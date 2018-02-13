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Московский листок

Снежные заносы - не повод отменять штрафы за неправильную парковку

Опубликовано 13.02.2018 в разделе комментариев 6

москва собянин финансы тротуары
Снежные заносы - не повод отменять штрафы за неправильную парковку

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратились к столичным властям с просьбой освободить водителей от штрафов и эвакуации вплоть до завершения комплекса работ по расчистке улиц Москвы от снега. 

«Неправильно припаркованные машины мешают уборке снега и также создают опасные ситуации на дорогах. Штрафы и перемещение – мера необходимая, особенно во время обильных снегопадов. Мы еще раз просим всех автомобилистов проявить понимание и временно пересесть на общественный транспорт или тщательнее выбирать места парковки без нарушений», - сказал собеседник агентства.

***

То есть штрафы и эвакуация автомобилей - это и есть борьба с последствиями снегопада?

Снег уже давно закончился, много дней прошло, а улицы города по-прежнему завалены снегом. И выполнить правила дорожного движения порой просто физически невозможно. 

Вот, к примеру, ездил я сегодня на машине - надо было отвезти партеные газеты в партейный же офис. На метро никак. 

Ну, еду. Не очень быстро. По дороге решил выпить кофе и заодно, извините, посетить туалет. В кафе. Как положено. культурно.

Вот только парковка в разрешенном месте - снегом завалена, а рядом есть место чистое, но запрещенное. А вариантов нет. И в туалет очень хочется.

Я понимаю, Собянин и его министры в туалет не ходят, с них мыши носят. А мы, простые смертные, бывает, нуждаемся. 

В общем, нарушил. Собственно, вариантов нарушения было два:

- наплевать на общественный порядок и отлить прямо на колесо;

- наплевать на правила дорожного движения и поставить машину на свободное место под знак.

Первое - штраф 500 рублей, второе - 5 тысяч.

Я выбрал второе. 

А потом вернулся домой, где обнаружил, что снег никто и не думал убирать, и хотя мест для парковки навалом, заехать на них никак не получается. Поставил машину за два квартала. Можно, конечно, выйти утречком, помахать лопатой с полчаса и переставить машину. Но с какой стати? Ведь с нас дерут огромные деньги на весь этот жилкомхоз - и мы же еще должны сами снег чистить? Сами менять трубы и краны. Сами ремонтировать подъезды. 

А вот управлять городом сами не имеем права. Нам из Когалыма присылают специалистов, рисуют им "выборы" и позволят затем драть с нас три шкуры. И при этом даже снег убирать они не обязаны - наши проблемы...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
крышнам написал 13.02.2018 11:50
хромоногие таджики покупают водку в пятерочках в разгар рабочего дня..
воровская чукча Собянин заселяет Масквабад игилобайтерами чтобы начать войну против русских
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(без названия)
Дохтур. написал 13.02.2018 11:17
Мы имеем то, что имеем благодаря нашествию д'ефективных менеджеров.
Управленцев нет! Есть братья, сватья, друзья, друзья друзей и прочие просто знакомые и дальние родственники, исполнтели основного требования главного сюзерена и его вассалов, чистоган любой ценой, неважно как.
Раньше в каждом районе была своя Автодормехбаза, со СВОЕЙ необходимой техникой, и имелись вместительные площадки для временного хранения снега. Ныне Автодормехаз и свободных территорий нет, все застроено. Арендованная техника может ехать черт знает откуда и за все это платим МЫ,
А после указа о том, что на газоны дворникам запрещено перемещать снег, получилось что дворы стали площадками временного размещения снега. И паркующиеся автомобили из дворовых проездов переместились на улицы. Результат мы все видим. Технике, которая если и появляется, работать невозможно. Или в ручную выгребать вокруг припаркованных авто, или временно перемещать их.
Плюс, загрузив самосвал вы его получите под следующую загрузку минимум через два - три часа, поездка до снегоплавильни и обратно, плюс простой в ожидании разгрузки. Автопогрузчики уезжают, потому как час простоя стоит денег. А собрать их опять воедино возможно только на следующий день. Итого, один - два самосвала в день с небольшого пятачка.
Так можно снег убирать до середины Апреля.
А может это так и задумано, в мутной воде бабла намыть можно в разы больше. Типа бюджет освоить. А не хватит бюджета на распил, тогда и за количество вздохов, и за дождь, и за солнце брать начнут.
Такие у нас манахеры.
И жить нам с этим минимум шесть лет еще. Крепитесь. Совет, к штатному оснащению своего авто добавьте широкую лопату, желательно металлическую, пластик на морозе не жилец.
Можно перечислять ляпы этих д'ефективных манахеров до бесконечности. Потому что малейший чих с их стороны априори воняет дебилизмом.
ЗЫ:
Вспомнил, около пяти лет назад был круче снегопад.
Снег тогда был убран гораздо быстрей, и скажем там где у нас сейчас снежное месиво как для пешеходов, так и для автомобилей, было сравнительно чисто.
В настоящий момент там ни прохода, ни проезда, ни парковки.
А что изменилось? ЗАЖРАЛИСЬ УРОДЫ!
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Re: Старики говорят
гы написал 13.02.2018 11:04
т.Баранов тоже вроде не вьюнош. Говорит, что бывали, ничего особенного. Да и года три назад снега выпало куда как больше.
У них все "впервые со времен наблюдений".
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(без названия)
La Terrible написал 13.02.2018 10:00
Старики говорят, что такого завала в городе не видели с послевоенных времен. А "трудолюбивые" ходят с лопатами туда-сюда или их вообще не видно ни разу. Нахрена нам такие козлы? Верните старых добрых московских дворников, гады!
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(без названия)
стоик1118 написал 13.02.2018 09:12
Олень сдал в 2017 году 9 станций метро вместо 19 по плану - помешали трудные грунты?
Олень новую технику не закупал 5 лет - помешала алчность?
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В штаны!
**** написал 13.02.2018 02:30
В штаны нужно было!
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