Два человека погибли после жесткой посадки вертолета под Томском

Два человека погибли в результате аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Томской области, еще четверо пострадали, передает Интерфакс со ссылкой на региональную службу МЧС.

"По уточненным данным, два человека погибли (экипаж), четверо пострадали", - говорится в сообщении.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено после жесткой посадки вертолета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля. Вертолет выполнял санитарный рейс из села Прохоркино в село Александровка Томской области. По предварительным данным ведомства, в 14:46 по местному времени произошли потеря радиосвязи и срабатывание аварийного маяка воздушного судна. Воздушное судно было обнаружено с воздуха примерно в 80 км от села Александровка. На борту, по предварительной информации, находились три члена экипажа и три пассажира. Вертолет принадлежит авиакомпании "Ельцовка".

По данным администрации Александровского района, на борту вертолета находилась пациентка с признаками психического расстройства. "Женщина начала поджигать свой дом, имелось подозрение, что у нее психическое расстройство. Поэтому в вертолете наряду с медиком находился и сотрудник полиции", - заявили районной администрации.