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Московский листок

Неудавшегося майданщика Саакашвили задержали в киевском ресторане

Опубликовано 12.02.2018 автором Гиви Тракидзе в разделе комментариев 5

украина михмайдан
Неудавшегося майданщика Саакашвили задержали в киевском ресторане

Это уже не первая попытка задержать указанного гражданина. В конце прошлого года, когда киевская полиция пыталась пробиться к нему в квартиру, он решил вообразиться себя Карлсоном, забрался на крышу дома и угрожал оттуда прыгнуть. По всей видимости, полиция приняла это к сведению и попытку номер два решила провести в таком месте, откуда спрыгнуть вниз невозможно.

Отметим, что Саакашвили обещал устроить новый майдан и отстранить от власти шоколадного гауляйтера Порошенко. Хотя, как говорят в народе, "хрен редьки не слаще" - смена Порошенко на другого вора ничего несчастной Украине не даст. Для действительно эффективных изменений стране сперва надо покончить со ставшим государственной идеологией нацизмом.

Напомним, что Саакашвили был лишён грузинского гражданства и объявлен на своей родине в розыск, но Украина решила его не отдавать, при том, что точно с той же формулировкой требует выдать ей бывшего главу Януковича. Саакашвили был назначен "смотрящим" за Одесской областью, где ему были так рады, что к его приезду на деревьях развесили галстуки с пожеланиями приятного аппетита. Но позже что-то поло не так. Саакашвили отказался от этого места и решил пойти в большую политику с амбициозным планом стать первым в истории человеком, который смог стать президентом двух стран, к счастью, не одновременно. Но не всё сбылось - пока он странствовал по западной Европе, его лишили и украинского гражданства, сделав последователем Михаила Паниковского, героя "Золотого телёнка".

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Всего комментариев к статье: 5
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кадры решают все
алексс настоящий написал 13.02.2018 00:27
Этого кадра задержали в ресторане,жил он то в палатке,то на крыше и откинет копыта видимо в публичном доме.Уж такой кадр.И только для такого ничтожества как нынешняя власть БУ(Бывшая Украина) он может представлять опасность.Все остальные ржут.Правда он еще не ответил за Цхинвал.Вышлете его туда пожалста.
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(без названия)
Саакашвили написал 13.02.2018 00:03
В течении полу часа после задержания отправили в Польшу. Там он в статусе мужа гражданки страны евросоюза.
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фильм такой был-"Опасные гастроли",с Высоцким.
алексс настоящий написал 12.02.2018 22:18
Вроде тоже про кабаре и помоему как раз в Одессе.Воздух там чтоль такой?Или в почве что то?
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(без названия)
стоик1117 написал 12.02.2018 19:12
сортирный Карлик закончит хуже?
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"президентом двух стран"
--- написал 12.02.2018 18:47
мерси, проняло.
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