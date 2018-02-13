Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 15

выборы зюганов цик явка грудинин
Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов. 

Тему закрытия иностранных счетов господина Грудинина глава ЦИК назвала «крайне неприятной». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует»,— сказала она. 

«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты»,— сказала госпожа Памфилова.

***

2 февраля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что господин Грудинин не уведомил налоговую службу о наличии у него нескольких "не до конца закрытых" зарубежных счетов. На следующий день руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пообещал, что Павел Грудинин скоро предоставит эти данные. В общем, две недели почти прошло, "скоро" - это понятие относительное. Выборы тоже скоро, через месяц...

О прошлом разе, когда потребовалось что-то сделать со счетами, господин Грудинин срочно отбыл "кататься на лыжах" в Альпы - увы, офшорные банки так устроены, что многое нужно делать лично. Цена конфиденциальности.

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Мы, кстати, в связи с этим задавали некоторые вопросы, на которые нам, естественно, не ответили - ну, если уж Памфиловой не отвечают, то нам уж куда... 

А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?

Но и на этот раз господину Грудинину придется опять съездить в дальнее зарубежье - я так понимаю, что нужна бумага с печатями, в оригинале. А ее на руки дадут только лично. Если, конечно, у господина Грудинина нет в Австрии постоянного адвоката с полным набором доверенностей. Но зачем ему? Ведь у него ни счетов, ни недвижимости, ни активов за границей нет - зачем же держать адвоката на постоянной зарплате?

Конечно, заодно было бы здорово раскрыть для общественности, каким образом деньги Грудинина вообще попали в этот банк? И куда из него делись (если они вообще его покидали)?

Да, и неплохо было бы напомнить уже госпоже Памфиловой такой смешной пункт из закона о выборах президента:

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина? 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".

Уж извините, но до голосования осталось 33 дня. А все документы подаются ОДНОВРЕМЕННО и не позднее 45 дней до выборов. 

Что, все кандидаты равны, но некоторые равнее?

Вот, к примеру, кандидат Лисицына не успела к 18.00 определенного дня предоставить все 100 тысяч подписей избирателей - на руках у нее было только 90 тысяч. Остальные были собраны, но не успели их подвезти из регионов.

А почему было не сказать Лисицыной, мол, давай сколько есть подписей, мы начнем проверять, а ты чуть позже донесешь недостающие? Ну если Грудинину можно спокойно вести избирательную кампанию с недосданными документами, то почему Лисицыной - нельзя подвезти недостающие подписи на следующий день?

Ах, какое у нас чудесное равенство всех перед законом!

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.03,  Голосов: 37
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 15
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Петров написал 13.02.2018 12:28
для "из деревни" объясню написал 13.02.2018 13:06
Дорогой "Петров". Хватит дурилку избиртелям рассказывать! Кому принадлежат (конкретно) 56% акций. Секретные владельцы в к-ве 40 человек-кто они? Неужели работяги из ЗАО? Грудинин отказывается отвечать на эти вопрос ( о собственности) и продолжает рассказывать сказки. А "голосовать" Вы можете за кого угодно, тем самым обеспечив поставленную "задачу" на российских "выборах". Где "народный кандидат" ( как его называет Зюганов) ни слова критики не сказал в адрес В.Путина.
Ответить
Отпрыск
Разум написал 13.02.2018 12:55
Баранов ты у Путина спроси куда конкретно, порублево истрачены в 2016 году 11 миллиардов рублей выделеные из бюджета России на его, Путина содержание. Как то с его Путина скромными 13 миллионами из которых он и на чай не потратил ни копейки, а эти мои, наши бюджетные миллиарды в каких купаниях, золотых унитазах утонули?
Ответить
Re: Банки РФ ненадежны
гы написал 13.02.2018 11:48
При чем тут банки в РФ? Автор спрашивает, каким образом деньги попали в банк Лихтенштейна - по какому договору, на основании чего? Или Грудинин привез черный нал в сумке? Так в банке Лихтенштейна черный нал не принимают. А по какому договору, какие услуги и кому оказал Грудинин в Лихтенштейне на 7 миллиардов?
Ответить
ЦИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАВИСИМ ОТ ПУТИНА
А.Головенко, журналист написал 13.02.2018 11:39
Оппозиция все время требует каких-то "честных выборов", как-будто их должны проводить прилетевшие с Марса гуманоиды
А лозунг сегодня должен быть предельно простым:
ЦИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАВИСИМ ОТ ПУТИНА
Ответить
Только психология
Нестер написал 13.02.2018 11:37
Детский сад какой-то!
"Что, все кандидаты равны, но некоторые равнее?" Есть материал! "Наверху" просчитывают - что выгоднее - отстранять или не отстранять и когда отстраниться если отстранять. Это примерно, как режиссура спектакля - главный эпизод должен быть вставлен в нужное место, что бы собрать максимум аплодисментов. Так. что ждите эпизода! Удачи!
Ответить
Банки РФ ненадежны
Пимен написал 13.02.2018 10:53
"...каким образом деньги Грудинина вообще попали в этот банк?"
В банках РФ постоянно меняются условия. Более того, с 91 года, как не раз сообщалось, закрылось около 500 баков, а какой следующий - никто не знает.
Ответить
Re: Грудинин молоток!
му-му написал 13.02.2018 10:07
А кто сказал, что оно вообще ему это надо. Перед этим, там на совхозе были сплошные налоговые проверки (забадали), как и у стасика бэ на хазе, после он сразу стал каким-то там типа представителем у ксю...тьфу
Ответить
(без названия)
стоик1118 написал 13.02.2018 09:03
Уважающий себя человек на выборы пойдет?
Ответить
(без названия)
дедпихто написал 13.02.2018 08:50
Неконституционная бабонька из надконституционной конторы разбушевалась. Еще бы - на кону зряплата в 900 тыс. и надо только подсуетиться и перекочевать через март, - а там... там пожизненная синекура или хотя бы на следующие 6 лет (интересно, неконституционные "штабы" тоже останутся - и шо они будут делать - на шее народа сидеть? Есть смысл совестью поторговать?..
Панфилова, *****, первой полетишь/закурлыкаешь.
Ответить
Re:
старик написал 13.02.2018 07:54
В основном, считаю,все правильно, но некоторые выражения, думаю, не корректны.Нынешняя раша не государство, а воровская малина с двуногим рабским быдлом. Лучшим вариантом было бы бойкотировать этот лохотрон, но двуногое стадо охотно и добровольно попрутся и проголосуют за своего хозяина. Поскольку раб без хозяина существовать не может!
Ответить
(без названия)
чоппер написал 13.02.2018 06:33
баранов забрызгал всех слюной
Ответить
Грудинин молоток!
Аван-гард написал 13.02.2018 05:15
Как прагматик-миллиардер Грудничок размышляет здраво. Через месяц вся эта бодяга с выборами кончится. На что он может рассчитывать? Максимум, на 2-е место, которое ему нах не нужно
А если он выведет свои капиталы из оффшоров - их могут тут же арестовать в России под любым предлогом.
Ответить
(без названия)
нарыл в интернете написал 13.02.2018 03:17
Комментирует Валерий Фил: "Принципы путинского рабства:
1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.
2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за &#171;новинками&#187;, а для этого вынужден постоянно работать.
3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с &#171;помощью&#187; которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм &#171;ссудного процента&#187;.
4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. Деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?
5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. 6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и &#171;терпеть&#187; кабальные условия, т.к. Других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.
7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.
8. Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д. Является замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.&#65279;
Ответить
ЦИК - нелегитимен
А.Головенко, журналист написал 13.02.2018 01:49
Судя по всему, весной Навальный получил четкие обещания участия в президентских выборах и начал открывать по стране свои предвыборные штабы.
Хотя и выборы были не объявлены, и сам имел непогашенные судимости. Но местные власти не мешали.
О каждом открытом штабе мальчики=девочки из ФБК и он сам хвалились в Твиттере и др., показывая, как идет "верификация"
Очевидно, для отчета перед Кремлем и спонсорами.
Всего открыли 55 штабов. Прикиньте расходы
Но что=то случилось, очевидно, надавила Нарусова и Путин переиграл: вместо Лехи двинул Ксюху
Тут же Леша стал призывать к бойкоту выборов
А вот если бы он сделал причиной бойкота не личную обиду, а неконституционность ЦИКа (нет в Конституции) и самой бабки Памфиловой - эффект был бы другой
Ответить
Людоедку сношают, а ей нравитя
А.Головенко, журналист написал 13.02.2018 01:12
Член Политбюро ЦК КПСС, а в августе-91 "гэкачепист" и узник "Матросской тишины" Олег Шенин после выхода из тюрьмы эту власть не признавал. Ни разу не выдвигался ни в депутаты ГД, ни в президенты
А в 2007-м его убедили: надо идти на президента.
Однако ЦИК его забодал "за неправильное оформление документов". В чем оно заключалось? В том что он "не указал место работы"
- Так я вообще-то пенсионер, - пояснил Шенин
- Это нас не касается, - издевательски отвечал ему глава ЦИКа
А тут Грудинин буквально заставляет от...ть Эллочу=Людоедку и ей нравицца
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы отнеслись к государственной программе безопасного воздушного транспорта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
Выбор левых: Грудинин или бойкот?
12.02.2018
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальш...
13.02.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше? (1)
Россияне стали меньше тратить в магазинах (0)
Путин отменил все ближайшие публичные мероприятия (0)
Выдать Украине за "неблагонадежность" (0)
Оборвалась связь между Москвой и Подмосковьем (0)
Грузинский Карлсон улетел из Киева и вернуться не обещал (0)
Горнолыжница из "команды спортсменов из России" разбилась на спуске (1)
Хакеры похитили из российских банков более 1 млрд рублей за год (2)
Кремль готовит акции к 23 февраля и 8 марта для "зрелого электората" (5)
Американские сенаторы потребовали ввести санкции против фигурантов "кремлевского доклада" (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Собянин и его министры по нужде не ходят, с них мыши носят
Максим Калашников Максим Калашников: Суд в РФ хотят превратить в чистую фикцию. А дальше: разнарядки на аресты? Леттр де каше?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Безбашенный
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Хроники мутного времени. От И.Стрелкова и АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss