Это уже не первая попытка задержать указанного гражданина. В конце прошлого года, когда киевская полиция пыталась пробиться к нему в квартиру, он решил вообразиться себя Карлсоном, забрался на крышу дома и угрожал оттуда прыгнуть. По всей видимости, полиция приняла это к сведению и попытку номер два решила провести в таком месте, откуда спрыгнуть вниз невозможно.

Отметим, что Саакашвили обещал устроить новый майдан и отстранить от власти шоколадного гауляйтера Порошенко. Хотя, как говорят в народе, "хрен редьки не слаще" - смена Порошенко на другого вора ничего несчастной Украине не даст. Для действительно эффективных изменений стране сперва надо покончить со ставшим государственной идеологией нацизмом.

Напомним, что Саакашвили был лишён грузинского гражданства и объявлен на своей родине в розыск, но Украина решила его не отдавать, при том, что точно с той же формулировкой требует выдать ей бывшего главу Януковича. Саакашвили был назначен "смотрящим" за Одесской областью, где ему были так рады, что к его приезду на деревьях развесили галстуки с пожеланиями приятного аппетита. Но позже что-то поло не так. Саакашвили отказался от этого места и решил пойти в большую политику с амбициозным планом стать первым в истории человеком, который смог стать президентом двух стран, к счастью, не одновременно. Но не всё сбылось - пока он странствовал по западной Европе, его лишили и украинского гражданства, сделав последователем Михаила Паниковского, героя "Золотого телёнка".

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