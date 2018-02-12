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Московский листок

Путин занемог

Опубликовано 12.02.2018 в разделе комментариев 11

Путин занемог

Президент России Владимир Путин простудился, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Простудился, но продолжает работать", - цитирует Пескова Интерфакс. По его словам, недомогание президента не отразилось на графике его работы.

Напомним, сегодня действующий президент принял участие во встрече с финалистами конкурса молодых управленцев "Лидеры России". "Прошу прошения, у меня голос немножко подсел", - сказал президент.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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Re:народ разобщен и ведет себя как стадо баранов
Утинзее написал 13.02.2018 00:55
Стадо баранов сплоченное обьединение. А народ разобщен в результате
беспрерывной сионистской либерально-фашистской пропаганды,безумного давления,игнорирования элементарных нужд коренного,в основном русского
населения.Во время чудовищного геноцида русских в ханствах фашистско-феодальных в ср-ной азии,государство отвернулось от русских,русским оформить гражданство архитяжко,а миллионы ИГИЛбайтеррв получают гражданство на раз два.
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натуральная перепись дэбилов
алексс настоящий написал 13.02.2018 00:19
И чо мы так обрадовались?Ты приходя на прием к чиновнику видишь там Путина?Даешь взятку в больнице Путину?А может быть Путин с тебя семь шкур на работе спускает?Да не в нем дело.А в сути общественного строя,Маркса хоть почитайте или Ленина.Имея такой Трудовой Кодекс что любого за ворота можно пинком и без объяснения причин-и где хоть одна забастовка?Имеем нашествие мигрантов и беспредел на улицах-и где выступления по этому поводу?Нет бесплатной медицины и образования-и где кроме тырнета возмущение широких народных масс?Народ разобщен и ведет себя как стадо баранов-вот где проблема!А на месте Путина можно представить и другого,ничего не изменится.
А эти радуются,Путин приболел!Счастье то какое!Дэбилы!
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(без названия)
А это какой из них занемог? написал 12.02.2018 23:21
Если гарант склеит ласты мы об этом узнаем когда? Или никогда не узнаем?
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(без названия)
понятно написал 12.02.2018 23:10
рожу подтягивает, на операции
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Не дождетесь!
Утка Кря-кря написал 12.02.2018 23:03
Что, гэбню не знаете? Спецом дезу запустили, чтобы слух развеять, что двойник в проруби купался.
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(без названия)
В лад написал 12.02.2018 22:19
Теперь может чихать на нужды населюг в прямом и переносном смысле.
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Путин занемог
хитрый написал 12.02.2018 22:05
Наденька, срочно чайку ему горяченького с полонием!
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(без названия)
я знаю! написал 12.02.2018 21:53
в церковном хоре пел
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(без названия)
Стикс написал 12.02.2018 21:51
Простудился на похоронах России.
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Заболел???!!!!
пожелам написал 12.02.2018 21:44
Надеемся!Ждем!!!!
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Все на выборы
Дед написал 12.02.2018 21:33
Бедолага. Прорубь... Не иначе. Эх, не бережем солнцеликого. Однако, все на выборы.
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