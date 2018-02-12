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Московский листок

Два человека погибли после жесткой посадки вертолета под Томском

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 1

Два человека погибли после жесткой посадки вертолета под Томском

Два человека погибли в результате аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Томской области, еще четверо пострадали, передает Интерфакс со ссылкой на региональную службу МЧС.

"По уточненным данным, два человека погибли (экипаж), четверо пострадали", - говорится в сообщении.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено после жесткой посадки вертолета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля. Вертолет выполнял санитарный рейс из села Прохоркино в село Александровка Томской области. По предварительным данным ведомства, в 14:46 по местному времени произошли потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна. Воздушное судно было обнаружено с воздуха примерно в 80 км от села Александровка. На борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа и три пассажира. Вертолет принадлежит авиакомпании "Ельцовка".

По данным администрации Александровского района, на борту вертолета находилась пациентка с признаками психического расстройства. "Женщина начала поджигать свой дом, имелось подозрение, что у нее психическое расстройство. Поэтому в вертолете наряду с медиком находился и сотрудник полиции", - заявили районной администрации.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Чумашедшая страна !
В лад написал 12.02.2018 17:28
Психов больше, чем полиментов, а те сами чумашедшие и жадные до бабок и девок.
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