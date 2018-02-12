Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видероликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня чтобы удалить эту информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, это означает что часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.
Пока что удалены только два из 14 спорных постов в Instagram, а все семь роликов на YouTube не были удалены к 12:00 понедельника.
Представитель Роскомнадзора уточнил что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля.
Представитель Facebook (управляет Instagram) не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Представитель Google (управляет YouTube) отказался от комментариев.
- А я прокомментирую, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Роскомнадзор вообще-то был наделен правом блокировать и удалять общественно опасный контент. Но налицо даже не злоупотребление полномочиями, а прямая антиобщественная и антигосударственная деятельность - удаляются результаты очень важного журналистского расследования, по сути идет уничтожение улик! Решение Усть-Лабинского суда вообще выглядит как надругательство над судебной системой - в течение суток это решение, если действовать по закону, вообще не могло быть вынесено. Они как минимум должны были известить о судебном заседании сторону ответчика - причем таким образом, чтобы она могла физически добраться до этого суда. Суд должен был рассмотреть все обстоятельства дела, но у него не было для этого никакого времени. И вот на основании этого липового решения - страна теряет важную информацию и рискует остаться без Instagram и YouTube! А "анонимным отцам" на это плевать...
Целый вице-премьер ответил на разоблачение
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:00
Так что ты прав друг.Выйдут.В принципе телевизор как средство пропаганды уже никак,уже не смотрит почти никто.И тырнет-необходим самой власти,если у нее есть хоть капля мозгов.И из за чего сыр-бор?Мол не смотрите как Дерипаска каку то Рыбку употребляет,а опосля застеснялся чего то?Даладно.
Гнев написал 12.02.2018 20:07
ну очень любопытный написал 12.02.2018 19:46
Серфер написал 12.02.2018 19:14
ugrumov.nik написал 12.02.2018 18:16
Или занимался не учебой, а по своей основной деятельностью - сексотил?
Новость ТВ написал 12.02.2018 18:00
А вообще это недогосударство уже давно пора отправить на свалку!
Очковтиратель Плацебо написал 12.02.2018 16:48
Любой русский мужик захочет скрыть сей постыдный факт, любыми способами.
Дерипаска отвалил бабла немеряно судье, надзору.
Пятнадцать миллионов зелени каждому!
А вы бы как поступили?
На месте надзора.
Панда написал 12.02.2018 15:27
Можно приехать и посмотреть в Минске, в Риге, в Таллине и других городах. Можно купить книжку, кассету, cdrom с инфой.
Божественный написал 12.02.2018 15:24
"Решение Усть-Лабинского суда вообще выглядит как надругательство над судебной системой..." Анатолий, какой системой? Все летит в тартарары, цивилизация Смерти рушится! Дожили до Армагеддона! valerijtrufanov на фейсбуке.
БОГ-в-ТЕЛЕФОНЕ Высший Приоритет!
недоумевающий читатель написал 12.02.2018 15:21
АВТОР
Павленко Дмитрий
В Молдавии с 12 февраля 2017 года вступил в силу принятый парламентом страны закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Несмотря на столь завуалированную формулировку, очевидно, что речь идет в первую очередь о популярных по ту сторону Днестра передачах российского телевидения.
---------------
Я так думаю, что сегодня все чекистские пропагандоны будут истерить по поводу того, что нарушено право граждан Молдовы на свободу слова и обмен информацией.
Саня написал 12.02.2018 15:16