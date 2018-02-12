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Московский листок

Турция гордо рапортует миру об убитых в Африне курдах - уже 1369...

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 3

турция сирия игил исламизм курды африн
Турция гордо рапортует миру об убитых в Африне курдах - уже 1369...

Генштаб Вооруженных сил Турции опубликовал очередные данные о ходе операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии. Как утверждается, ударами авиации были уничтожены 15 объектов и ликвидированы 1369 террористов - так агентство "Анадолу" называет бойцов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ). 

В числе уничтоженных объектов - убежища, склады с боеприпасами и огневые точки. Все турецкие самолеты, выполнив поставленные задачи, вернулись на аэродромы базирования, подчеркивает Генштаб. 

В то же время курдское агентство "Фирит" сообщает о том, что бойцы курдских отрядов сдерживают атаки "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемой турецкой бронетехникой, к северо и юго-западу от Африна. Как передает ТАСС со ссылкой на "Фирит", ополченцы подбили четыре танка и убили девять турецких солдат и боевиков ССА. Сирийская газета "Аль-Ватан" утверждает, что с начала операции "Оливковая ветвь" формирования ССА потеряли 185 человек, в том числе несколько полевых командиров, в рядах турецких войск убиты 27 солдат и офицеров, при этом потери отрядов СНС составили 148 бойцов. 

Сейчас турецкая артиллерия ведет обстрел селений Дейр-эс-Савван, Кфар-Сафра, Бафлун и Эль-Аруба в округе Джандарис к северу от Африна, где находятся оборонительные рубежи курдов. Удары наносятся также по селам в округах Маабатли и Раджу. Поступают сведения об убитых и раненых среди мирных жителей. По свидетельству "Аль-Ватан", турецкие обстрелы и бомбардировки наносят урон жилым домам и хозяйственной инфраструктуре. Всего жертвами конфликта на севере Сирии к концу недели стали около 150 курдов и арабов. Источники в городском госпитале Африна сообщают, что помощь оказана 345 раненым. Большинство из них женщины и дети. 

Тем временем, сообщает газета Hürriyet, в городе Зальцгиттер в Нижней Саксонии, Германия, представители местной турецкой общины вышли на митинг поддержки операции "Зеленая ветвь". Они молились о погибших в ходе противостояния и скандировали лозунги о том, что Турция имеет право на самооборону. 

20 января, напомним, Генштаб турецких ВС объявил о начале операции "Оливковая ветвь" в Африне, где проживает около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Многие турки выступают против боевых действий, однако их попытки провести митинги оборачиваются массовыми задержаниями. 

Как пишет Le Figaro, "у наших бывших союзников в борьбе против ИГИЛ нет иного выбора, кроме как умереть, - Запад к ним безразличен, НАТО и Россия их покинули". 

"Сирийские курды представляют собой военно-политическое движение, которое много лет боролось против ИГИЛ. Оно дисциплинированное и высоко мотивированное (в чем я убедился на поле боя в 2016 году). Со значительным участием женщин-воинов, что обусловлено как политическим, так и социальным выбором, а также позволяет почти вдвое увеличить вооруженные силы сообщества, относящегося к меньшинству", - переводит статью Жерара Шальяна InoPressa. 

В то же время, отмечает издание, союзнические силы Турции в Сирии - в основном не что иное, как джихадисты, либо из "Исламского государства", либо из других организаций со сходной идеологией. Проявившие героическое сопротивление в кантоне Кобани сирийские курды ("Отряды народной самообороны", YPG) представляли собой идеальные замещающие силовые структуры в глазах США, озабоченных тем, чтобы не использовать своих солдат в наземных операциях. Американцы и русские воспользовались ими в рамках своей борьбы против "Исламского государства"* и против джихадизма, поясняет автор статьи. 

В Турции необходимость очистки сирийского Африна от РКК обосновывают резолюциями Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статьей 51 Устава ООН о праве на индивидуальную и коллективную самооборону. Турецкие власти утверждают, что территория страны подвергается ракетным обстрелам с сирийской стороны. Так, 31 января в районе Рейханлы погибла 17-летняя школьница. Тогда по турецкой провинции Хатай были выпущены две ракеты.

На фото - врачи Африна оказывают медицинскую помощь раненому 19 летнему боевику ССА.

Он был ранен курдскими бойцами и брошен туркозелеными. Сам он заявил, что со стороны Турции идёт сильная пропаганда против курдских сил, он призвал других боевиков ССА не воевать за Турцию против YPG/YPJ.

От редакции: То, что туркам сводить свои национальные счёты с курдами под видом "АТО" на территории соседнего государства помогают именно игиловцы - косвенно подтверждает и тот факт, что курдские вооружённые ополченцы из РПК все поголовно атеисты, а для иламистов нет врага страшнее. Даже православный, то есть не отрицающий существование бога единого (просто под другим именем), скорее для них "человек", нежели атеист.

Вот и лютуют недобитые вчерашние "кровные враги Путинской России" с разрешения Шойгу в Африне - Турция их щедро вооружает, хотя недостатка в оружии они никогда не испытывали, им бы только территорию вновь занять внушительную (а Турция явно это им и предложила в качестве профита) - вот вроде Африна, где будут ими вырезаны курды, и тогда можно заново строить "Исламское государство", которое заново начнёт поставлять нефть в Турцию - вот такой будет профит, в свою очередь, у нашей родимой силовигархии, готовой маму родную продать за выполнение условий контракта "Турецкий поток"... Благороднейшая вышла война!

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Отпевать ихтамнетов почивших в Сирии кто то будет?
Не вопрос написал 13.02.2018 00:14
Подметут и всех делов.
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(без названия)
Интересно так же написал 13.02.2018 00:13
Отпевать ихтамнетов почивших в Сирии кто то будет?
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(без названия)
220 d написал 12.02.2018 19:45
Лучше расскажите о 600 убитых вагнеровцах 7 февраля...https://www.youtube.com/watch?v=r1HVgJZA4-A
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