Снежные заносы - не повод отменять штрафы за неправильную парковку

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к столичным властям с просьбой освободить водителей от штрафов и эвакуации вплоть до завершения комплекса работ по расчистке улиц Москвы от снега.

«Неправильно припаркованные машины мешают уборке снега и также создают опасные ситуации на дорогах. Штрафы и перемещение – мера необходимая, особенно во время обильных снегопадов. Мы еще раз просим всех автомобилистов проявить понимание и временно пересесть на общественный транспорт или тщательнее выбирать места парковки без нарушений», - сказал собеседник агентства.

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То есть штрафы и эвакуация автомобилей - это и есть борьба с последствиями снегопада?

Снег уже давно закончился, много дней прошло, а улицы города по-прежнему завалены снегом. И выполнить правила дорожного движения порой просто физически невозможно.

Вот, к примеру, ездил я сегодня на машине - надо было отвезти партеные газеты в партейный же офис. На метро никак.

Ну, еду. Не очень быстро. По дороге решил выпить кофе и заодно, извините, посетить туалет. В кафе. Как положено. культурно.

Вот только парковка в разрешенном месте - снегом завалена, а рядом есть место чистое, но запрещенное. А вариантов нет. И в туалет очень хочется.

Я понимаю, Собянин и его министры в туалет не ходят, с них мыши носят. А мы, простые смертные, бывает, нуждаемся.

В общем, нарушил. Собственно, вариантов нарушения было два:

- наплевать на общественный порядок и отлить прямо на колесо;

- наплевать на правила дорожного движения и поставить машину на свободное место под знак.

Первое - штраф 500 рублей, второе - 5 тысяч.

Я выбрал второе.

А потом вернулся домой, где обнаружил, что снег никто и не думал убирать, и хотя мест для парковки навалом, заехать на них никак не получается. Поставил машину за два квартала. Можно, конечно, выйти утречком, помахать лопатой с полчаса и переставить машину. Но с какой стати? Ведь с нас дерут огромные деньги на весь этот жилкомхоз - и мы же еще должны сами снег чистить? Сами менять трубы и краны. Сами ремонтировать подъезды.

А вот управлять городом сами не имеем права. Нам из Когалыма присылают специалистов, рисуют им "выборы" и позволят затем драть с нас три шкуры. И при этом даже снег убирать они не обязаны - наши проблемы...

А.Б.