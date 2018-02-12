Путин занемог

Президент России Владимир Путин простудился, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Простудился, но продолжает работать", - цитирует Пескова Интерфакс. По его словам, недомогание президента не отразилось на графике его работы.
Напомним, сегодня действующий президент принял участие во встрече с финалистами конкурса молодых управленцев "Лидеры России". "Прошу прошения, у меня голос немножко подсел", - сказал президент.
Утинзее написал 13.02.2018 00:55
беспрерывной сионистской либерально-фашистской пропаганды,безумного давления,игнорирования элементарных нужд коренного,в основном русского
населения.Во время чудовищного геноцида русских в ханствах фашистско-феодальных в ср-ной азии,государство отвернулось от русских,русским оформить гражданство архитяжко,а миллионы ИГИЛбайтеррв получают гражданство на раз два.
алексс настоящий написал 13.02.2018 00:19
А эти радуются,Путин приболел!Счастье то какое!Дэбилы!
А это какой из них занемог? написал 12.02.2018 23:21
понятно написал 12.02.2018 23:10
Утка Кря-кря написал 12.02.2018 23:03
В лад написал 12.02.2018 22:19
хитрый написал 12.02.2018 22:05
я знаю! написал 12.02.2018 21:53
Стикс написал 12.02.2018 21:51
пожелам написал 12.02.2018 21:44
Дед написал 12.02.2018 21:33