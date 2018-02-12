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Московский листок

Подглядывать за свальным грехом олигархов в щель, приоткрытую Настей-Рыбкой, можно только сутки

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 7

кризис либералы силовигархия классоваяненависть
Подглядывать за свальным грехом олигархов в щель, приоткрытую Настей-Рыбкой, можно только сутки

Сервисы Instagram и YouTube должны удалить фотографии и видео о личной жизни миллиардера Олега Дерипаски до вечера среды, 14 февраля, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя Роскомнадзора. 

В противном случае указанные сайты могут быть заблокированы для российских пользователей из-за обеспечительных мер по иску Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и ее приятелю Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые 9 февраля наложил Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. 

При этом, как указывают "Ведомости", лишь два из 14 спорных постов в Instagram и все семь роликов на YouTube еще не были удалены к 12:00 понедельника, 12 февраля. 

Как сообщалось, 10 февраля Роскомнадзор на основе решения краснодарского суда запретил публиковать фото и видео из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Расследование ФБК базируется на визуальных материалах из Instagram и книг Насти Рыбки. Удалить фотографии, видео и "иную личную информацию" из публикаций о Дерипаске регулятор обязал, в частности, "Медиазону", радио "Свобода", Znak.com, Newsru.com, "Сноб" и The Village. При этом самого распоряжения суда издания не получили. Рыбка оставила на своей странице лишь одно фото с Дерипаской. 

Напомним, 8 февраля, Навальный опубликовал фильм-расследование ФБК, в котором заявил, что Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. Также, по мнению оппозиционера, Дерипаска давал Приходько взятки. Дерипаска оперативно подал иск по месту прописки. 

12 февраля агентство ТАСС со ссылкой на данные Усть-Лабинского суда сообщило, что суд по иску Дерипаски состоится 1 марта - по комичному совпадению, в День современного художника (а Дерипаска славится своей поддержкой современного и часто провокативного, скандального искусства)...

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный задумался:

- А собственно, что такого запретного рассказала Рыбка и показал Навальный? Это явный "слив", источник которого ооочень хорошо известен Роскомнадзору. У нас ведь в стране наблюдать за личной жизнью граждан разрешено законом только одной конторе - ну, вы уже и поняли, какой... А поскольку работают там ребята совсем не чуждые правящего класса, скорее, наоборот - вот, иногда можно поживиться рыбёшкой, так сказать, со стола олигархии. Что ведут они на своих яхтах жизнь не самую праведную (как на иконах и прочих святынях, которые они сами часто дарят РПЦ) - это тоже ни для кого не секрет. Иначе бы и яхты им не понадобились, а совокуплялись бы они себе, как рядовые граждане, прямо на пляжике - мол, кому наши задницы интересны? Тут же создана обстановка комфорта для сверхпотребля.. ения, короче говоря. Ну, и, как вы сами догадываетесь, никакие элитные шлю... шлюпки не причаливают к подобным яхтам без предварительных договорённостей. Вот и Настя-Рыбка заплыла в акваторию элитной групповухи тоже, скорее всего, "по вызову", как "по вызову" появился на глазах публики и этот материал ФБК. Как с кем вобет, как вы полагаете? Моё предположение сатро как путинский "русски мир": силовигархия атакует олигархию в лице Дерипаски - старого, "семейного" олигарха, который тоже имеет рычажки во многих государственных инстанциях (что он немедленно и доказал), однако его рычажок в этой, образо выражаясь оргии праведников-миллиардеров - явно не самый длинный. Впрочем, нам-то в этой истории интересно, не чей рычаг длиннее - условно сечинских фэсбов или староельцинских либералов, а где в скандалах, за сканадалами-междоусобицами олигархическими, кроется та точка, куда приложив рычаг массовой классовой ненависти мы сделаем вовсе невозможной всю это шлюхозАврию ельцинско-путинскую, восстановим социализм и свободу (которая всегда ответственность куда более высшего, чем буржуазный, порядка), но уже не элитных, а пролетарских отношений. Ведь смотрите, как симметрично они вываливают компромат друг на друга: то "Принцесса Ольга" и вовсе сбежавшая от Сечина к итальянскому автогонщику, от длинного рубля за длинным рычагом, то вот "Принцесса Рыбка", с обязательностью телесериала...

 

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Всего комментариев к статье: 7
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смысл сего перфоманса-
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:44
в самом употребление в одном ряду имен Дерипаски,какой то обычной пиляди, и какого то сутенера,и самое глупое что на его месте можно было сделать-это побежать в суд.В попытке заблокировать,эх ма,аж ютюб!Как в Северной Корее что б!Либо он совсем дурак,что сильно сомнительно,ну не бывают миллиардеры совсем дураками,либо....ну не сходится что то вобщем.
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Re: о5 написал 1
замечание написал 12.02.2018 22:37
"ну не собакуж ипал?"- экспертам нанятым адвокатами жены ,конечно будет виднее разбираться что, такое измена... в судах, при очередном дележе скапитализженного имущества ,где-нибудь в лондонсках...
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Re: Re: страшно другое
купил-продал по5 написал 12.02.2018 22:17
ну да кстати-ну не собакуж ипал?вот проблема на
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Re: страшно другое
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:10
А что мешает тому же Дерипаске вовсе не комплексовать по поводу гражданки Вашукевич?Зачем банальные поебки самому превращать в "компромат"?Какой суд?Зачем?Просто сказать-ну оскоромился,был грех.Стыдюсь,мол,обещаю исправиться.И нет никакого "компромата".И не постановка ли вся эта камедь,имеющая совсем иные цели,чем защита информации о личной жизни гражданина Дерипаски(кому кстати оно нужна то)?
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страшно другое
купил-продал по5 написал 12.02.2018 18:56
то есть как бы если кому было по барабану(как мне например)
то таки найдут и посмотрят после запретов всяких-разных
страшно не это-страшно то,что эти люди,у них в руках астрономические деньги и почти абсолютная власть и вот так
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Заказ пламенному трибуну революции(мировой)
от разума возмущенного написал 12.02.2018 18:55
Мотя,давай тебе что-то закажем?По твоему выбору,на кого угодно.Хочешь про рыбку,хочешь,про птичку,можешь даже про таракана.Но главное сделай хоть чуточку похожее и также популярное,хотя бы на те же 2% от Навального.Приложи наконец свой рычаг,пусть и "массовой классовой ненависти",увлеки пролетариат на мировую революцию!
Или опять забанишь?
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это интернет
купил-продал по5 написал 12.02.2018 18:46
Это интернет,детка
Эффект стрейзанд?не,не слышали
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