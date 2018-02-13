Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов.

Тему закрытия иностранных счетов господина Грудинина глава ЦИК назвала «крайне неприятной». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует»,— сказала она.

«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты»,— сказала госпожа Памфилова.

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2 февраля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что господин Грудинин не уведомил налоговую службу о наличии у него нескольких "не до конца закрытых" зарубежных счетов. На следующий день руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пообещал, что Павел Грудинин скоро предоставит эти данные. В общем, две недели почти прошло, "скоро" - это понятие относительное. Выборы тоже скоро, через месяц...

О прошлом разе, когда потребовалось что-то сделать со счетами, господин Грудинин срочно отбыл "кататься на лыжах" в Альпы - увы, офшорные банки так устроены, что многое нужно делать лично. Цена конфиденциальности.

Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!

Мы, кстати, в связи с этим задавали некоторые вопросы, на которые нам, естественно, не ответили - ну, если уж Памфиловой не отвечают, то нам уж куда...

А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?

Но и на этот раз господину Грудинину придется опять съездить в дальнее зарубежье - я так понимаю, что нужна бумага с печатями, в оригинале. А ее на руки дадут только лично. Если, конечно, у господина Грудинина нет в Австрии постоянного адвоката с полным набором доверенностей. Но зачем ему? Ведь у него ни счетов, ни недвижимости, ни активов за границей нет - зачем же держать адвоката на постоянной зарплате?

Конечно, заодно было бы здорово раскрыть для общественности, каким образом деньги Грудинина вообще попали в этот банк? И куда из него делись (если они вообще его покидали)?

Да, и неплохо было бы напомнить уже госпоже Памфиловой такой смешной пункт из закона о выборах президента:

А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".

Уж извините, но до голосования осталось 33 дня. А все документы подаются ОДНОВРЕМЕННО и не позднее 45 дней до выборов.

Что, все кандидаты равны, но некоторые равнее?

Вот, к примеру, кандидат Лисицына не успела к 18.00 определенного дня предоставить все 100 тысяч подписей избирателей - на руках у нее было только 90 тысяч. Остальные были собраны, но не успели их подвезти из регионов.

А почему было не сказать Лисицыной, мол, давай сколько есть подписей, мы начнем проверять, а ты чуть позже донесешь недостающие? Ну если Грудинину можно спокойно вести избирательную кампанию с недосданными документами, то почему Лисицыной - нельзя подвезти недостающие подписи на следующий день?

Ах, какое у нас чудесное равенство всех перед законом!

Анатолий Баранов