 февраля, сообщил лидер движения Илья Яшин.

По его словам, маршрут заявлен от Калужской площади до Большого Москворецкого моста, где был убит Немцов. Заявленное количество участников марша, 30 тысяч человек, начало запланировано на 14:00 25 февраля, отметил он.

"Это вопрос переговоров, разумеется, но в любом случае мы согласны только на тот маршрут, который проходит в центре города, обсуждать Марьино, Щукино мы даже не будем", - цитирует Интерфакс оппозиционера.

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова прошел 26 февраля от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова. Полиция оценивала число участников шествия в 5000 человек.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: "даже наивные на выборы не пойдут"
В лад написал 12.02.2018 17:23
Избирательные участки в основном в школах, где и будет обеспечена любая явка, в независимости от того-сколько придет пиплов.
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(без названия)
IvanVaskov написал 12.02.2018 17:20
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
стоик1117 написал 12.02.2018 14:40
Пришибли Пуделя, воздух на Земле стал чище?
Дали героя Сердюкову , воровать стали меньше?
Назначат Лошадь президентом вместо сортирного Карлика, что-то измениться?
.
Даже наивные на выборы не пойдут?
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