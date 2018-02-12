Подглядывать за свальным грехом олигархов в щель, приоткрытую Настей-Рыбкой, можно только сутки

Сервисы Instagram и YouTube должны удалить фотографии и видео о личной жизни миллиардера Олега Дерипаски до вечера среды, 14 февраля, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

В противном случае указанные сайты могут быть заблокированы для российских пользователей из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и ее приятелю Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые 9 февраля наложил Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

При этом, как указывают "Ведомости", лишь два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube еще не были удалены к 12:00 понедельника, 12 февраля.

Как сообщалось, 10 февраля Роскомнадзор на основе решения краснодарского суда запретил публиковать фото и видео из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Расследование ФБК базируется на визуальных материалах из Instagram и книг Насти Рыбки. Удалить фотографии, видео и "иную личную информацию" из публикаций о Дерипаске регулятор обязал, в частности, "Медиазону", радио "Свобода", Znak.com, Newsru.com, "Сноб" и The Village. При этом самого распоряжения суда издания не получили. Рыбка оставила на своей странице лишь одно фото с Дерипаской.

Напомним, 8 февраля, Навальный опубликовал фильм-расследование ФБК, в котором заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению оппозиционера, Дерипаска давал Приходько взятки. Дерипаска оперативно подал иск по месту прописки.

12 февраля агентство ТАСС со ссылкой на данные Усть-Лабинского суда сообщило, что суд по иску Дерипаски состоится 1 марта - по комичному совпадению, в День современного художника (а Дерипаска славится своей поддержкой современного и часто провокативного, скандального искусства)...

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный задумался:

- А собственно, что такого запретного рассказала Рыбка и показал Навальный? Это явный "слив", источник которого ооочень хорошо известен Роскомнадзору. У нас ведь в стране наблюдать за личной жизнью граждан разрешено законом только одной конторе - ну, вы уже и поняли, какой... А поскольку работают там ребята совсем не чуждые правящего класса, скорее, наоборот - вот, иногда можно поживиться рыбёшкой, так сказать, со стола олигархии. Что ведут они на своих яхтах жизнь не самую праведную (как на иконах и прочих святынях, которые они сами часто дарят РПЦ) - это тоже ни для кого не секрет. Иначе бы и яхты им не понадобились, а совокуплялись бы они себе, как рядовые граждане, прямо на пляжике - мол, кому наши задницы интересны? Тут же создана обстановка комфорта для сверхпотребля.. ения, короче говоря. Ну, и, как вы сами догадываетесь, никакие элитные шлю... шлюпки не причаливают к подобным яхтам без предварительных договорённостей. Вот и Настя-Рыбка заплыла в акваторию элитной групповухи тоже, скорее всего, "по вызову", как "по вызову" появился на глазах публики и этот материал ФБК. Как с кем вобет, как вы полагаете? Моё предположение сатро как путинский "русски мир": силовигархия атакует олигархию в лице Дерипаски - старого, "семейного" олигарха, который тоже имеет рычажки во многих государственных инстанциях (что он немедленно и доказал), однако его рычажок в этой, образо выражаясь оргии праведников-миллиардеров - явно не самый длинный. Впрочем, нам-то в этой истории интересно, не чей рычаг длиннее - условно сечинских фэсбов или староельцинских либералов, а где в скандалах, за сканадалами-междоусобицами олигархическими, кроется та точка, куда приложив рычаг массовой классовой ненависти мы сделаем вовсе невозможной всю это шлюхозАврию ельцинско-путинскую, восстановим социализм и свободу (которая всегда ответственность куда более высшего, чем буржуазный, порядка), но уже не элитных, а пролетарских отношений. Ведь смотрите, как симметрично они вываливают компромат друг на друга: то "Принцесса Ольга" и вовсе сбежавшая от Сечина к итальянскому автогонщику, от длинного рубля за длинным рычагом, то вот "Принцесса Рыбка", с обязательностью телесериала...

Новости по теме:

Роскомнадзор уничтожает улики против высших сановников государства

"Принцесса Ольга" сбежала от силовигарха Сечина к итальянскому автогонщику

Появилось официальное подтверждение развода Игоря Сечина с "принцессой Ольгой"

Сечину некогда рассиживаться в суде над Улюкаевым: есть такая профессия, недра родины распродавать!