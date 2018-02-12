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Московский листок

Замминистра Татарстана покончила с собой, как не снилось и самураям

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 17

тюрьма врач
Замминистра Татарстана покончила с собой, как не снилось и самураям

Сегодня стали известны подробности смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, которая находилась под домашним арестом в связи с подозрением в мошенничестве. Как пишут местные СМИ, следствие полагает, что 7 февраля 51-летняя Шишмарева, будучи дома, сама нанесла себе множественные раны в область шеи кухонным ножом. Речь идет о 8 ударах. 

До этого женщина четыре дня провела под домашним арестом. Ее задержали 1 февраля, поводом стали курсы повышения квалификации, которые проводились для сотрудников лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Минздраву Татарстана. По версии силовиков, с 2015 года Шишмарева заставляла учреждения посылать своих сотрудников на курсы, стоимость которых составляла от 16 до 40 тыс. рублей.

По версии оперативников, конечными выгодоприобретателями схемы были Шишмарева и ее знакомая, профессор КФУ Елена Фахрутдинова. Всего им, якобы, удалось заработать таким способом 5,1 млн рублей.

От редакции: Итак, с начала. Сразу после гибели заместителя министра следственные органы заявили, что никаких сомнений в том, что это самоубийство, у них нет. То есть надо понимать, обнаружив женщину с 8 ножевыми ранами в области шеи, в луже крови, татарстанские следователи сразу поняли - самоубийство!

Грешно смеяться в такой ситуации, но напоминает старинный анекдот: "Я сидел на крыльце и чистил кинжалом апельсин. Мимо проходил Вано и, поскользнувшись на корке, упал прямо на мой кинжал. И так восемь раз!"

Самураи, когда делали сеппуку, ставили рядом бойца с мечом - сразу после того, как самурай-самоубийца вскрывал себе живот, тот отрубал ему голову, чтобы не продлевать мучений.

Древние римляне в таких случаях устанавливали меч вертикально и всем весом тела ложились на него, стараясь, что меч пронзил сердце.

А женщина врач из Татарстана в одиночку нанесла себе один за другим 8 смертельных ударов в шею. Куда там самураям и легионерам.

Отдельно про обвинение - заставляла врачей учиться? Раньше это считалось благом. Люди в очередь записывались на повышение квалификации.

Ах да, обучение оплачивалось из бюджета. И что? У нас разве профессорам обеды бесплатно раздают? Учебное заведение получало деньги за обучение специалистов - что странного? Заведение не соотвествовало требованиям? Нет, все в порядке.

Якобы некоторые обучавшиеся были не довольны объемом подаваемого материала. Может быть. И что? Разве это повод для уголовного преследования?

Вообще что-то неладное творится между здравоохранением и правоохранительными органами. То лучшего специалиста отправляют за решетку за якобы неверно проведенную рутинную манипуляцию, в результате которой, якобы, умер и без того смертельно больной человек. То главного краевого реаниматолога отправляют в тюрьму из-за сомнительной врачебной ошибки, где его меньше чем через месяц находят мертвым. Теперь вот эта трагическая во всех смыслах история...

Зато, думаю, теперь в Татарстане будут бояться отправлять врачей на переподготовку - пусть так лечат, на старом багаже. Чтоб потом легко было опять отправить за решетку - вон сколько лет повышения квалификации не проходил, и вообще не имел права делать ту или иную манипуляцию.

Уже сейчас врачи просто боятся сделать что-нибудь лишнее - "лишнее" по документам, для больного-то было бы совсем даже не лишним. Но ну его подальше - бог дал, бог взял, а медицина на всякий случай бессильна...

И без того врачебные должности сокращают тысячами, целыми больницами. А теперь и оставшиеся сильно задумаются, стоит ли им работать по специальности, во всяком случае, в этой стране. А останутся те, кому деваться некуда. Самые лучшие, наверно?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 17
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а действительно ли "украинские" Крым и Донбасс?
алексс настоящий написал 12.02.2018 23:57
И как не поверить в "биндеровцев" при наличии у мисте Киив проспекта им.Бандеры?Да и глядя на ваших там правителей я чота уже и на счет жидорептилоидов стал сомневаться честно говоря.Чую не врут нам по РЕН-ТВ.Не все врут по крайней мере.
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(без названия)
самое смешное написал 12.02.2018 22:47
что 86% визжали крымнаш и поддерживали войну против украинского народа
поддерживают российскую оккупацию украинских Донбасса и Крыма
86% верят в биндеровцев, жидорептилойдов, сверхзвуковой Су-25, распятых мальчиков и т.п.
нация дебилов, воров и скотов...
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вот не ври
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:14
никто не верит.Все все знают и понимают прекрасно.Дебил и дегенерат-это тот кто верит,что мы верим.
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(без названия)
самое смешное написал 12.02.2018 21:54
что 86% населения верит в этот бред
нация дебилов и дегенератов...
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Re: ничего удивительного учавствовала в схеме дележа бюджета
алексс настоящий написал 12.02.2018 21:41
Зам.министра области или республики-никак не конечный выгодополучатель поборов на местах.Они только сборщики оброка,за долю малую.Да,кураторы как только жареным запахло выставили крайней.Коррупция в мед.учреждениях -явление повсеместное и никак не местными властями организуется.Все идет сверху.И никакие чистки не помогут,дело в полном бесправии большинства населения,бесполезно идти в суд,бесполезно куда то жаловаться,полный произвол и безнаказанность любого начальства любого уровня.Дело в этом и только в этом.Страной правит не Путин и не олигархи-страной правит чиновничество замкнувшееся в натуральное сословие,самовоспроизводящееся и повязанное родственными узами и круговой порукой через произвол и прямые преступления.Страной по факту правит коррупция!Точнее корпорация коррупционеров.И никакие чистки рядов не помогут.Либо глубокая реформа по созданию эффективного самоуправления(по сути Советов) с выборностью местной власти,судей,начальников полиции и т.д.-либо революция.Никак по другому этот порочный круг не разорвать.Сталин в свое время тоже эту битву парт.аппарату фактически проиграл.
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ничего удивительного учавствовала в схеме дележа бюджета
мутаборг 78 написал 12.02.2018 20:44
Стала крайней в схеме освоения по карманам бюджетных денег. Просто устранили. И тем самым все на нее и повесили. Нет человека нет проблем.
Дело то коснулось всех медучреждений самоубитой касающихся.....
Женщина не могла нанести себе восемь ударов в шею. Это надо иметь две шеи и восемь рук. И огромную силу воли покончить с собой за такую сумму, когда за миллирдное воровство чурбана грудинина все прощают....
Помогли...
Вору большому грудинину в кандидаты.
Вору мелкому перо в шею.
Вывод: воровать миллиардами как вор грудинин.
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(без названия)
ветер бродяга написал 12.02.2018 18:57
"Хачи рассказали, что этот человек начал нервничать, вытащил нож и сам себя несколько раз в грудь ударил. И после скончался. Московская прокуратура признала, что да, именно так все и было, сам себя убил. "
--
Дык в прокуратуре такие же хачи сидят. И в полиции. Русские терпилы настолько тупы, что все на что способны - это нагадить Украинцам.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.02.2018 18:27
Человек, который находится под домашним арестом, должен быть охраняем. То есть, нужно привлечь к ответственности полицию, которая не уберегла обвиняемую.
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Re:
Свидетель Хачикян написал 12.02.2018 17:30
"Как в старом анекдоте..."
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Это не анекдот, это было года два-три назад, московская прокуратура посчитала самоубийством ситуацию, когда дорожный конфликт между какими-то хачами, и человеком, который ехал за ребенком в сад привел к смерти этого человека. Хачи рассказали, что этот человек начал нервничать, вытащил нож и сам себя несколько раз в грудь ударил. И после скончался. Московская прокуратура признала, что да, именно так все и было, сам себя убил.
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(без названия)
IvanVaskov написал 12.02.2018 17:23
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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(без названия)
В лад написал 12.02.2018 17:19
Как в старом анекдоте, когда мужик 50 раз упал на нож и все раны в сердце.
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(без названия)
Свидетель Хачикян написал 12.02.2018 17:08
Останутся только "врачи"-узбекотаджыки какие-то полоумные, которые то беспомощную больную под наркозом изнасилуют, то пациента прямо в приемном покое забьют до смерти. У них там в узбекии это в порядке вещей - национальные особенности, ненаказуемо. Их теперь все больше становится в больницах, спасибо пукингу и собякинъгу, завозят, заботятся о них, работу дают, отцы прямо родные для них. Если бы голосование на пост президента роисси происходило среди узбекотаджыков, результат был бы - 200 процентов за пукинга.
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ПОМОЩЬ ПРИДЕТ!
док-кар написал 12.02.2018 17:06
- АДЕЛЬ ЮНУСОВИЧ это Шишмарева. Вы делаете что нибудь, чтобы меня вытащить?
-Ну, что я могу, я же не министр МВД.
- Вы же понимаете, если прижмут - я молчать не буду...
- Ладно, не паникуй, пару дней и придумаем что нибудь.
И ПРИДУМАЛ.
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(без названия)
ватник из ада написал 12.02.2018 16:57
толя баранов опять наводит тень на ясный день .
дело этой твари = довольно типичное для буржуазной рф . классика жанра - вывод денег в частные карманы
под видом оказания услуг . видимо совсем оборзела
мадам и ее шайка .и ликвидация закономерна- типа все
она сама подлая , а не преступное сообщество "медики". а так поступают по всей стране .
может лишку сказала - про страховщиков скажем ?
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врачи-убийцы были. теперь будут врачи-самоубийцы
Гиппократ написал 12.02.2018 15:57
Маразм крепчает,господа присяжные заседатели.
Лед тронулся.
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(без названия)
Саня написал 12.02.2018 15:23
невероятно! 8 ран в область шеи! интересно, при столь героическом поведении самоубийц у Вагнера будут Матросовы?
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просто парень
разгадка событий написал 12.02.2018 15:13
Недавно прошла информация, что Путин собирается стравить врачей и населюков. И это следует рассматривать как главную причину всех проблем по линии МВД-врачи. Сейчас идет информационная подготовка этой большой "войны". Плюс Путину очень хочется ПОИГРАТЬ В СТАЛИНА, а руководители из Госдепа связывают руки. (Это тоже тайна полишинеля.) "Дело врачей-убийц" все никак не складывается, хоть тресни! Дуболомам из этого МВД объяснять прямым текстом ничего нельзя (будет утечка информации), а намеками, как Берия Сталина понимал, они не понимают! Потому что изначально туда набирали самых некомпетентных и малообразованных... Отрицательный профессиональный отбор называется. Зачем им думать? Пистолет дали, вот и крутись как хошь...
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