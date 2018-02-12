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Московский листок

Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 11

роскомнадзор масленица
Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства

Из-за обеспечительных мер по иску Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) в России могут быть заблокированы Instagram и YouTube. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видероликов на YouTube, следует из реестра Роскомнадзора. Определение было вынесено 9 февраля, у Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня чтобы удалить эту информацию. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, это означает что часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube.

Пока что удалены только два из 14 спорных постов в Instagram, а все семь роликов на YouTube не были удалены к 12:00 понедельника.

Представитель Роскомнадзора уточнил что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля. 

Представитель Facebook (управляет Instagram) не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Представитель Google (управляет YouTube) отказался от комментариев.

- А я прокомментирую, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Роскомнадзор вообще-то был наделен правом блокировать и удалять общественно опасный контент. Но налицо даже не злоупотребление полномочиями, а прямая антиобщественная и антигосударственная деятельность - удаляются результаты очень важного журналистского расследования, по сути идет уничтожение улик! Решение Усть-Лабинского суда вообще выглядит как надругательство над судебной системой - в течение суток это решение, если действовать по закону, вообще не могло быть вынесено. Они как минимум должны были известить о судебном заседании сторону ответчика - причем таким образом, чтобы она могла физически добраться до этого суда. Суд должен был рассмотреть все обстоятельства дела, но у него не было для этого никакого времени. И вот на основании этого липового решения - страна теряет важную информацию и рискует остаться без Instagram и YouTube! А "анонимным отцам" на это плевать... 

Целый вице-премьер ответил на разоблачение



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Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Если они вообще отключат интернет,то может хоть тогда на улицы выйдут миллионы?
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:00
Самый разумный комментарий.Вот тогда действительно выйдут.Тырнет не представляет никакой фактически опасности для власти,иначе многие бы тут язык то прикусили бы.Тырнет выполняет по сути ту же функцию что и раньше религия -дает надежду на лучшее,успокаивает массы иллюзией.Тот же опиум для народа(кстати в то время опиум не считался опасным и не был запрещен,поэтому фраза Маркса имеет не тот смысл что мы привыкли).А кроме того,тырнет какой-никакой а канал связи власти с народом,пусть даже односторонней связи.Ну где еще наши "илитки" вживую народ увидят и услышат?Вокруг них одни исполнительные лизоблюды,других мостов с простонародьем просто нет.Заблокировать тырнет для нашей власти-это как если бы раньше царь-кормилец взял да и все храмы по стране позакрывал.Любой царь,на выбор.Долго бы он правил после?
Так что ты прав друг.Выйдут.В принципе телевизор как средство пропаганды уже никак,уже не смотрит почти никто.И тырнет-необходим самой власти,если у нее есть хоть капля мозгов.И из за чего сыр-бор?Мол не смотрите как Дерипаска каку то Рыбку употребляет,а опосля застеснялся чего то?Даладно.
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смерть роскомпозору
Гнев написал 12.02.2018 20:07
После революции эта гнусная фашисткая, пидорская организация роскомпозор должна быть уничтожена, а руководство поставлено к стенке.
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(без названия)
ну очень любопытный написал 12.02.2018 19:46
Если они вообще отключат интернет,то может хоть тогда на улицы выйдут миллионы?
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На больное
Серфер написал 12.02.2018 19:14
Местечко шмякнул Навальный. Гы-гы!
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(без названия)
ugrumov.nik написал 12.02.2018 18:16
Понятно, что Путин не уха не рыла не понимает ни в технике ,ни в чем другом. Но в юриспруденции то он должен хоть что то понимать? Он же юридический кончил.Или тут ключевым является только окончание слова ...КОНЧИЛ?
Или занимался не учебой, а по своей основной деятельностью - сексотил?
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(без названия)
Новость ТВ написал 12.02.2018 18:00
Так они уже давно блокируют все что угодно и просто так.
А вообще это недогосударство уже давно пора отправить на свалку!
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А вы бы?
Очковтиратель Плацебо написал 12.02.2018 16:48
Рыбка имела Дерипаску в попку. Несколько раз. Запротоколировала и опубликовала.
Любой русский мужик захочет скрыть сей постыдный факт, любыми способами.
Дерипаска отвалил бабла немеряно судье, надзору.
Пятнадцать миллионов зелени каждому!
А вы бы как поступили?
На месте надзора.
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Есть авторское право, но нет права на защиту пользователей произведениями авторов
Панда написал 12.02.2018 15:27
Во всем виноват Илья Пономарев, который начал разрабатывать акт по блокировкам.
Можно приехать и посмотреть в Минске, в Риге, в Таллине и других городах. Можно купить книжку, кассету, cdrom с инфой.
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Бог Судия Праведный!
Божественный написал 12.02.2018 15:24
БОГ-в-ТЕЛЕФОНЕ великое Дерзновение! (Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли!) Бог земные суды отменит в будущем, а для нас уже отменил. Мы живем в Юрисдикции Космоса.
"Решение Усть-Лабинского суда вообще выглядит как надругательство над судебной системой..." Анатолий, какой системой? Все летит в тартарары, цивилизация Смерти рушится! Дожили до Армагеддона! valerijtrufanov на фейсбуке.
БОГ-в-ТЕЛЕФОНЕ Высший Приоритет!
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(без названия)
недоумевающий читатель написал 12.02.2018 15:21
Вступил в силу не подписанный президентом Игорем Додоном закон о &#8220;противодействии российской пропаганде&#8221;
АВТОР
Павленко Дмитрий
В Молдавии с 12 февраля 2017 года вступил в силу принятый парламентом страны закон по изменению Кодекса о телевидении и радио. В соответствии с этим документом на территории Республики Молдова запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Несмотря на столь завуалированную формулировку, очевидно, что речь идет в первую очередь о популярных по ту сторону Днестра передачах российского телевидения.
---------------
Я так думаю, что сегодня все чекистские пропагандоны будут истерить по поводу того, что нарушено право граждан Молдовы на свободу слова и обмен информацией.
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(без названия)
Саня написал 12.02.2018 15:16
как тут не поверить Римской? Может, Кубань уже мешает нам танцевать? вместе с ее ряжеными!
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