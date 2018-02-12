Замминистра Татарстана покончила с собой, как не снилось и самураям

Сегодня стали известны подробности смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, которая находилась под домашним арестом в связи с подозрением в мошенничестве. Как пишут местные СМИ, следствие полагает, что 7 февраля 51-летняя Шишмарева, будучи дома, сама нанесла себе множественные раны в область шеи кухонным ножом. Речь идет о 8 ударах.

До этого женщина четыре дня провела под домашним арестом. Ее задержали 1 февраля, поводом стали курсы повышения квалификации, которые проводились для сотрудников лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Минздраву Татарстана. По версии силовиков, с 2015 года Шишмарева заставляла учреждения посылать своих сотрудников на курсы, стоимость которых составляла от 16 до 40 тыс. рублей.

По версии оперативников, конечными выгодоприобретателями схемы были Шишмарева и ее знакомая, профессор КФУ Елена Фахрутдинова. Всего им, якобы, удалось заработать таким способом 5,1 млн рублей.

От редакции: Итак, с начала. Сразу после гибели заместителя министра следственные органы заявили, что никаких сомнений в том, что это самоубийство, у них нет. То есть надо понимать, обнаружив женщину с 8 ножевыми ранами в области шеи, в луже крови, татарстанские следователи сразу поняли - самоубийство!

Грешно смеяться в такой ситуации, но напоминает старинный анекдот: "Я сидел на крыльце и чистил кинжалом апельсин. Мимо проходил Вано и, поскользнувшись на корке, упал прямо на мой кинжал. И так восемь раз!"

Самураи, когда делали сеппуку, ставили рядом бойца с мечом - сразу после того, как самурай-самоубийца вскрывал себе живот, тот отрубал ему голову, чтобы не продлевать мучений.

Древние римляне в таких случаях устанавливали меч вертикально и всем весом тела ложились на него, стараясь, что меч пронзил сердце.

А женщина врач из Татарстана в одиночку нанесла себе один за другим 8 смертельных ударов в шею. Куда там самураям и легионерам.

Отдельно про обвинение - заставляла врачей учиться? Раньше это считалось благом. Люди в очередь записывались на повышение квалификации.

Ах да, обучение оплачивалось из бюджета. И что? У нас разве профессорам обеды бесплатно раздают? Учебное заведение получало деньги за обучение специалистов - что странного? Заведение не соотвествовало требованиям? Нет, все в порядке.

Якобы некоторые обучавшиеся были не довольны объемом подаваемого материала. Может быть. И что? Разве это повод для уголовного преследования?

Вообще что-то неладное творится между здравоохранением и правоохранительными органами. То лучшего специалиста отправляют за решетку за якобы неверно проведенную рутинную манипуляцию, в результате которой, якобы, умер и без того смертельно больной человек. То главного краевого реаниматолога отправляют в тюрьму из-за сомнительной врачебной ошибки, где его меньше чем через месяц находят мертвым. Теперь вот эта трагическая во всех смыслах история...

Зато, думаю, теперь в Татарстане будут бояться отправлять врачей на переподготовку - пусть так лечат, на старом багаже. Чтоб потом легко было опять отправить за решетку - вон сколько лет повышения квалификации не проходил, и вообще не имел права делать ту или иную манипуляцию.

Уже сейчас врачи просто боятся сделать что-нибудь лишнее - "лишнее" по документам, для больного-то было бы совсем даже не лишним. Но ну его подальше - бог дал, бог взял, а медицина на всякий случай бессильна...

И без того врачебные должности сокращают тысячами, целыми больницами. А теперь и оставшиеся сильно задумаются, стоит ли им работать по специальности, во всяком случае, в этой стране. А останутся те, кому деваться некуда. Самые лучшие, наверно?

Анатолий Баранов