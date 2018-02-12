Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видероликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня чтобы удалить эту информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, это означает что часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

Пока что удалены только два из 14 спорных постов в Instagram, а все семь роликов на YouTube не были удалены к 12:00 понедельника.

Представитель Роскомнадзора уточнил что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля.

Представитель Facebook (управляет Instagram) не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Представитель Google (управляет YouTube) отказался от комментариев.

- А я прокомментирую, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Роскомнадзор вообще-то был наделен правом блокировать и удалять общественно опасный контент. Но налицо даже не злоупотребление полномочиями, а прямая антиобщественная и антигосударственная деятельность - удаляются результаты очень важного журналистского расследования, по сути идет уничтожение улик! Решение Усть-Лабинского суда вообще выглядит как надругательство над судебной системой - в течение суток это решение, если действовать по закону, вообще не могло быть вынесено. Они как минимум должны были известить о судебном заседании сторону ответчика - причем таким образом, чтобы она могла физически добраться до этого суда. Суд должен был рассмотреть все обстоятельства дела, но у него не было для этого никакого времени. И вот на основании этого липового решения - страна теряет важную информацию и рискует остаться без Instagram и YouTube! А "анонимным отцам" на это плевать...

Целый вице-премьер ответил на разоблачение