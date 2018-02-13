Памфилова опять ставит Грудинина на лыжи

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов.
Тему закрытия иностранных счетов господина Грудинина глава ЦИК назвала «крайне неприятной». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует»,— сказала она.
«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты»,— сказала госпожа Памфилова.
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2 февраля заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что господин Грудинин не уведомил налоговую службу о наличии у него нескольких "не до конца закрытых" зарубежных счетов. На следующий день руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пообещал, что Павел Грудинин скоро предоставит эти данные. В общем, две недели почти прошло, "скоро" - это понятие относительное. Выборы тоже скоро, через месяц...
О прошлом разе, когда потребовалось что-то сделать со счетами, господин Грудинин срочно отбыл "кататься на лыжах" в Альпы - увы, офшорные банки так устроены, что многое нужно делать лично. Цена конфиденциальности.
Грудинингейт? Нет, что вы - деофшоризация на собственном примере!
Мы, кстати, в связи с этим задавали некоторые вопросы, на которые нам, естественно, не ответили - ну, если уж Памфиловой не отвечают, то нам уж куда...
А где, собственно говоря, деньги? Откуда пришли и куда делись?
Но и на этот раз господину Грудинину придется опять съездить в дальнее зарубежье - я так понимаю, что нужна бумага с печатями, в оригинале. А ее на руки дадут только лично. Если, конечно, у господина Грудинина нет в Австрии постоянного адвоката с полным набором доверенностей. Но зачем ему? Ведь у него ни счетов, ни недвижимости, ни активов за границей нет - зачем же держать адвоката на постоянной зарплате?
Конечно, заодно было бы здорово раскрыть для общественности, каким образом деньги Грудинина вообще попали в этот банк? И куда из него делись (если они вообще его покидали)?
Да, и неплохо было бы напомнить уже госпоже Памфиловой такой смешной пункт из закона о выборах президента:
А почему ЦИК вчера после 18.00 не снял Грудинина?
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".
А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".
Уж извините, но до голосования осталось 33 дня. А все документы подаются ОДНОВРЕМЕННО и не позднее 45 дней до выборов.
Что, все кандидаты равны, но некоторые равнее?
Вот, к примеру, кандидат Лисицына не успела к 18.00 определенного дня предоставить все 100 тысяч подписей избирателей - на руках у нее было только 90 тысяч. Остальные были собраны, но не успели их подвезти из регионов.
А почему было не сказать Лисицыной, мол, давай сколько есть подписей, мы начнем проверять, а ты чуть позже донесешь недостающие? Ну если Грудинину можно спокойно вести избирательную кампанию с недосданными документами, то почему Лисицыной - нельзя подвезти недостающие подписи на следующий день?
Ах, какое у нас чудесное равенство всех перед законом!
Анатолий Баранов
для "из деревни" объясню написал 13.02.2018 13:06
Разум написал 13.02.2018 12:55
гы написал 13.02.2018 11:48
А.Головенко, журналист написал 13.02.2018 11:39
А лозунг сегодня должен быть предельно простым:
ЦИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАВИСИМ ОТ ПУТИНА
Нестер написал 13.02.2018 11:37
"Что, все кандидаты равны, но некоторые равнее?" Есть материал! "Наверху" просчитывают - что выгоднее - отстранять или не отстранять и когда отстраниться если отстранять. Это примерно, как режиссура спектакля - главный эпизод должен быть вставлен в нужное место, что бы собрать максимум аплодисментов. Так. что ждите эпизода! Удачи!
Пимен написал 13.02.2018 10:53
В банках РФ постоянно меняются условия. Более того, с 91 года, как не раз сообщалось, закрылось около 500 баков, а какой следующий - никто не знает.
му-му написал 13.02.2018 10:07
стоик1118 написал 13.02.2018 09:03
дедпихто написал 13.02.2018 08:50
Панфилова, *****, первой полетишь/закурлыкаешь.
старик написал 13.02.2018 07:54
чоппер написал 13.02.2018 06:33
Аван-гард написал 13.02.2018 05:15
А если он выведет свои капиталы из оффшоров - их могут тут же арестовать в России под любым предлогом.
нарыл в интернете написал 13.02.2018 03:17
1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег.
2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать.
3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента».
4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. Деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?
5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. 6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии и «терпеть» кабальные условия, т.к. Других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на что и некуда.
7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.
8. Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д. Является замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.﻿
А.Головенко, журналист написал 13.02.2018 01:49
Хотя и выборы были не объявлены, и сам имел непогашенные судимости. Но местные власти не мешали.
О каждом открытом штабе мальчики=девочки из ФБК и он сам хвалились в Твиттере и др., показывая, как идет "верификация"
Очевидно, для отчета перед Кремлем и спонсорами.
Всего открыли 55 штабов. Прикиньте расходы
Но что=то случилось, очевидно, надавила Нарусова и Путин переиграл: вместо Лехи двинул Ксюху
Тут же Леша стал призывать к бойкоту выборов
А вот если бы он сделал причиной бойкота не личную обиду, а неконституционность ЦИКа (нет в Конституции) и самой бабки Памфиловой - эффект был бы другой
А.Головенко, журналист написал 13.02.2018 01:12
А в 2007-м его убедили: надо идти на президента.
Однако ЦИК его забодал "за неправильное оформление документов". В чем оно заключалось? В том что он "не указал место работы"
- Так я вообще-то пенсионер, - пояснил Шенин
- Это нас не касается, - издевательски отвечал ему глава ЦИКа
А тут Грудинин буквально заставляет от...ть Эллочу=Людоедку и ей нравицца