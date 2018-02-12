Замминистра Татарстана покончила с собой, как не снилось и самураям

Сегодня стали известны подробности смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, которая находилась под домашним арестом в связи с подозрением в мошенничестве. Как пишут местные СМИ, следствие полагает, что 7 февраля 51-летняя Шишмарева, будучи дома, сама нанесла себе множественные раны в область шеи кухонным ножом. Речь идет о 8 ударах.
До этого женщина четыре дня провела под домашним арестом. Ее задержали 1 февраля, поводом стали курсы повышения квалификации, которые проводились для сотрудников лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Минздраву Татарстана. По версии силовиков, с 2015 года Шишмарева заставляла учреждения посылать своих сотрудников на курсы, стоимость которых составляла от 16 до 40 тыс. рублей.
По версии оперативников, конечными выгодоприобретателями схемы были Шишмарева и ее знакомая, профессор КФУ Елена Фахрутдинова. Всего им, якобы, удалось заработать таким способом 5,1 млн рублей.
От редакции: Итак, с начала. Сразу после гибели заместителя министра следственные органы заявили, что никаких сомнений в том, что это самоубийство, у них нет. То есть надо понимать, обнаружив женщину с 8 ножевыми ранами в области шеи, в луже крови, татарстанские следователи сразу поняли - самоубийство!
Грешно смеяться в такой ситуации, но напоминает старинный анекдот: "Я сидел на крыльце и чистил кинжалом апельсин. Мимо проходил Вано и, поскользнувшись на корке, упал прямо на мой кинжал. И так восемь раз!"
Самураи, когда делали сеппуку, ставили рядом бойца с мечом - сразу после того, как самурай-самоубийца вскрывал себе живот, тот отрубал ему голову, чтобы не продлевать мучений.
Древние римляне в таких случаях устанавливали меч вертикально и всем весом тела ложились на него, стараясь, что меч пронзил сердце.
А женщина врач из Татарстана в одиночку нанесла себе один за другим 8 смертельных ударов в шею. Куда там самураям и легионерам.
Отдельно про обвинение - заставляла врачей учиться? Раньше это считалось благом. Люди в очередь записывались на повышение квалификации.
Ах да, обучение оплачивалось из бюджета. И что? У нас разве профессорам обеды бесплатно раздают? Учебное заведение получало деньги за обучение специалистов - что странного? Заведение не соотвествовало требованиям? Нет, все в порядке.
Якобы некоторые обучавшиеся были не довольны объемом подаваемого материала. Может быть. И что? Разве это повод для уголовного преследования?
Вообще что-то неладное творится между здравоохранением и правоохранительными органами. То лучшего специалиста отправляют за решетку за якобы неверно проведенную рутинную манипуляцию, в результате которой, якобы, умер и без того смертельно больной человек. То главного краевого реаниматолога отправляют в тюрьму из-за сомнительной врачебной ошибки, где его меньше чем через месяц находят мертвым. Теперь вот эта трагическая во всех смыслах история...
Зато, думаю, теперь в Татарстане будут бояться отправлять врачей на переподготовку - пусть так лечат, на старом багаже. Чтоб потом легко было опять отправить за решетку - вон сколько лет повышения квалификации не проходил, и вообще не имел права делать ту или иную манипуляцию.
Уже сейчас врачи просто боятся сделать что-нибудь лишнее - "лишнее" по документам, для больного-то было бы совсем даже не лишним. Но ну его подальше - бог дал, бог взял, а медицина на всякий случай бессильна...
И без того врачебные должности сокращают тысячами, целыми больницами. А теперь и оставшиеся сильно задумаются, стоит ли им работать по специальности, во всяком случае, в этой стране. А останутся те, кому деваться некуда. Самые лучшие, наверно?
Анатолий Баранов
алексс настоящий написал 12.02.2018 23:57
самое смешное написал 12.02.2018 22:47
поддерживают российскую оккупацию украинских Донбасса и Крыма
86% верят в биндеровцев, жидорептилойдов, сверхзвуковой Су-25, распятых мальчиков и т.п.
нация дебилов, воров и скотов...
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:14
самое смешное написал 12.02.2018 21:54
нация дебилов и дегенератов...
алексс настоящий написал 12.02.2018 21:41
мутаборг 78 написал 12.02.2018 20:44
Дело то коснулось всех медучреждений самоубитой касающихся.....
Женщина не могла нанести себе восемь ударов в шею. Это надо иметь две шеи и восемь рук. И огромную силу воли покончить с собой за такую сумму, когда за миллирдное воровство чурбана грудинина все прощают....
Помогли...
Вору большому грудинину в кандидаты.
Вору мелкому перо в шею.
Вывод: воровать миллиардами как вор грудинин.
ветер бродяга написал 12.02.2018 18:57
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Дык в прокуратуре такие же хачи сидят. И в полиции. Русские терпилы настолько тупы, что все на что способны - это нагадить Украинцам.
Левон Георгиевич Казарян написал 12.02.2018 18:27
Свидетель Хачикян написал 12.02.2018 17:30
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Это не анекдот, это было года два-три назад, московская прокуратура посчитала самоубийством ситуацию, когда дорожный конфликт между какими-то хачами, и человеком, который ехал за ребенком в сад привел к смерти этого человека. Хачи рассказали, что этот человек начал нервничать, вытащил нож и сам себя несколько раз в грудь ударил. И после скончался. Московская прокуратура признала, что да, именно так все и было, сам себя убил.
IvanVaskov написал 12.02.2018 17:23
В лад написал 12.02.2018 17:19
Свидетель Хачикян написал 12.02.2018 17:08
док-кар написал 12.02.2018 17:06
-Ну, что я могу, я же не министр МВД.
- Вы же понимаете, если прижмут - я молчать не буду...
- Ладно, не паникуй, пару дней и придумаем что нибудь.
И ПРИДУМАЛ.
ватник из ада написал 12.02.2018 16:57
дело этой твари = довольно типичное для буржуазной рф . классика жанра - вывод денег в частные карманы
под видом оказания услуг . видимо совсем оборзела
мадам и ее шайка .и ликвидация закономерна- типа все
она сама подлая , а не преступное сообщество "медики". а так поступают по всей стране .
может лишку сказала - про страховщиков скажем ?
Гиппократ написал 12.02.2018 15:57
Лед тронулся.
Саня написал 12.02.2018 15:23
разгадка событий написал 12.02.2018 15:13