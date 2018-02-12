Путин занемог

Президент России Владимир Путин простудился, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Простудился, но продолжает работать", - цитирует Пескова Интерфакс. По его словам, недомогание президента не отразилось на графике его работы.

Напомним, сегодня действующий президент принял участие во встрече с финалистами конкурса молодых управленцев "Лидеры России". "Прошу прошения, у меня голос немножко подсел", - сказал президент.